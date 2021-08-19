Курс доллара осенью: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года

Гривна продолжает укрепляться: если Нацбанк ее «отпустит» — возмутятся экспортеры, если нет — ускорится инфляция.

В конце июля, как и прогнозировал ТСН.ua, курс национальной валюты пересек отметку в 27 грн/доллар, и уже четвертую неделю сохраняется на уровне 26,6-26,9 грн/доллар. «Благодарить» за укрепление национальная валюта должна несколько факторов: хороший урожай, высокие цены на товары украинского экспорта, выплата от МВФ в размере 2,7 млрд долларов и нарастающую скорость вакцинации населения от COVID-19.

Если летом гривна обычно укрепляется, то с конца августа и осенью — наоборот, она ослабляется, а курс доллара растет. На это влияют сезонные факторы, в частности начало уборочной кампании (а значит — рост импорта горюче-смазочных материалов) и подготовка к отопительному сезону (увеличение объемов импорта газа и другого топлива).

В этом году, как прогнозируют эксперты, ситуация будет несколько иной: рост курса валют ожидается, но позже, чем обычно. При этом, сентябрь для украинской экономики будет сверхсложным периодом, ведь именно на это время выпадают пиковые выплаты международным кредиторам.

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Выдержит ли гривна рекордные выплаты западным кредиторам

Экономические аналитики отмечают, что гривна в ближайшее время будет укрепляться: этому будут способствовать как ситуативные факторы, так и фундаментальные.

«Укрепление гривны может продолжаться по крайней мере до конца этой недели, поскольку в пятницу завершается период уплаты квартальных налогов, для которых экспортеры продают дополнительные объемы валюты», — прогнозирует в комментарии ТСН.ua старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

В то же время относительно курса гривны в сентябре прогнозы разнятся. Тарас Котович прогнозирует, что уже в конце августа валюта может сбалансироваться на уровне около 27 грн за доллар, а в сентябре — еще несколько ослабнуть.

«Однако особого ослабления гривны осенью ожидать не стоит. Высокие цены на зерновые будут способствовать их экспорту и увеличивать предложение валюты, поэтому даже с ростом импорта валютный рынок будет достаточно неплохо сбалансированным», — предполагает специалист.

Президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в комментарии ТСН.ua прогнозирует, что в сентябре, как и в октябре гривна может даже продлить укрепляться.

«В сентябре могли быть сложности, ведь именно на этот период выпадают рекордные выплаты по внешним долгам (Украина в сентябре должен оплатить внешним кредиторам около 2,9 млрд долларов, — ред.). В последние месяцы была неопределенность, сможет ли Министерство финансов оплатить эти средства без экстраординарных мер. Но Украина смогла привлечь около полумиллиарда долларов через выпуск евробондов и 23 августа должна получить «подарок» от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить беспроблемное прохождение периода пиковых выплат нашим кредиторам», — говорит специалист.

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Тарас Козак отметил, что фундаментальные факторы, влияющие на гривну, достаточно неплохие. Речь идет о хорошем урожае и высоких экспортных ценах. Также специалист напомнил, что в этом году украинские трудовые мигранты перевели из заграницы рекордный объем денег. По данным Нацбанка, за январь-май 2021 года в Украину поступило от работников 5,1 млрд долларов, что на 25% больше за первые пять месяцев прошлого года.

«Все указывает на то, что гривна продолжит укрепляться как минимум до октября. Если мы пройдем сентябрь без серьезных проблем, дальше у нас достаточно легкий период в контексте выплат внешнего долга», — резюмирует эксперт.

По словам Тараса Козака, единственное что может негативно повлиять на курс валюты — политические спекуляции относительно падения золотовалютных резервов на 10% после выплат по внешним долговым обязательствам.

«23 августа нам поступят 2,7 млрд долларов от МВФ и золотовалютные резервы вырастут до 31 с лишним миллиарда долларов. Но в сентябре, после всех выплат, они вернутся на уровень чуть больше 28 млрд долларов. Если на этом факте будут спекулировать, гривна может несколько «просесть». А макроэкономических оснований для изменения тренда на укрепление валюты — нет», — объясняет эксперт.

Усиление гривны — потери импортеров, ослабление — рост инфляции

Укрепление гривни в августе могло бы быть более существенным, если бы Нацбанк воздерживался от интервенций на межбанковском рынке. В частности, только 16 августа центробанк выкупил рекордные 100 млн долларов. Специалисты объясняют, что без этой операции курс валюты мог бы упасть до 26,5 грн/доллар.

Однако столь низкий курс национальной валюты — не в интересах Министерства финансов и украинских экспортеров, получающих свою прибыль в иностранной валюте, и при низком курсе в гривневом эквиваленте зарабатывающих меньше.

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«Несырьевые экспортеры от низкого курса страдают, ведь тогда экспортировать, например, сыры или молочную продукцию дороже: цена в валюте стабильна, а в гривнах они получают меньше. Получается, что себестоимость производства в гривне увеличивается. Для сырьевых экспортеров курс не так важен — хотя они и заработают меньше, но поскольку мировые цены на сырье высокие, они смогут «проглотить» и курс в 25 грн/доллар», — говорит Тарас Козак.

В то же время, Нацбанк, хотя и может периодически «сглаживать» резкие скачки курса валют, но не может противостоять трендам, например, выкупать больше гривны и держать курс на уровне 27 грн/доллар. Это чревато ускорением инфляции, которая и так в июле достигла 10 2% в годовом измерении. Простыми словами, гривна продолжит обесцениваться, а цены продолжат расти.

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«Выкупая «лишние» доллары на межбанковском рынке, Нацбанк вбрасывает в экономику свеженапечатанные гривни. Соответственно, в экономике становится больше гривневых средств. А это, в свою очередь, усиливает инфляцию. Поэтому центробанк сейчас в сложной ситуации: с одной стороны, он должен останавливать усиление гривны, а с другой — не увеличивать объем национальной валюты в экономике. А это — две противоположные задачи», — утверждает Тарас Козак.

По его оценкам, курс валюты на уровне 26,5 грн/доллар еще является приемлемым для Министерства финансов, однако если гривна укрепится сильнее — тогда со стороны Минфина и экспортеров может начаться сопротивление и призывы вмешаться в ситуацию.

Чем грозит бюджету дешевый доллар

Ожидается, что к концу года гривна может существенно подешеветь. «Если осенью состоится очередная волна притока средств нерезидентов в ОВГЗ, год может завершиться с достаточно крепким курсом гривны в диапазоне 27,5-28 за доллар, а без этого — в диапазоне 28-28.5 грн/доллар», — говорит Тарас Котович.

Между тем, экономисты прогнозируют, что среднегодовой курс доллара будет не таким, как ожидалось в прошлом и в начале этого года. Напомним, тогда экономисты прогнозировали, что в среднем в 2021 году доллар будет стоить от 28,1 до 28,6 грн.

В Государственном бюджете на 2021 год курс национальной валюты был заложен на уровне 29,1 грн/доллар. Но в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которая была обнародована в июне, Минфин скорректировал прогноз до 28,0 грн/доллар. При этом, границу в 28 грн/доллар национальная валюта преодолевала только в январе и в конце апреля.

Правда, в последние годы среднегодовой курс гривни уже традиционно не совпадает с курсом, заложенным в годовой бюджет. Например, в «доковидном» 2019 году среднегодовой курс был на уровне 25,8 грн/доллар, тогда как при подготовке госбюджета учитывался прогноз 28,2 грн/доллар.

Специалисты объясняют, что по прогнозному курсу Министерство финансов рассчитывает бюджетные параметры — поступления от импорта и экспорта, объем таможенных сборов. Соответственно, чем меньше будет реальный среднегодовой курс доллара по сравнению с прогнозным, тем меньше поступлений получит государственный бюджет.

«Если средний курс доллара будет существенно меньше, чем прогнозный, это теоретически грозит недовыполнением бюджета. Но мы видим, что по результатам января-июля 2021 года объемы поступлений в бюджет от налоговой и таможни в течение года больше плановых объемов на 6% и 4,1% соответственно. В результате, перевыполнение бюджета составило 4,6%, или 25,3 млрд грн. Поэтому Минфин вряд ли будет всеми силами требовать от Нацбанка ослабления национальной валюты, чтобы привести среднегодовой курс в соответствие к прогнозному», — говорит Тарас Козак.

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