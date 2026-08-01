Курс доллара в Украине готовит сюрприз: что изменится в августе 2026 года

Как изменится курс доллара / © ТСН.ua

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Курс валют в Украине снова переживает бурные колебания: в конце июля курс доллара и, особенно, евро стремительно пошел вверх. В частности, на наличном рынке курс продажи доллара превысил 45 грн, курс евро приближается к 52 грн.

Чего ожидать от курса в августе, как рост курса валюты повлияет на цены на продукты и промышленные товары, выяснил сайт ТСН.ua.

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Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на 29 июля наличный доллар стоил в среднем рекордные 45,12 грн/доллар при продаже и 44,62 грн/доллар при покупке, наличный евро — 51,61 грн/евро и 50,97 грн/евро соответственно. Однако после того как Национальный банк Украины 30 июля повысил учетную ставку (процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки) с 15% до 15,5%, средний курс доллара 31 июля откатился на 10 коп., до 45,02 грн/доллар при продаже и до 44,52 при покупке. При этом курс евро не изменился. Справочно: в последний раз учетная ставка НБУ в январе текущего года была снижена с 15,5% до 15% годовых.

Наивысшая цена продажи доллара на 31 июля составила 45,20 грн, наинизшая — 44,75 грн/доллар. Максимальный курс покупки составил 44,70 грн/доллар. Наивысшая цена продажи евро на 31 июля составила 51,90 грн, наинизшая — 51,34 грн. Максимальный курс покупки составил 51,32 грн/евро.

Нацбанк на 31 июля установил следующие официальные курсы: 44,69 грн/доллар и 51,27 грн/евро. За июль доллар по официальному курсу подешевел на 6 коп., евро подорожал на 20 коп. Соотношение доллар/евро за июль выросло с 1,14 до 1,15 доллара за евро.

Чего ожидать от курса валют в Украине в августе 2026 года

Эксперты дали пессимистичные прогнозы в отношении гривны: её девальвация в августе продолжится.

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«Повысив учетную ставку, НБУ пытается создать условия для повышения привлекательности гривны, но это не меняет девальвационных ожиданий, — анализирует Андрей Шевчишин. — Регулятор стремится к тому, чтобы гривна в большей степени оставалась на депозитах и в ОВГЗ (облигациях внутреннего государственного займа) и не поступала на валютный рынок. Но сейчас фактор межбанковского рынка сильнее, его дефицит — больше, чем фактор валютных операций населения. То есть, на мой взгляд, на прогнозный курс на август это не должно существенно повлиять, однако это фактор, сдерживающий ослабление гривны. Уровень 45 грн/доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом к переходу в новую реальность: 45–46 грн за доллар. Но не стоит сбрасывать со счетов евро, укрепление которого дает НБУ возможность смягчить давление доллара на гривну за счет укрепления курса евро».

Андрей Шевчишин полагает, что, согласно базовому сценарию, в течение августа курс доллара превысит отметку в 45 грн и будет находиться в диапазоне 45–46 грн/доллар на межбанковском рынке, а евро будет находиться в коридоре 50,5–52 грн/евро. Если блокада украинских портов продолжится, это приведет к существенному недополучению государственным бюджетом поступлений от валютной выручки и подтолкнет гривну на межбанке к верхней границе коридора 46 грн/доллар. Наличный курс будет на 15–20 коп. выше. То есть при пессимистическом сценарии доллар на межбанке будет продаваться по 46 грн, на наличном рынке — по 46,20 грн и выше. Эксперт прогнозирует, что в конце августа будет расти спрос на валюту, что дополнительно подтолкнет курс доллара вверх.

Олег Пендзин отметил: официальный курс доллара по-прежнему ниже среднегодового курса, заложенного в законе о госбюджете на 2026 год (45,7 грн/доллар).

«Прошло семь месяцев года, а официальный курс доллара ниже 45 грн, это подтолкнет Нацбанк к постепенной девальвации гривны, — говорит Олег Пендзин. — Негативным фактором является блокировка украинских портов, и, к сожалению, пока не видно, что будут какие-то договоренности на двустороннем или даже мировом уровне с участием ООН о разблокировке. Ведь возможен продовольственный кризис из-за значительного снижения экспорта украинского зерна — это глобальная проблема. Именно поэтому я настроен пессимистично: недополучение нашим госбюджетом валютных поступлений станет фактором, из-за которого гривна в августе существенно подешевеет. Уже вскоре мы увидим курс выше 45 грн/доллар, к концу августа он может составить 45,5–45,6 грн/доллар».

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Олег Пендзин сослался на официальное заявление руководства Нацбанка от 30 июля. В нем, в частности, отмечается, что прогноз инфляции на 2026 год повышен с 9,4% до 10% в связи с разрушением инфраструктуры, длительным подорожанием топлива, девальвационным давлением и ростом зарплат. Это, по заключению эксперта, указывает на то, что в ближайший месяц следует ожидать дальнейшего обесценения гривны.

Что будет с ценами в августе

Очевидно, что дешёвая гривна — это рост цен, прежде всего на импортные товары. Олег Пендзин дал подробный прогноз того, как изменятся в течение августа цены на основные группы продуктов и промышленных товаров.

«Цены в августе будут формироваться под давлением двух противоположных тенденций: сезонного снижения цен на основные продукты и проинфляционного влияния дорогой валюты и топлива, — анализирует Олег Пендзин. — Поскольку акциз на топливо и курс доллара/евро растут, себестоимость логистики и импорта повышается. Отечественные товары реагируют на это с задержкой в 2–3 недели, тогда как импорт дорожает почти сразу».

Продукты питания: сезонность против инфляции

Овощи из набора для борща (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) подешевеют ещё на 15–25%, так как массовая уборка урожая с открытых полей достигнет пика. Огурцы, помидоры, кабачки подешевеют на 20–30%. Импортная продукция в этом сегменте в августе практически отсутствует. Подорожание дизельного топлива частично нивелирует сезонное падение цен, поскольку расходы на перевозку с полей в города вырастут. Влияние курса доллара минимально.

Цены на арбузы, дыни, яблоки и груши снизятся на 10–15%. Ягоды (малина, голубика) в конце месяца начнут дорожать из-за завершения сезона. Однако цены на топливо существенно повлияют на доставку арбузов из южных и центральных регионов, из-за дорогой логистики «полосатые» не будут рекордно дешевыми.

Куриные яйца постепенно подорожают на 5–10% (на 1,5–3,5 грн/десяток). Причины: сезонное снижение продуктивности птицы в жаркую погоду и сокращение предложения со стороны частных хозяйств. Кроме того, влияние дорогого доллара и топлива из-за подорожания комбикормов, ветеринарных препаратов (импорт) и расходов на доставку готовой продукции.

Хлеб массовых сортов также подорожает на 3–5% (0,8–1,2 грн за буханку). Несмотря на новый урожай зерновых, внутренние цены ориентированы на экспортный паритет. Влияние курса доллара и цен на топливо значительное. Хлебозаводы закладывают в стоимость новые тарифы на топливо для развозки хлеба (ежедневная логистика).

Молоко и мясо (свинина, курица) подорожают ещё на 3–7% (10–20 грн за килограмм свинины). Основные причины: снижение надоев из-за жары, высокая стоимость охлаждения сырья, удорожание логистики, на которую будет влиять стоимость топлива.

Цены на замороженную рыбу и морепродукты могут значительно, на 7–12%, вырасти. Это полностью импортный сектор рынка, поэтому влияние курса доллара и цен на топливо максимальное.

Сахар подорожает на 3–5% (1–1,5 грн/кг) из-за сезонного пика спроса (домашнее консервирование) и роста стоимости доставки.

Розничные цены на подсолнечное масло не изменятся: их сдерживают ожидания нового урожая, необходимо освободить полки и склады. Дополнительным сдерживающим фактором являются имеющиеся остатки переработки. По этой же причине не будут дорожать и крупы, за исключением макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы (преимущественно импортных) из-за курса доллара.

Промышленные товары: дорогая одежда и дешёвые кастрюли

Начало учебного года и поступление новых осенних коллекций приведет к росту цен на демисезонную одежду и обувь на 8–10%, поскольку курс евро к доллару напрямую учитывается при формировании цен на новые партии импорта.

Из-за сезонного спроса (начало учебного года) базовые гаджеты (смартфоны, ноутбуки) подорожают на 5–8%. Речь идет о стопроцентном импорте, который мгновенно реагирует на колебания курса доллара.

Крупная бытовая техника (холодильники и т. п.) подорожает на 4–7% из-за высокой доли логистических расходов в ее стоимости. Габаритный импорт дорожает одновременно из-за курса валют и новых тарифов на топливо.

Стоимость телевизоров и стационарной аудиотехники не изменится, цены будут сдерживаться низким сезонным спросом. Однако стоимость новых поставок будет рассчитываться по более высокому курсу валют.

И, наконец, в рамках традиционной летней распродажи остатков и акций перед осенним сезоном на 5–10% подешевеют газовые и электрические плиты, мелкая кухонная техника, кухонные принадлежности (кастрюли, посуда и т. п.). Продавцы сократят прибыль, чтобы сохранить объемы продаж.

Чего же ожидать от курса валют в Украине в августе 2026 года

В августе жизнь рядового украинца станет дороже. Сэкономить удастся лишь на овощах, бакалии и, образно говоря, на новой кастрюле, в которой эти овощи или кашу можно будет приготовить. А вот все остальное, начиная с мяса и заканчивая новыми вещами к осени, потребует больших затрат, чем в июле.

Напомним, из-за аномальной летней жары и острой засухи украинские аграрии потеряли значительную часть урожая картофеля, что неизбежно приведет к резкому подорожанию этого овоща уже осенью.

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