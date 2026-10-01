Курс доллара в Украине готовит сюрприз: что кардинально изменится в октябре 2026 года

Эксперты объяснили, что будет с курсом валют в Украине

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Сентябрь на украинском валютном рынке прошел под знаком двух четких трендов: курс доллара — вверх, курс евро — вниз. Потребительская корзина начала дорожать, хотя и умеренно, несмотря на уничтожение врагом части продовольственных и промтоварных складов. Чего ожидать от курса в октябре, как изменятся в течение месяца цены на продукты и промышленные товары, выяснил сайт ТСН.ua.

Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

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Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на 30 сентября наличный доллар стоил в среднем 45,05 грн/доллар при продаже (+20 коп. за месяц) и 44,53 грн/доллар при покупке (+23 коп.), наличный евро — 51,35 грн/евро (–65 коп. за месяц) и 50,68 грн/евро (–70 коп.) соответственно.

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Максимальный средний курс доллара в течение месяца достиг при продаже 45,20 грн/доллар, при покупке — 44,63, минимальный — 44,84 и 44,28 грн/доллар соответственно. Для евро максимумы продажи и покупки составили 52,27 и 51,60 грн/евро, минимумы — 51,35 и 50,85 грн/евро.

Максимальная цена продажи доллара на 30 сентября составила 45,20 грн (+30 коп. за месяц), минимальная — 44,87 грн/доллар (+12 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,75 грн/доллар (+15 коп.).

Максимальная цена продажи евро на 30 сентября составила 51,60 грн (–80 коп. за месяц), минимальная — 51 грн (–1,05 грн). Максимальный курс покупки составил 50,99 грн/евро (–1,01 грн).

Нацбанк на 30 сентября установил следующие официальные курсы: 44,86 грн/доллар и 50,93 грн/евро. За сентябрь доллар по официальному курсу подорожал на 34 коп., евро подешевел на 71 коп. Соотношение доллар/евро за сентябрь снизилось с 1,165 до 1,135 доллара за евро.

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Курс валют в октябре: от 45 до 50 гривен за доллар

Все эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны по отношению к доллару.

Андрей Забловский отмечает, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет находиться в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп.), а на наличном рынке — до 45,5 грн/доллар при продаже.

Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистичный. Согласно первому, курс доллара в октябре останется в пределах 45–45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) — вырастет до 50 грн/доллар.

«Скорее всего, финансирование расходов Украины зарубежными партнерами продолжится, несмотря на то, что Верховная Рада до сих пор не приняла ряд важных изменений в законодательстве (борьба с коррупцией, судебная реформа, изменения в налогообложении, всего более 30 законопроектов), — пояснил Олег Пендзин. — Если же ЕС проявит принципиальность и средства в октябре не поступят, то произойдет быстрая девальвация гривны, не исключено, что даже до 50 грн/доллар».

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Андрей Шевчишин назвал три сценария изменения курса, но два из них (вероятность в сумме 85%) действуют в ущерб гривне.

Базовый сценарий (вероятность 65%). НБУ показал, что 45 грн/доллар — это не потолок, а очередной уровень, к которому рынок готов, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Межбанк: 45,10–45,95 грн. Наличный доллар: 45,50–46,00 грн. Евро (межбанк и наличные): 51,00–51,50 грн.

Негативный сценарий (20%). Скрытая мобилизация РФ после выборов плюс новая волна ударов по инфраструктуре и энергетике Украины, сопровождающиеся провалом голосований в Раде и котировками доллара/евро ниже 1,13. Нацбанк вынужден одновременно отпускать доллар и евро. Резервы истощаются стремительными темпами, и НБУ переходит к экономии. Доллар: 46,0–46,5 грн, с риском роста при зимней эскалации.

Оптимистический сценарий (15%). Реальный прогресс в вопросе черноморского перемирия, разворот котировок пары доллар/евро вверх, голосование в Раде за антикоррупционные и другие важные законы, регулярное поступление военной помощи. НБУ удерживает курс доллара ближе к 44,5–45,20 грн, евро возвращается к 51,5–52,0. Маловероятно, но не исключено.

Продовольственная корзина: каша дешевая, мясо дорогое, яйца «золотые»

Олег Пендзин предсказал, как в октябре изменятся цены на повседневные продукты питания. По его мнению, не стоит ожидать значительного подорожания хлеба и хлебопродуктов, круп, растительного масла, а сахар даже может подешеветь. Главная причина — более чем двукратное сокращение экспортных возможностей из-за блокировки украинских портов на Черном море.

«Элеваторы заполнены зерном, поэтому фермеры нередко продают урожай даже дешевле себестоимости, так как им нужны оборотные средства. Более значительное влияние дешёвых кормов на цену мяса может проявиться в ближайшие месяцы», — анализирует Олег Пендзин.

В октябре цены на картофель, яблоки и груши останутся стабильными — предложение будет высоким из-за значительных расходов в дальнейшем на зимнее хранение продукции (топливо, электроэнергия).

Больше всего в октябре подорожают тепличные овощи: на 20–30%. Овощи для борща постепенно подорожают до 10% (2–2,5 грн/кг моркови, лука, свеклы).

Мясо, яйца и молочные продукты также подорожают, но не так сильно, как могли бы, поскольку цены на кормовую базу снизились. Еще одним сдерживающим фактором станет платежеспособность потребителей.

Наибольший рост цен — на 10–15% — ожидается на куриные яйца. Здесь, по словам Олега Пендзина, наблюдается классический осенний разворот. Несмотря на дешевое кормовое зерно благодаря переизбытку предложения, в октябре предложение от частных домохозяйств существенно сокращается из-за похолодания. Птицефабрики повышают цены из-за необходимости обогрева помещений и технологических затрат. Прогнозируется, что цена закрепится в диапазоне 72–80 грн за десяток, что вдвое больше, чем было в июне–августе.

Молочная продукция: рост на 5–10% (+2–4 грн за литр молока и+20–40 грн за килограмм масла или сыра). Осенью традиционно снижаются надои молока-сырья. Сильнее всего подорожают продукты с высоким содержанием жира — сливочное масло и твёрдые сыры.

Свинина и курица: умеренный рост до 5–8% (+10–15 грн/кг). Сало будет стоить дороже, чем мясо: 300–400 грн/кг против280–350. Именно в этом секторе фактор перезапасания зерном действует как «подушка безопасности». Дешевые корма не дают ценам на мясо стремительно взлететь, но расходы на логистику (потребность в рефрижераторах и генераторах при хранении) толкают ценники вверх.

Цена на замороженную рыбу и морепродукты практически не вырастет, поскольку цены и так зашкаливают: до 250 грн/кг за сельдь. Подорожание на 3–5% будет зависеть от курса валют и стоимости топлива для доставки (импорт).

Промышленные товары: выбор меньше, цены выше

По словам Андрея Забловского, рынок постепенно восстанавливается после массированных российских ударов по складской инфраструктуре. Однако ассортимент сократился, а дорогие бренды заменяются более дешевыми.

«Основные факторы, повлиявшие на цены на промышленные товары в октябре: валютный курс, поскольку более 80% бытовой техники, электроники и химической продукции — это импорт; логистическое давление — стоимость международной доставки, особенно автомобильных перевозок через границы, остается высокой, — анализирует Андрей Забловский. — И фактор „черной пятницы“ — октябрь является месяцем затишья перед масштабными ноябрьскими распродажами».

По его оценке, цены на основные непродовольственные товары вырастут следующим образом:

аккумуляторы и инверторы — 12–18%;

бензогенераторы — 10–15% (чем мощнее, тем меньше вырастет цена);

повербанки, зарядные станции — 7–12%;

альтернативное освещение и обогрев (LED-лампы, газовые горелки, туристические баллоны) — 5–10%;

зимние шины — до 10%;

мебель — 5–7%;

гаджеты (смартфоны, ноутбуки, планшеты): рост цен на 4–6% на новинки, стабильность в среднем сегменте;

крупная бытовая техника (холодильники, телевизоры, стиральные машины) — 3–5% на новые модели, старые без изменений;

бытовая химия: рост на 2–4%;

кухонные электрические и газовые плиты, мелкая кухонная техника — снижение до 3%;

строительные материалы, сантехника: снижение на 3–7% в связи с завершением активного строительного сезона и падением спроса;

одежда и обувь: подорожание осенне-зимних коллекций на 10–15%, на остатки летнего ассортимента скидки 50–70%.

Выводы

В октябре сохранятся негативные тенденции сентября: экономия средств и сокращение ассортимента на прилавках. Избыток зерна сдержит цены на мясо и бакалею. Энерготовары и автотовары стоит покупать уже сейчас, чтобы избежать зимнего

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