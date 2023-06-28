Курс доллара в Украине: какой прогноз на лето 2023 и что будет с гривной после войны

Что влияет на курс доллара, каким он будет в июле, до конца 2023 года и чего ждать после завершения полномасштабной войны, объяснил ТСН.ua экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что влияет на курс доллара

По словам експерта, основной фактор, который во время войны влияет на курс валют – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. В настоящее время помощь поступает ритмично и в больших объемах, отметил экономист.

"Приблизительно 30 млрд в год мы получаем, это примерно 2-2,5 млрд долларов в месяц. Соответственно, это и формирует курсовую стабильность гривны", – отметил Алексей Кущ.

Что касается негативных факторов, влияющих на курс, это в значительной степени отток средств по платежным карточкам украинских мигрантов в Европе и других странах, объяснил економист. В начале полномасштабной войны отток составлял 2-2,5 млрд долларов в месяц, сейчас – примерно 1-1,5 млрд долларов.

"Соответственно, балансировка этих двух факторов – отток средств на содержание украинцев за границей и приток валюты от международных доноров – это и формирует базовый тренд гривны. Среди дополнительных трендов – поступления от трудовых мигрантов сократились, но в принципе больше 10 млрд долларов в год. Также зерновой коридор функционирует. То есть, мы получаем экспортную выручку за экспорт зерна, это в пределах 5-6 млрд долларов", – говорит Алексей Кущ.

Он добавляет, что лето обычно стабильно с точки зрения курса. Кроме того, во время войны сократилось количество отдыхающих украинцев, особенно за рубежом.

"Существенно упал внутренний платежеспособный спрос в результате того, что кризис безработицы 20-25%, а реально он больше. У людей просто банально нет денег, чтобы покупать валюту", – отметил экономист.

Каким будет курс доллара в июле

По словам Алексея Куща, курс валют будет коррелироваться от динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.

"Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас", – пояснил экономист.

Каким будет курс доллара до конца 2023 года

Алексей Кущ объясняет, что делать прогноз на столько месяцев вперед сложно, ведь курс доллара будет зависеть от динамики войны в Украине.

"До конца года, я думаю, абсолютно нереально делать такие прогнозы. Потому что мы не знаем ни динамики войны, мы не знаем, что будет с экономикой. То есть, любая военная эскалация может вызвать усиление давления на гривну. Максимум горизонт прогнозирования – это один-два месяца", – говорит экономист.

Каким будет курс доллара после войны

По словам Алексея Куща, курс валют после победы будет зависеть от нескольких факторов – формата завершения войны и возобновления.

"По окончании войны – это вообще уже такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – пояснил экономист.

Если формат восстановления будет слабый, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет столь существенного укрепления гривни, добавляет Алексей Кущ.

Напомним, в Украине прогнозируют рост стоимости бензина и дизтоплива в июле. Ведь будут отменены льготы и возвращены 20% НДС на все виды горючего.

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