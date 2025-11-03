Курс доллара и евро пошел вниз / © ТСН.ua

Реклама

Доллар и евро в Украине снова начали дешеветь. Доллар потерял немного, евро больше – больше 40 коп. Финансовые аналитики объяснили ТСН.ua, почему и как надолго изменился, казалось бы, устойчивый за последнее время восходящий тренд курсов двух главных мировых валют к гривне.

Об этом, а также о том, чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 3 по 9 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар начал дешеветь с понедельника, 27 октября. Средний курс за неделю медленно снизился с 42,32 до 42,15 грн/доллар (–17 коп.) в продаже и с 41,75 до 41,63 грн/доллар (–12 коп.) по покупке. Однако за октябрь доллар подорожал в среднем на 70 коп. в продаже и на 60 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,30 грн (–10 коп. за неделю), самая низкая – 42,00 грн/доллар (также –10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,85 грн (-20 коп.).

Реклама

Евро также начал дешеветь с понедельника, 27 октября, и на воскресенье, 2 ноября, нисходящий тренд не изменился. Через неделю евровалюта потеряла в продаже в среднем 40 коп. (до 48,95 грн/евро), в покупке 43 коп. (до 48,25 грн/евро). За октябрь евро подорожал в среднем на 12 коп. в продаже и на 10 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49,20 грн (–30 коп. за неделю), самая низкая – 48,70 грн (–34 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,60 грн/евро (-20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара также пошел вниз. За неделю, с 27 октября по 2 ноября, доллар потерял в продаже 18 коп. (курс снизился до 42,05 грн/доллар), в покупке 15 коп. (до 41,90 грн/доллар).

Средний курс евро у менялей с 27 октября по 2 ноября снизился в продаже на 50 коп. до 48,85 грн/евро, в покупке заявок не было совсем.

Реклама

Официальный курс доллара, ежедневно устанавливаемый Национальным банком, на прошлой неделе колебался от 42 до 42,08 грн/доллар, на пятницу, 31 октября, он снизился до 41,97 грн/доллар и остался таковым на выходные. Официальный курс евро на неделе менялся разнонаправленно с 48,77 до 48,98 грн/евро, на пятницу, 31 октября, снизился до 48,51 грн/евро.

За октябрь доллар по курсу НБУ подорожал на 83 коп., по состоянию на 1 октября было 41,14 грн/доллар. Евро за октябрь прибавил 21 коп., от 48,30 до 48,51 грн за единицу.

На понедельник, 3 ноября, регулятор установил официальные курсы и евро соответственно 41,88 грн/доллар и 48,41 грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю осталось на уровне 1,16 доллара за евро.

Реклама

По словам Андрея Забловского, безналичный рынок несколько успокоился, поняв, что Нацбанк не заинтересован в скорейшей девальвации гривны, потому что она ускоряет рост цен.

"Также спрос на межбанке уменьшился, а регулятор продал больше валюты, что привело к временному укреплению гривны", – говорит Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин добавил, что и на наличном рынке рост предложения валюты превалировал над ростом спроса, поэтому курс несколько снизился.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Реклама

Мнения экспертов отличаются, но ни один из них не считает, что гривна на текущей неделе продолжит укрепление.

Олег Пендзин прогнозирует, что наличный курс доллара в течение недели останется на нынешнем уровне: в коридоре 42-42,30 грн/доллар в продаже. Курс покупки будет ниже на 30–40 коп.

“Увидев, что доллар в октябре постоянно, пусть и понемногу, но дорожает, украинцы традиционно начали покупать больше наличной валюты, поэтому курс пошел вверх, – отметил Олег Пендзин. – Но спрос на валюту не столь значителен, а предложение ее банками и пунктами обмена валют достаточно. Поэтому это не позволит на неделе спекулятивно поднять курс выше 42,5 грн/доллар”.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский предполагают, что нынешний нисходящий тренд курса наличного доллара в первую рабочую неделю ноября сменится восходящей.

Реклама

По словам Андрея Шевчишина, на наличный курс доллара на текущей неделе будут влиять два фактора. Первый будет сдерживать его, потому что с 1 ноября начал действовать новый закон об ограничении суммой в 50 тыс. грн. в месяц объема переводов наличных способом P2P-переводов. Напомним: это сокращено на английском peer to peer (равноправный на украинском), то есть переводы с карты на карту одного физического лица другим физическим лицом, которые происходят без посредничества банка. До сих пор можно было перечислять 150 тыс. грн. в месяц.

“Такое значительное ограничение повлияет, прежде всего, на черный и серый рынки, потому что для покупки валюты нелегальному бизнесу нужны значительные объемы наличных денег, – объяснил Андрей Шевчишин. – Меньше наличных денег на руках – более низкий спрос на валюту – более низкий курс. Второй фактор будет увеличивать курс. Это погашение на текущей неделе гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 20 млрд грн. Безналичный рынок получает больше гривны, поэтому объемы предложения валюты снизятся, а ее курс пойдет вверх. На мой взгляд, будет преобладать второй фактор, наличный доллар в итоге снова начнет дорожать, стремясь достичь 42,5 грн/доллар в продаже”.

Андрей Забловский прогнозирует на неделе удорожание доллара и расширение коридора его курса.

“На межбанковском рынке коридор расширится с 42–42,2 до 41,9–42,2 грн/доллар, на наличном тренд сменится восходящим, курс будет держаться в коридоре 42,2–42,4 грн/доллар”, – уточнил эксперт.

Реклама

Продавать или покупать валюту

Эксперты продолжают настаивать на изменении инвестиционных инструментов с гривневых на валютные. Разница мнений о том, когда это делать: уже сейчас подождать еще месяц-полтора.

Андрей Забловский привел рейтинг инвестиционных инструментов, с помощью которых соотечественники пытаются если не заработать, то хотя бы спасти сбережения от обесценения.

Самой популярной ожидаемой остается наличность в иностранной валюте. Далее следует гривневая наличность, банковские текущие счета в гривнах, банковские депозиты в гривнах и валюте, криптовалюта, покупка недвижимости, ценные бумаги, банковские металлы – золотые и серебряные слитки.

Реклама

“Главное – диверсифицировать активы, то есть иметь в инвестиционном портфеле всего понемногу, – уверен Андрей Забловский. – Проще всего на данный момент это 60% в валюте, 30% в гривне, остальные – банковские металлы. Исходя из этого, нужно решать, чего пока не хватает в портфеле и покупать доллары, либо драгоценные металлы, либо держаться гривны”.

Андрей Шевчишин добавил, что украинцы увеличили вложения в золото. По информации НБУ, на фоне рекордного роста стоимости золота коммерческие банки в сентябре (данных за октябрь еще нет – Авт.) завезли физического золота на сумму 94 млн долларов. Это оценочно около 750 кг в банковских слитках разного веса, от 1 грамма и выше и максимум за последние 45 месяцев.

Тем, кому банковские металлы недоступны, эксперт советует покупать доллары, чтобы в следующем году заработать на росте курса. Инвестировать в евро он считает не более целесообразным. Об этом говорит статистика: НБУ сообщил, что в сентябре комбанки ввезли валюты почти на 900 млн долларов, из них всего 30% – евро, а 70% – доллары.

“Сейчас доллар подешевел, его покупка стала более выгодной, – подчеркнул Андрей Шевчишин. – Девальвационные ожидания гривни остаются, потому что есть война, негативный торговый баланс, отсутствие зарубежной финансовой помощи”.

Реклама

Несколько иное мнение Олега Пендзина.

“Курса 45 грн за доллар в этом году не будет, считает Олег Пендзин. – Неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи продлится до 18 декабря, когда напомню, Международным валютным фондом и советом ЕС будет принято решение о предоставлении Украине кредита для финансирования социальных потребностей в 2026 году. Надеюсь, что решение окажется положительным. К тому времени гривна будет медленно девальвировать, подходя к 43 грн за доллар. Поэтому целесообразно постепенно выходить из гривневых инвестиционных инструментов: депозитов, ОВГЗ, пытаясь завершить этот выход до конца 2025 года. И уже после 18 декабря, в зависимости от ситуации, либо покупать валюту, либо продолжить работу с гривной”.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.