Курс валют до конца лета: что будет с долларом и прогнозы на осень-2021

Почти три миллиарда долларов от МВФ помогут национальной валюте держаться у 27 грн/доллар.

Первая половина лета в последние годы для национальной валюты традиционно является периодом укрепления. К примеру, в июне 2019 гривна укрепилась на 0,8%, или на 20 копеек, а в июне 2020-го — на 2,6%, или на 70 копеек.

В июне 2021 гривна, как и прогнозировалось, демонстрировала стабильное укрепление: с 1 по 15 число стоимость доллара стремительно уменьшилась на 50 копеек, с 27,4 до 26,9 грн. Однако, за следующие две недели состоялось нетипичное как для июня ослабление национальной валюты до тех же 27,4 грн/доллар.

Хотя в Министерстве экономики все еще ожидают среднегодовой курс на уровне 29,1 грн/доллар, финансовые эксперты убеждены: гривна имеет значительный потенциал для укрепления. Однако есть ряд факторов, которые могут повлиять на ее девальвацию.

Поэтому ТСН.ua разбирался, что будет с курсом гривны во второй половине лета — стоит ли ожидать курс доллара ниже 27 грн и когда начнется «сезонный» рост национальной валюты.

Что будет влиять на курс гривни в июле

В первую неделю июля курс доллара наблюдался на уровне 27,2 — 27,4 грн. Опрошенные ТСН.ua финансовые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время гривна несколько укрепится: в июле колебания национальной валюты будут в пределах 27 гривен за доллар.

«В этом месяце гривна может продолжить укрепляться за счет влияния инвестиций в ОВГЗ от нерезидентов и уменьшение спроса от компаний для дивидендов. Активное поступление валюты в страну будет и дальше поддерживать гривну, сохраняя тенденцию к ее укреплению в июле-августе», — говорит в комментарии ТСН.ua старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Специалист прогнозирует, что без этой тенденции курс может начать ослабляться из-за роста спроса на иностранную валюту и постепенно девальвировать с небольшим перерывом на период уплаты квартальных налогов.

В то же время финансовый аналитик и президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак отмечает, что на краткосрочные движения курса может повлиять выход крупного покупателя или продавца: одна большая покупка валюты может сдвинуть курс на 30 копеек, а несколько — даже на 2-3%.

В целом же, по словам специалиста, есть ряд факторов, которые будут способствовать укреплению гривни. К примеру, летом Украина может получить «подарок» от Международного валютного фонда в размере 2,7 миллиарда долларов.

«Это не кредит, а деньги, которые Нацбанк получит в золотовалютные резервы для поддержания стабильности национальной валюты. Это тоже будет способствовать укреплению гривни», — объясняет Тарас Козак.

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Среди других факторов, которые будут положительно влиять на курс гривны, эксперты отмечают высокие цены на товары украинского экспорта — руду, металлы и аграрную продукцию, а также рекордный урожай.

«По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 — 75 млн тонн», — писал в Facebook заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он добавил, что климатические условия дают понять, что засухи, как в прошлом году, с достаточно высоким процентом вероятности — не будет.

Косвенно на валюту повлияет нарастающая скорость вакцинации. По словам Тараса Козака, это означает, что угроза большого локдауна если не отпадает, то как минимум существенно уменьшается.

Что будет с валютой без кредита МВФ

Однако, специалисты отмечают, что есть и факторы, которые могут негативно повлиять на курс национальной валюты. Значит, не нужно будет удивляться, если доллар преодолеет отметку в 28 грн.

К примеру, курс гривны может «просесть» из-за изменений в руководстве Нацбанка. В частности, в ближайшее время свои должности оставят руководители трех департаментов и заместитель председателя правления Дмитрий Сологуб. Специалисты отмечают, что будущее другой замглавы правления Татьяны Рожковой, которой в октябре прошлого года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор, — неизвестно.

«Это вызывает определенные опасения на рынке. Это сигнал о том, что политика Нацбанка может измениться. Любые изменения всегда воспринимаются как угроза курса национальной валюты, поэтому гривна может «просесть» еще больше», — говорит Тарас Козак.

Второй фактор, который может способствовать ослаблению гривны — заявления о повышении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США. В середине июня ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%, однако по прогнозам, в 2023 году учетная ставка вырастет до 0,6%, а в долгосрочной перспективе — до 2,5%.

«Всегда, когда растет ставка ФРС, идет отток международных валютных потоков из стран, которые развиваются, в сторону США. Инвесторы будут вкладывать средства в американские супернадежные бумаги, доходность на которые возрастет. Это означает, что приток инвестиций в украинские ОВГЗ уменьшится», — объясняет президент инвестгруппы «Универ».

По его словам, потенциальный рост ставки ФРС США и объясняет падение заинтересованности украинским ОВГЗ со стороны иностранцев.

«Я бы не сказал, что речь идет о росте недоверия, ведь макроэкономическая ситуация в Украине достаточно неплохая. Инфляция выше, чем ориентир Нацбанка, но она все равно вряд ли перевалит за 10%. Бюджет перевыполняется, достаточно средств в стране для выполнения бюджета», — говорит Тарас Козак.

В то же время, специалисты отмечают, что отсутствие траншей по кредиту с Международным валютным фондом вряд ли повлияет на курс доллара в краткосрочной перспективе.

«Подарок» в 2,7 млрд долларов от МВФ — это гораздо больше, чем ожидаемый транш по кредиту. Эти деньги пойдут в резервы Нацбанка, они превысят 30 млрд долларов. Это существенно уменьшает риски девальвации», — прогнозирует Тарас Козак.

По его словам, хотя Украина уже год обходится без кредита МВФ, это не мешает привлекать средства других инвесторов.

«Недавно «Укравтодор» разместил еврооблигации и привлек 700 млн долларов под очень низкую ставку в 6,25%. Всемирный банк предоставил заем в 350 млн долларов. То есть говорить о наличии недоверия со стороны инвесторов в Украине, — оснований нет. Хотя то, что мы не выполняем соглашение с МВФ, обещания относительно судебной реформы, независимости антикоррупционных органов и Нацбанка, является негативным фактором», — объяснил эксперт.

В итоге, специалисты не могут спрогнозировать, какие факторы, которые будут влиять на курс гривни в течение следующих двух месяцев, перевесят.

«Думаю, что курс будет у 27 грн за доллар. Хотя если не принимать во внимание неопределенность, связанную со сменой руководства Нацбанка и повышение учетной ставки ФРС США, национальная валюта может укрепиться до 26,5 грн/доллар», — резюмировал Тарас Козак.

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