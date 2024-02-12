Курс валют: доллар опускается до 38 гривен, а украинцы покупают его рекордными темпами – стоит ли это делать

Чего ждать от курса доллара на этой неделе – читайте в аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Украинцы, похоже, начинают привыкать к стабильному курсу доллара: уже две недели колебания его стоимости на рынке заметны только специалистам. При этом население покупает наличную валюту невиданными темпами, по данным финансовых аналитиков, в январе был побит рекорд 11-летней давности.

Почему курс доллара почти перестал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса на текущей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на официальном рынке наличный доллар за неделю незначительно подешевел. Если в понедельник, 5 февраля, средний курс продажи был 38,10 грн/доллар, то в воскресенье, 11 февраля – 38,05 грн/доллар. Как говорит Александр Охрименко, "это меньше, чем ничего". Средний курс покупки не изменился и составил 37,60 грн/доллар, что практически совпадает с официальным курсом НБУ в тот период.

Самый низкий курс продаж в банках составил 37,98 грн/доллар (это реальный, по которому можно приобрести валюту – Авт.). Самый высокий курс покупки – 37,90 грн/доллар.

А вот евро еще не использовал весь потенциал удешевления: за прошлую неделю его курс снизился на 20 коп. как в продаже, так и в покупке. Это согласно 41,30 и 40,55 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы продаж и покупки доллара менялись по-разному. Если курс продаж постепенно повышался от 38 грн/доллар и на воскресенье, 11 февраля, установился на уровне 38,12 грн/доллар, то курс покупки и падал, и рос. Колебания составили почти 60 копеек, от 37,10 до 37,69 грн/доллар. На воскресенье, 11 февраля, курс покупки составил 37,68 грн/доллар. Спред, то есть разница между курсами купли и продажи, снизился за неделю с 90 до 50 коп.

Средний курс евро на нелегальном рынке снизился за рабочую неделю как в продаже, так и в покупке соответственно 41,30 грн/евро (-30 коп.) и 41,20 грн/евро (-10 коп.). В выходные курс начал расти, на воскресенье, 11 февраля, он составлял 41,50 и 41,30 грн/евро, это столько же, как и неделю назад.

По словам Александра Охрименко, уменьшение спреда до минимально выгодного указывало, что менялы активно покупали и продавали валюту, зарабатывая не на разнице курсов, а на объемах продаж, которые сейчас значительны.

Нацбанк всю прошлую неделю держал официальный курс доллара практически стабильным, ежедневные колебания составили 3-5 коп., от 37,57 до 37,62 грн/доллар.

На понедельник, 12 февраля, регулятор установил официальный курс 37,62 грн/доллар или на 5 коп. больше, чем неделей раньше.

Евровалюта, напротив, заметно подешевела: если 5 февраля официальный курс был 40,88 грн/евро, то 12-го – всего 40,51 (-37 коп.). Соотношение доллар/евро составляет 1,08, это меньше недели назад (было 1,09 долл./евро).

Эксперты отмечают, что, несмотря на стабильность курса, на наличном рынке заметна высокая активность покупателей валюты.

"В январе этого года побит рекорд 11-летней давности по покупке наличной валюты, покупают как частные предприниматели, так и население, – говорит Андрей Шевчишин. – Но и предложение валюты на межбанковском рынке достаточно, поэтому Нацбанк покупает излишки и затем продает их в в том числе и наличными".

Его мнение поддерживает Александр Охрименко.

"Возникает вопрос, откуда у населения так много денег, что оно покупает валюту на миллиарды, – говорит Александр Охрименко. – Прежде всего – это деньги военных. Им платят немало, как результат у самих военных и их семей есть излишек денег. Они часть используют на покупку валюты. Про запас. Второй фактор – наш малый и средний бизнес, который на войне зарабатывает немалые прибыли, скупает валюту, как впрок, так и для финансирования "теневой экономики". Чтобы не было дефицита наличной валюты, НБУ регулярно продает ее по заявкам банков. Как результат – курс стабилен, несмотря на высокий спрос".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

По прогнозам экспертов, стабильный курс сохранится еще неделю как на безналичном, так и на наличном рынках.

"Колебания вверх-вниз возможны в пределах 10 коп. в зависимости от ежедневного спроса и предложения", – уточнил Александр Охрименко.

Олег Пендзин объяснил длительное укрепление гривны такими факторами.

"В январе и начале февраля расходы из госбюджета были минимальными, финансировались только защищенные статьи расходов: зарплаты бюджетникам, пенсии, потому что не был решен вопрос с помощью Украины со стороны западных партнеров, – анализирует Олег Пендзин. – Финансирование государственных контрактов с бизнес-структурами было отложено на позднее. Соответственно, спрос на валюту со стороны бизнеса, прежде всего импортеров, был низкий, а предложение ее достаточное, что способствовало укреплению гривни. Такая ситуация продлится еще неделю-две, затем госконтракты заработают. Ибо уже есть решение ЕС о макрофинансировании и ожидаем такое же решение от США. Это приведет к росту спроса на валюту и ее постепенному удорожанию как на безналичном, так и на наличном рынках".

Однако возможны определенные "но", считает Андрей Шевчишин.

"Ожидаемая помощь Украине со стороны США должна будет одобрена в течение месяца, и вероятно, что она окажется меньше обещанных 60 млрд долларов и составит около 50 млрд. То есть только военная помощь, которая пойдет на закупку оружия, – пояснил Андрей Шевчишин. – Нужны дополнительные заимствование для дофинансирования расходов нашего госбюджета, в том числе и на мобилизацию. На текущей неделе это, очевидно, не повлияет на курс и может через несколько месяцев заметно девальвировать гривну".

Продавать или покупать валюту

Эксперты, как и неделю назад, утверждают: для получения прибыли в ближайшие месяцы гривня приоритетнее доллара или евро.

Олег Пендзин предлагает самый доступный вариант: краткосрочные гривневые депозиты, на три месяца под 10-12% годовых. Это превысит уровень инфляции, которая в 2024 году прогнозируется на уровне 8-9% и позволит несколько заработать.

Совет Александра Охрименко – это инвестиции в военные облигации, они более выгодны на 4-6%, чем банковские депозиты.

"Плюс – не только более высокие проценты, но и то, что доходы не облагаются налогом, в отличие от процентов по депозитам, где с каждой заработанной гривны придется уплатить 19,5 копеек в виде налога, – говорит Александр Охрименко. – Минус – нужен значительный капитал, от 40 тыс. грн, можно приобрести и на меньшую сумму, но тогда комиссии за услуги "съедят" всю будущую прибыль, потому что они не зависят от суммы, на которую покупаются ценные бумаги".

Эксперт также считает, что валютные облигации выгоднее гривневых. Сегодня Нацбанк поддерживает курс гривны валютными интервенциями, а если перестанет это делать, то доллар и евро заметно подорожают.

Андрей Шевчишин советует не продавать валюту без крайней необходимости, потому что курс, по которому ее принимают банки или обменные пункты, низкий.

"О покупке валюты – курс для этого также выгоден. Но стоит понимать: прибыли придется ждать долго, возможно, год и больше. Плюс "твердой" валюты – вы гарантированно обеспечиваете свои сбережения от обесценения, ведь доллар вряд ли будет дешеветь в дальнейшем, дно достигнуто", – отмечает эксперт.

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