Курс валют и цены в июле: три сценария для доллара и летние аномалии на рынке товаров

Эксперты объяснили, что будет с курсом валют и ценами в Украине

Реклама

Украинцы постепенно привыкают к курсу доллара по 45+ грн за единицу и к курсу евро по 51,5–52 грн. Этим летом гривна не укрепляется, как это было в прошлом году. А вот цены радуют: овощи, ягоды, косточковые и т. п. быстро дешевеют, стоимость большинства позиций потребительской корзины не растет.

Куда пойдет курс гривны в июле и почему, стоит ли ожидать снижения цен на продукты и промышленные товары — выяснил сайт ТСН. Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на 30 июня наличный доллар стоил 45,06 грн/доллар при продаже и 44,55 грн/доллар при покупке, наличный евро — 51,56 грн/евро и 50,88 грн/евро соответственно. За июнь американская валюта подорожала в банках и обменных пунктах в среднем на 65 коп. при продаже и при покупке, европейская — подешевела на 35 коп. Однако в течение недели с 10 по 17 июня наблюдался скачок курса евро до 52,40 при продаже и до 51,75 при покупке, в дальнейшем курс пошел вниз.

Реклама

Максимальная цена продажи доллара на 30 июня составила 45,30 грн (+75 коп. за месяц), минимальная — 44,85 грн/доллар (+55 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,80 грн/доллар (+60 коп.).

Максимальная цена продажи евро на 30 июня составила 51,90 грн (–10 коп. за месяц), минимальная — 51,34 (–41 коп.) грн. Максимальный курс покупки составил 51,32 грн/евро (–33 коп.).

Национальный банк на 30 июня установил следующие официальные курсы: 44,85 грн/доллар и 51,17 грн/евро. За июнь доллар по официальному курсу подорожал на 58 коп., евро подешевел на 40 коп. Соотношение доллар/евро за июнь снизилось с 1,18 до 1,14 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что в июне украинцы стали свидетелями нового рекордного курса доллара — более 45 грн/доллар.

Реклама

«То, чего ожидали во второй половине лета — в начале осени, произошло очень быстро и, честно говоря, неожиданно. Июнь 2026 года стал шестым в этом столетии июнем, когда гривна упала. И может стать самым слабым июнем, ведь падение составило более 1,4%», — анализирует эксперт. — На наличном рынке население активизировалось в покупках, реагируя на рост доллара до новых максимумов. Но сказать, что это был бум спроса, — нет. Интересно, что спрос на валюту начал расти во второй половине июня, то есть уже после того, как доллар достиг максимумов».

Чего ожидать от курса валют

Андрей Шевчишин начал со статистики: июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации. За последние 26 лет в 17 случаях из 26 гривна в июле ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,2%.

«Но 2026 год выбивается из общепринятых норм: мы наблюдаем рекордный дефицит на межбанковском рынке, слабость продавцов и глобальный рост курса доллара. С другой стороны — в июне ожидаются значительные поступления зарубежной финансовой помощи, которые уже частично поступили и конвертируются, — анализирует Андрей Шевчишин. — Судя по тому, как НБУ удерживает курс на уровне около 45 грн, видно, что сейчас это скорее психологический и политический рубеж. Регулятор предпочел бы не переступать эту черту, поскольку движение к отметке 46 грн приведет к пересмотру отпускных цен импортеров. В годовой динамике (июль–25–июнь–26) доллар по итогам июня уже обогнал инфляцию и приблизился по доходности к гривневому депозиту. С начала года доходность доллара составляет 6,3%, с гривневого депозита можно было бы получить 5%, а с ОВГЗ — 7,5%. То есть это уровень, который потребует от регулятора «нажать на тормоза». По крайней мере, временно».

По мнению эксперта, активность населения останется умеренной. Продолжаются каникулы и отпуска, что в большей степени приводит к расходованию валюты, чем к её накоплению. Однако зарплатная реформа (повышение выплат — Авт.) для армии, полиции и ГСЧС формирует новый длительный поток спроса, который полностью раскроется в августе-сентябре в случае продолжения военных действий. Девальвационный тренд сохраняется, и движение еще не завершено. Базовая оценка курса на конец года — 45,5–45,6 грн/доллар при условии достижения энергетического перемирия.

Реклама

Три сценария динамики курса доллара в июле

Андрей Шевчишин рассмотрел три сценария изменения курса доллара в июле.

Базовый сценарий: ожидается постепенный переход к отметке 45,5 грн за доллар. НБУ показал: 45 грн/доллар — чувствительный уровень. Но удерживать его с помощью рекордных продаж валюты бесконечно невозможно. Поэтому при отсутствии достаточного предложения валюты (даже несмотря на активизацию экспорта сельхозпродукции) и по мере коррекции евро ожидается медленное и управляемое продвижение доллара в зону 45–45,5 грн по официальному курсу. Ключевой якорь — евро, которое не должны опустить ниже 51 грн. Наличный доллар будет в пределах 45–45,75 грн. Наличный евро: 51,25–52 грн.

Оптимистичный сценарий: возвращение котировок пары доллар/евро к отметке 1,15+ благодаря возобновлению движения танкеров в Ормузском проливе. Однако для этого необходимо увидеть реальные изменения в статистике по инфляции в ЕС и США. В таком случае давление на доллар ослабнет, НБУ удержит его ближе к44,5–45 грн, а евро вернется к 52–52,5 грн.

Негативный сценарий: курс доллара к евро опускается ниже 1,12, что приводит к ускорению девальвации гривны по отношению к доллару до отметки 46 грн. НБУ исчерпает возможность и желание корректировать курс евро и перейдет к укреплению доллара на фоне глобальной тенденции. В этом случае доллар может подняться до45,5–46 грн к концу июля.

Реклама

Что будет с ценами в июле

Олег Пендзин полагает, что в июле инфляция замедлится почти до нуля. Эксперт представил подробный прогноз того, как изменятся в течение июля цены на основные группы продуктов и продовольственных товаров. По его словам, в июле продовольственная корзина традиционно дешевеет из-за массового сбора местных овощей и ягод, однако на цены некоторых позиций будут оказывать давление логистика и расходы на энергоносители. В сфере промышленных товаров июльские тенденции определяются жарой, сезоном отпусков и подготовкой ритейлеров к осеннему обновлению ассортимента.

«Июль — это разгар лета, поэтому основными факторами, влияющими на цены, будут сезонность, урожай с открытого грунта, а также традиционные колебания спроса на бытовую технику. Сезонные товары продовольственной корзины, прежде всего овощи и фрукты, продолжат дешеветь, промышленная группа товаров пока не имеет инфляционной составляющей, поэтому цены на них скорее пойдут вниз, чем вверх. Исключение — бытовая техника, которая востребована в жару: кондиционеры, вентиляторы. А также „курортные товары“ — от купальников и пляжных зонтиков до косметики», — уточнил Олег Пендзин.

Продукты питания: что подешевеет и на сколько

Овощи из «набора для борща» (молодой картофель, капуста, морковь, свекла, лук) подешевеют наиболее значительно — от 20% до 35%. На рынок массово поступает продукция открытого грунта от мелких хозяйств.

Огурцы, помидоры, кабачки. Снижение цен на 25–40% из-за пика сезонного урожая.

Сезонные ягоды и фрукты (малина, смородина, вишня, ранние абрикосы): цены упадут на 15–25% по сравнению с июнем, когда предложение было ограниченным.

Куриные яйца. Возможно небольшое снижение на 5–10% благодаря высокой продуктивности хозяйств в летний период, хотя цены уже близки к минимуму.

Свежая речная рыба. Может подешеветь на 7–12%. В июле активизируется вылов в прудовых хозяйствах, предложение растет, а из-за жары продавцы стараются сбыть товар как можно быстрее, снижая цену, чтобы он не испортился.

На какие продукты цены не изменятся

Реклама

Хлеб массовых сортов. Производители будут сдерживать рост цен в ожидании нового урожая зерновых.

Подсолнечное масло : рынок насыщен, внутренний спрос стабилен, поэтому колебания будут в пределах 1–2%.

Крупы и макаронные изделия. Прошлогодние запасы достаточны, а спрос летом на эти позиции традиционно падает.

Умеренный рост: молоко, мясо, рыба, сахар

Молоко и кисломолочные продукты: плюс 5–8%. Из-за жары снижаются надои, а расходы на охлаждение сырья и готовой продукции, а также на логистику растут.

Мясо (свинина, курица): плюс 3–5%. Это связано с разгаром сезона пикников и дополнительными расходами на рефрижераторы для перевозки.

Замороженная рыба и морепродукты: плюс 5–8%. Во-первых, это исключительно импортный товар, который привязан к валютной логистике. Во-вторых, хранение замороженных продуктов в жаркую погоду требует бесперебойной работы мощных морозильных камер, что существенно увеличивает расходы на электроэнергию.

Сахар: может подорожать на 5–7% из-за разгара сезона домашней консервации.

Промышленные товары: что подешевеет и насколько

Демисезонная одежда и обувь: скидка 20–40%. Магазины активно освобождают склады под осенние коллекции за счет финальных распродаж.

Газовые плиты, мелкая кухонная техника: скидки 5–10%. Летом внимание покупателей смещается на климатическую технику, поэтому на кухонную технику часто предоставляют скидки для стимулирования продаж.

Телевизоры и стационарная аудиотехника. Сезонный спад спроса заставит ритейлеров снизить цены или проводить акции с дисконтом до 7–12%.

Упадут ли цены на гаджеты

Цены на эти позиции не изменятся.

Реклама

Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины ). Спрос равномерный, логистические цепочки стабильны.

Базовые гаджеты (смартфоны и ноутбуки среднего сегмента). Рынок находится в состоянии затишья перед сезоном подготовки к школе и осенними презентациями новых моделей.

Бытовая химия. Спрос не зависит от сезона, изменение цены возможно только локально в рамках акций.

Какие товары могут подорожать

Кондиционеры, вентиляторы, мобильные климатические системы: на 15–25%. Июльская жара традиционно вызывает ажиотажный спрос.

Портативные зарядные устройства, портативные зарядные станции, фонари: на 10–15%. Причина: летняя нагрузка на энергосистему и риски плановых отключений поддерживают спрос на альтернативные источники питания.

Летняя одежда, купальники, солнцезащитные очки. В начале месяца цены будут держаться на максимуме или вырастут на 5–10% из-за разгара сезона отпусков. Снижение начнётся ближе к концу месяца.

Косметика (солнцезащитная, летний уход за кожей): рост цен на 10–12% из-за целевого спроса.

Олег Пендзин подчеркнул, что июль — лучшее время для экономии на питании благодаря овощам, но невыгодно для покупки климатической техники и товаров для отдыха, за которые придется переплатить из-за сезонного ажиотажа

Новости партнеров