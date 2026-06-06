Курс валют и цены в Украине: чего ожидать в июне

Курс валют и цены в Украине / © ТСН.ua

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Июнь начался с подорожания как доллара, так и евро. Чего ждать в течение месяца от курса и цен, ТСН.ua рассказали наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на начало июня наличный доллар стоил 44,50 грн/доллар в продаже и 44 грн/доллар в покупке, наличный евро 51,90 грн/евро и 51,30 грн/евро соответственно. За май американская валюта подорожала в банках и обменных пунктах в среднем на 47 коп. в продаже и на 50 коп. в покупке, европейская — на 10 коп. и 15 коп.

Самая высокая цена продажи доллара на 5 июня была 44,60 грн, самая низкая — 44,30 грн/доллар. Максимальный курс покупки составил 44,20 грн/доллар.

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Самая высокая цена продажи евро на 5 июня была 52 грн, самая низкая — 51,75 грн. Максимальный курс покупки составил 51,65 грн/евро.

Национальный банк на 5-7 июня установил следующие официальные курсы: 44,38 грн/доллар и 51,67 грн/евро. За май доллар по официальному курсу подорожал на 31 коп., евро подорожал на 20 коп. Соотношение доллар/евро в мае менялось от 1,16 до 1,18 доллара к евро, сейчас оно составляет 1,16.

Чего ждать от курса валют в течение июня

Эксперты дали разные прогнозы.

Олег Пендзин считает, что в июне наличный доллар будет постепенно но стабильно дорожать, приближаясь к 45 грн за единицу в наличной продаже.

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«Ближе к концу июня отдельные банки могут выставлять курс продажи выше 45 грн/доллар, но это не будет системой», — уточнил эксперт. — Дальнейшее подорожание доллара на наличном рынке будет вызвано монетарной политикой Нацбанка, который будет использовать сезонное замедление инфляции, чтобы девальвировать гривну. Цель — создать «запас прочности» курса на осень для сдерживания инфляции. Летом рост цен традиционно тормозится из-за сезонного фактора: уменьшение критического импорта (природный газ и т.п.), удешевление овощей, яиц, молочки и т.д.».

Андрей Шевчишин посмотрел на три сценария изменения курса доллара в июне: базовый, оптимистичный и пессимистический.

По базовому, наиболее вероятному сценарию исторически июнь — это месяц укрепления гривни к доллару, благодаря сезонным трендам и началу снижения деловой активности.

«Собственная плодово-овощная продукция поступает на полки, импорт падает, цены стабилизируются. За последние 26 лет, в 21 случае гривна в июне усиливалась в среднем на 0,9% (максимально на 4,2% в 2008 году), лишь в пяти случаях девальвировала в среднем на 0,6% (максимально на 1,4% в 2003 году), — анализирует Андрей Шевчишин. — Но исходя из положительных ожиданий возобновления внешнего финансирования в июне позиции НБУ относительно поддержки привлекательности гривни и в случае отсутствия критических факторов влияния (значительное обострение боевых действий) гривна к доллару останется в диапазоне 44–45 грн/доллар, евро будет в диапазоне 51–51,90 грн/ев.

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По оптимистическому сценарию курс доллара упадет ниже 44 грн, гривна выйдет из восходящего тренда, откроется окно возможности возврата курса до 43,5 грн/доллар. Такая тенденция возможна в случае резкого усиления евро на мировом рынке и если будут действия НБУ, нацеленные на укрепление гривни к доллару и евро благодаря значительным внешним поступлениям и снижению рисков безопасности.

Отрицательный сценарий: отсутствие уже утвержденной ЕС внешней финансовой помощи. Это может нивелировать влияние сезонных тенденций. Андрей Шевчишин уверен, что в условиях активного контроля НБУ за рынком раскачать курс невозможно, потому это альтернативный сценарий с низкой вероятностью. Но даже в таком сценарии ослабление гривни к доллару в июне будет незначительным — на 1% или на 45–50 коп. (то есть, официальный курс будет на уровне 44,80-44,85 грн/доллар, а наличный 45,30-45,50).

Продуктовая корзина: Почти как в мае

По подсчетам Олега Пендзина, в июне по сравнению с маем средняя корзина изменится минимально, от минус1% до +1,5% или на 35–50 грн. Речь идет об усредненном официальном показателе прожиточного минимума на одного человека в 2026 году, это 2309 грн.

«В июне изменение стоимости продуктов базовой продуктовой корзины будет демонстрировать смешанную динамику, — говорит Олег Пендзин. — Общая стоимость существенно сдержит сезонное удешевление молодых овощей, ягод и яиц. Однако хлеб, мясо и бакалея продолжат постепенно дорожать из-за высоких производственных затрат, дорогих энергоносителей и логистики. Если сравнить не с маем текущего года, а с июнем прошлого года, то летний чек будет на 8–15% дороже, чем в прошлом».

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Андрей Забловский спрогнозировал, как изменятся цены по отдельным категориям товаров.

Стремительное сезонное удешевление: ягоды, овощи и яйца

Клубника и черешня: по мере массового сбора отечественного урожая, ожидается падение цен более чем вдвое. После 15 июня клубника упадет до 80–100 грн/кг, черешня — до 100–120 грн/кг.

Овощи: благодаря увеличению предложения от местных производителей и частного сектора цены на борщовый набор в июне снизятся на 20–40% по сравнению с маем.

Куриные яйца: увеличение предложения от домашних хозяйств создает жесткую конкуренцию птицефабрикам. Ожидается падение стоимости на 10-15% (минус 4-5 грн на десятку).

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Умеренный рост: мясо, хлеб и рыба

Мясо (курятина и свинина): ценники в июне вырастут на 3–5%. Куриная тушка и свинина (задок, лопатка) подорожают в первую очередь из-за топливных расходов и логистики.

Хлеб (украинский, батон): из-за подорожания муки и тарифов на ток для пекарен хлебобулочные изделия прибавят в июне 1–2% стоимости.

Рыба (импортная и отечественная): в целом свежая и мороженая рыба подорожает на 2–4%.

По сравнению с маем цены на молочные продукты и бакалея не изменятся. Это молоко, мягкий сыр, растительное масло, крупы и т.д.

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Промтоварная корзина: Ждем скидок

Эксперты говорят, что крупные ритейлеры уже заложили в свои бюджеты средний курс доллара в 46 грн, но, по их мнению, в июне значительного скачка цен на бытовые товары не будет . Сейчас рынок находится в состоянии относительной стабильности

«В настоящее время межбанковский курс доллара колеблется в небольшом диапазоне 44,2–44,5 грн/доллар, — отметил Олег Пендзин. — Поэтому текущий июньский курс доллара полностью покрывает риски импортеров».

Эксперт считает, что наоборот, будет действовать маркетинговый фактор — сезонные скидки. Большие сети промышленных товаров начинают летние распродажи и акции на бытовую технику, климатическое оборудование или товары для дома иногда со скидками до 20–40% на старые линейки. Это временно нивелирует общую инфляцию конечного покупателя.

Андрей Забловский прогнозирует, что в июне на 2–4% могут подорожать косметика, бытовая химия и пластиковые товары отечественных производителей, потому что сырье было куплено во время курсовых колебаний валюты. Также на 4–5% поднимутся цены на ноутбуки, смартфоны и компьютерные комплектующие. Обновление складских запасов во втором квартале совпало с мировым дефицитом чипов памяти, и их удорожанием, так что гаджеты из новых партий, входящих в магазины в июне, будут на несколько процентов дороже майских остатков.

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На рынке одежды и обуви в июне стартует сезон распродаж, цены на старые коллекции могут снизиться на 30–50% и больше. Поэтому эксперт советует покупать базовые весенне-летние вещи на распродажах, потому что уже в августе у новых осенних коллекций будет цена, рассчитанная по курсу, ближе к 46 грн/доллар.

В целом, по словам Андрея Забловского, июнь — период накопления потенциала для осеннего удорожания промтоваров. Сейчас цены более или менее стабильны благодаря крепкой гривне, но как только осенью бизнес начнет переходить на реальные расчеты по курсу 46 грн/доллар, отложенная инфляция догонит рынок. Поэтому июнь — лучший месяц для потребителя, чтобы совершить большие бытовые покупки по «старым» ценам.

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