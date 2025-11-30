ТСН в социальных сетях

Курс валют на декабрь: эксперты предупредили о новом "сюрпризе" от доллара

Эксперты объяснили, как изменится курс валют в декабре.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Декабрь может принести украинцам существенный рост курса доллара. Эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин прогнозируют, что американская валюта будет активно дорожать, и только благодаря вмешательству Национального банка удастся сдержать ее еще более стремительный взлет.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Прогноз по доллару: 43,5 гривны под елку

Эксперт Андрей Забловский назвал сценарий по доллару «пессимистическим»:

«Стоимость его на межбанковском рынке растет, в декабре будем иметь коридор 43,5-43 грн по безналу. Многое будет зависеть от действий Национального банка, вероятно, что в течение декабря он за счет продажи валюты сдержит быстрое ее подорожание».

Что касается наличного рынка, Забловский прогнозирует, что в начале декабря он «будет тестировать уровень 43 грн/доллар в продаже», а к концу месяца может достичь и 43,5 грн/доллар.

Прогноз Олега Пендзина похож:

  • Курс наличного доллара достигнет 43 грн в продаже уже в первой декаде декабря.

  • В третьей декаде он превысит 43,5 грн/доллар, но до отметки 44 грн не дойдет.

Что будет с евро

Курс евро, по словам Олега Пендзина, будет меняться в соответствии с котировкой пары доллар/евро на международных рынках.

Эксперт отметил, что при нынешних котировках 1,16 доллар/евро, курс продажи наличного евро может быть выше 50 грн/евро.

