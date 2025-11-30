- Дата публикации
Курс валют на декабрь: эксперты предупредили о новом "сюрпризе" от доллара
Эксперты объяснили, как изменится курс валют в декабре.
Декабрь может принести украинцам существенный рост курса доллара. Эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин прогнозируют, что американская валюта будет активно дорожать, и только благодаря вмешательству Национального банка удастся сдержать ее еще более стремительный взлет.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Прогноз по доллару: 43,5 гривны под елку
Эксперт Андрей Забловский назвал сценарий по доллару «пессимистическим»:
«Стоимость его на межбанковском рынке растет, в декабре будем иметь коридор 43,5-43 грн по безналу. Многое будет зависеть от действий Национального банка, вероятно, что в течение декабря он за счет продажи валюты сдержит быстрое ее подорожание».
Что касается наличного рынка, Забловский прогнозирует, что в начале декабря он «будет тестировать уровень 43 грн/доллар в продаже», а к концу месяца может достичь и 43,5 грн/доллар.
Прогноз Олега Пендзина похож:
Курс наличного доллара достигнет 43 грн в продаже уже в первой декаде декабря.
В третьей декаде он превысит 43,5 грн/доллар, но до отметки 44 грн не дойдет.
Что будет с евро
Курс евро, по словам Олега Пендзина, будет меняться в соответствии с котировкой пары доллар/евро на международных рынках.
Эксперт отметил, что при нынешних котировках 1,16 доллар/евро, курс продажи наличного евро может быть выше 50 грн/евро.