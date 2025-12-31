Курс валют на январь 2026: будет ли доллар по 43 грн, а евро по 50 грн

Курс валют / © ТСН.ua

Несмотря на опасения, декабрь не принес украинцам доллара по 43 гривны. Благодаря решительным действиям Нацбанка и масштабной финансовой поддержке от ЕС, валютный рынок входит в 2026 год в относительно стабильном состоянии.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Почему гривна удержала позиции?

Эксперты называют два ключевых фактора, которые «спасли» национальную валюту в конце года:

Интервенции НБУ: Регулятор активно гасил избыточный спрос, удерживая курс в коридоре 42,5-42,6 грн/$. Деньги от Европы: Решение Совета ЕС от 18 декабря о выделении Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы стало мощным психологическим сигналом для рынка. Это заверило инвесторов и бизнес в наличии валютных резервов для покрытия дефицита бюджета.

Прогноз на январь: спокойствие или плавное обесценивание?

Большинство аналитиков соглашаются, что первая неделя января (до 8-10 числа) будет периодом затишья. Далее возможны два сценария развития событий.

Аналитик Андрей Шевчишин считает, что Нацбанк не позволит курсу евро закрепиться выше 50 грн, поскольку это может спровоцировать очередной всплеск инфляции.

«Если учесть фактор подготовки к возможным выборам, то резкое ослабление гривны маловероятно. Январь может пройти с незначительным колебанием в пределах 0,5-1%», — отмечает эксперт.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что наличный рынок все же почувствует давление. По его оценкам:

Доллар: к концу января может подтянуться к отметке 42,7-42,8 грн .

Евро: на наличном рынке имеет все шансы превысить 50 грн/€.

Что будет влиять на курс в январе: