Курс валют: Нацбанк заставляет украинцев продавать доллары, как можно заработать

Чего ждать от курса валют в Украине на этой неделе – свежий прогноз финансовых аналитиков.

Украинцы, похоже, начали привыкать к стабильному курсу валют: несмотря на войну и проблемы в экономике страны, доллар в последние месяцы постоянно дешевеет, хотя многие финансовые аналитики прогнозировали до конца года плавное укрепление американской валюты и девальвацию гривны.

В чем причина, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, с 6 по 12 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

На наличном рынке валюты семь дней в конце октября и начале ноября оказались точной копией предыдущей недели: доллар дешевел, банки имели достаточно валюты на продажу, а покупателей было негусто.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" средний курс продажи доллара постепенно снижался и на конец недели установился на уровне 37,85 грн/доллар (-20 коп.). В покупке есть в среднем 37,40 грн/доллар, то есть минус 10 коп. на каждом долларе.

Средний курс продажи наличного евро колебался вверх-вниз, но незначительно, в пределах 15 коп: в продаже от 40,35 до 40,50 грн/евро, в покупке от 39,80 до 39,90 грн/евро. На воскресенье, 5 ноября, курс продаж установился 40,40 грн/евро (-10 коп. за неделю), курс покупки 39,80 грн/евро (-8 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара значительно менялся в зависимости от спроса и предложения, но в итоге за неделю он также снизился. с 38 до 37,69 грн/доллар в продаже (-31 коп.) и с 37,57 до 37,05 грн/доллар в покупке (-52 коп.). Курс евро колебался в продаже от 40,15 до 40,37 грн/евро, по покупке от 39,97 до 40,15 грн/евро на воскресенье, 5 ноября.

Нацбанк на понедельник, 6 ноября, установил официальный курс 36,17 грн/доллар (-25 коп. в неделю). За прошедший месяц после перехода Нацбанком от фиксированного курса доллара к режиму управляемой гибкости курса доллар подешевел на 45 коп. или на 1%. Евро за неделю заметно подорожал, его курс на 6 ноября составил 38,73 грн/евро (+35 коп. за неделю), это столько же, сколько было две недели назад. Месяц назад, 6 октября, курс евро был 38,53 грн/евро, это на 20 коп. или на 0,5% дешевле, чем сейчас. Соотношение между долларом и евро за последнюю неделю увеличилось с 1,05 до 1,06 доллара за евро.

Как пояснил Олег Пендзин, Нацбанк по-прежнему демонстрирует способность удерживать курс практически стабильным, удовлетворяя спрос на валюту на межбанковском валютном рынке.

"Регулятор это делает за счет продажи валюты, поступающей в достаточном количестве в виде международной помощи", – подчеркнул эксперт.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Прогнозы экспертов совпали: они ожидают, что регуляторная политика НБУ на этой неделе не изменится, то есть пока не следует ожидать значительных колебаний курса. Но их мнения разнятся относительно целесообразности такой политики именно сейчас.

Александр Охрименко даже говорит о дальнейшем укреплении гривны.

Украина сейчас имеет положительный внешнеторговый баланс, то есть экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, — аргументировал Александр Охрименко. — В этом году Украина не покупала импортного газа и в октябре получила от зарубежных партнеров больше валюты, чем потратила. Нацбанк, может позволить себе продать значительное количество валюты, удовлетворяя потребности банков и импортеров, что влияет и на наличный рынок, там нет ажиотажа — ни на "белом" рынке, ни на "черном".

С этим согласен и Олег Пендзин.

"Украине пока четко по графику дают макрофинансовую помощь из-за рубежа, уже получено где-то 45 млрд долларов, их хватает на удовлетворение всех потребностей государства. Поэтому Нацбанк будет держать стабильный курс гривны. Что касается наличного рынка, то спрос на валюту среди граждан сейчас минимальный", – добавил Пендзин.

Украинцы не спешат покупать валюту / Фото: ТСН.ua

А вот Андрей Шевчишин осторожнее.

По его мнению, медленный нисходящий тренд курса наличного доллара продолжится, но не стоит надеяться, что это "всерьез и надолго".

"Еще неделя ситуация с курсом сохранится. Но напомню: продолжается подготовка бюджета на 2024 год, в доработанном проекте Кабмина, который на днях был подан в Раду, среднегодовой курс доллара снижен с 41,4 грн/доллар до 40,7, и все равно планируется девальвация, — анализирует Андрей Шевчишин. — На конец этого года прогнозный показатель курс должен составить 38,6 грн/доллар. Все это является риском обесценивания гривни. Нацбанк никогда не комментирует причины проведения им регуляторной политики, но не понятно, почему он использует валютные резервы в условиях снижения курса доллара. Можно предположить, что регулятор хочет побуждать физических лиц, которые, по разным оценкам, держат в заначках около 100 млрд долларов, начать массовую продажу валюты, пока она не подешевела еще больше, например, до 36 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты уже не так категоричны по поводу инвестиций в валюту. По их мнению, сейчас неплохое время для заработков именно на краткосрочных гривневых депозитах. Они по-прежнему не советуют продавать валюту без крайней необходимости, однако "лишние" гривны сейчас лучше положить на депозит, а не купить на них доллары или евро.

"По валюте самый выгодный инструмент заработка — это валютные облигации государственного займа, — анализирует Олег Пендзин. — Но если посчитать все расходы — комиссия банка, брокера, депозитария и т.д., чистый доход составит 4,5% годовых. Долларовая наличность "под матрасом" дохода не принесет вообще. А гривневый депозит может дать 16% годовых. То есть до конца января следующего года гривня намного лучше".

Андрей Шевчишин говорит, что продавать валюту не стоит, однако и ее покупка несет определенные риски.

"Сейчас курс выгоден, но не факт, что через неделю-две он не окажется еще более выгодным. Поэтому целью покупки должна быть возможность обеспечить сбережения от возможного обесценения через год и больше".

Александр Охрименко советует: если нужны гривны, то лучше продавать валюту именно сейчас, потому что она, по его мнению, еще подешевеет.

"Есть те, кто в Украине получают зарплату в валюте или зарабатывают ее за границей как трудовые мигранты. Это касается в первую очередь их", – уточнил эксперт.

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