В Украине — ажиотаж на рынке валют. Ожидать ли дальнейшего роста курса текущей недели января, продавать или покупать наличную валюту – в эксклюзиве TSN.UA.

Курс валют

На этой неделе гривна будет дешеветь и дальше, прогнозируют эксперты. На прошлой неделе для украинцев было две новости по поводу курса валют: плохая и хорошая. Плохая – гривна продолжает обесцениваться, хорошая – гривна дешевеет медленно. Впрочем, с начала года средний курс на наличном рынке дошел до 43 грн. за доллар, это на 50 коп. больше, чем было 31 декабря прошлого года.

По информации специализированных сайтов, всю неделю с 6 по 12 января продолжалось постепенное повышение курса доллара, как безналичного, так и наличного. Рубеж в 43 грн/доллар в продаже наличных был достигнут в пятницу, 10 января. Речь идет о среднем курсе, потому что многие банки и обменные пункты продавали валюту дороже. На выходных курс стабилизировался на уровне 43 грн/доллар в продаже (+44 коп. в неделю) и 42,31 в покупке (+38 коп. в неделю). Самая высокая цена продажи доллара была 43,25 грн (+50 коп. за неделю), самая низкая – 42,80 грн/доллар (+45 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,75 грн (также +45 коп.).

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Нацбанк продолжил медленную девальвацию гривны по отношению к доллару: за неделю с 6 по 12 января официальный курс изменился от 42,09 до 42,28 грн/доллар (+19 коп.). Такой курс остался в понедельник, 13 января.

Официальный курс евро в течение недели колебался вверх-вниз с 43,33 до 43,90 грн/евро. На 13 января регулятор установил курс 43,57 грн/евро (+24 коп. в неделю). Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,03 доллара за евро.

Что происходит на рынке валют

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в рабочие дни с 6 по 10 января тренд на межбанковском валютном рынке был восходящим, и если бы не продажа валюты Нацбанком, безналичный курс мог бы быть и выше 42,45 грн/доллар (+12 коп. с начала недели).

"Выросла активность продавцов, но спрос на покупку наличных вырос больше на 25%. То есть часть населения видит, что доллар постоянно дорожает и, как всегда, пытается спасти сбережения, покупая доллары", – отметил он.

Эксперт объяснил, откуда появились дополнительные средства на приобретение валюты физлицами – это выплаты по итогам года в государственных и бизнес-структурах. Эти средства соотечественники быстро конвертируют в доллары, полагая, что девальвация гривны продолжится. В свою очередь Андрей Забловский отметил, что в декабре 2024 года расходы из госбюджета были рекордными – более 705 млрд грн, на четверть больше, чем в декабре 2023 года и на 65% больше, чем в ноябре 2024 года. Очевидно, что это оказало дополнительное давление на валютный рынок и привело к дальнейшему удорожанию доллара.

Мониторинг ТСН.ua банков и обменных пунктов в Киеве показал: за валютой уже выстраиваются небольшие очереди, а есть она прежде всего там, где курс доллара заметно выше среднего, то есть более 43 гривны за единицу. А там, где курс низкий, валюты уже нет. Кассиры объясняют, что спрос увеличился, поэтому доллары закончились – их раскупили.

Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе гривна будет дешеветь и дальше, но их мнения разнятся по поводу того, насколько быстро это будет происходить.

"Возможна небольшая пауза, поскольку наличный рынок уже достиг среднего курса 43 грн/доллар, – говорит Андрей Шевчишин. – Нацбанк проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривни. Но это не меняет общий тренд по ее девальвации".

А вот по мнению экономиста Андрея Забловского, регулятор должен действовать более решительно и не допустить быстрого снижения наличного курса доллара до 43 гривен.

"Можно говорить о новом валютном коридоре на межбанке – 42,2-45,5 грн/доллар, соответственно на наличном рынке это более 43 грн/доллар. Но благодаря финансовой помощи наших зарубежных партнеров нет фундаментальных экономических факторов для быстрой девальвации гривны. Сущестуют определенные спекулятивные факторы, но у Нацбанка есть ресурсы и, надеюсь, он их использует, чтобы сдержать девальвационный темп гривни. Если так произойдет, то наличный доллар постепенно прекратит дорожать и остановится на 43 грн.", – говорит он.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает, что на неделе с 13 по 19 декабря не стоит ожидать значительного подорожания доллара.

"Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас имеем 42,28 грн, в то же время наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января. Нацбанк в декабре прошлого года притормозил рост официального курса на уровне 42 грн, а с января стал быстро наверстывать упущенное, что, по моему мнению, привело к ускорению спроса на Наличную валюту со стороны населения. То есть сработали панические настроения. Но регулятор на текущей неделе, скорее всего, стабилизирует ситуацию. Но регулятор на текущей неделе, скорее всего, стабилизирует ситуацию. Курс может еще вырасти, но на несколько копеек, не более", – убежден эксперт.

Астролог Влад Росс сделал финансовый прогноз на 2025 год. Он предусматривает вероятный экономический коллапс и дал советы, что следует и не следует делать для того, чтобы сохранить финансовую стабильность. Особое внимание астролог обратил именно на цифровую валюту. Росс сделал прогноз и относительно курса валют на 2025 год. По его словам, доллар может быть по 50 грн.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов одинаковы по продаже валюты: по-прежнему продавать ее не стоит без крайней необходимости, и разные по поводу покупки долларов или евро.

Олег Пендзин прогнозирует, что в первые три месяца текущего года курс наличной гривны не достигнет 44 грн/доллар (+2%), поэтому гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будут прибыльнее инвестиций в покупку наличной валюты.

"Сейчас многие банки повысили процент годовых по депозитам, за квартал можно заработать свыше 3% от суммы гривневого вклада и свыше 4% – на краткосрочных ОВГЗ", – отмечает он.

Андрей Шевчишин согласен, что гривневые инвестиционные инструменты пока могут принести большую прибыль, чем покупка наличной валюты. Однако в длительной перспективе – год и больше – валюта может дать доход, сопоставимый если не с ОВГЗ – финансовым инструментом, пока не очень привычным для рядового украинца, то, по крайней мере, с гривневыми депозитами.

"Дополнительными преимуществами валютной наличности является высокая доступность и быстрая ликвидность, то есть ее можно без проблем в любой момент поменять на гривне, а на бытовом уровне – и рассчитаться по выгодному курсу, – аргументировал Андрей Шевчишин. – Но вкладывать все без исключения средства в валюту вряд ли целесообразно. Возможна такая стратегия: краткосрочная перспектива – гривневые депозиты или ОВГЗ, долгосрочная – покупка валюты. Сейчас лучше дорожающий доллар, а не евро, потому что курс евро в ближайшие месяцы может снизиться до паритетного с долларом".

Андрей Забловский напомнил: стоит покупать какие-либо активы, в том числе и валюту, когда она дешевеет. Поэтому лучше взять паузу, пока не произойдет смена президента в Соединенных Штатах. Это, в частности, прояснит ситуацию с соотношением доллара и евро. Пока можно покупать ОВГЗ и банковские слитки драгоценных металлов. Эксперт добавил, что золото не будет дешеветь, но прибыль даст не раньше, чем через несколько лет.

Прогноз от инвестбанкира

Напомним, недавно инвестбанкир дал прогноз на 2025 год. По его словам, рост курса доллара в следующем году еще на 10% до 46-47 гривен – это здоровый процесс для экономики Украины. Это поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность. Такое заявление поразил директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Как отметил Фиал, с одной стороны Нацбанка выгодно держать курс достаточно стабильным. В то же время, Украина имеет существенный дефицит торгового баланса на уровне 15% от ВВП, который перекрывается за счет 40 млрд долларов международной помощи в год.

По словам инвестбанкира, Украина гарантированно получит в следующем году эти деньги.

"Это первый раз, когда у нас такая предсказуемость. Это нам тоже добавляет комфорта и для наших макропрогнозов и для нашего инвестирования. Это первый раз во время войны, что мы знаем, мы уверены, что у нас дефицит бюджета будет профинансирован не только на следующий год, а еще на часть 26-го года. Это очень хорошо. "чтобы мы не как-то спонсировали или дотировали импорт зарубежных производителей вместо того, чтобы помогать местному производителю", – сказал Фиала.

Поэтому, по словам инвестбанкира, для экономики будет здорово, чтобы гривна на следующий год продлила такой же темп девальвации, как и в текущем – это примерно на 10%.

"Это значит, если мы в этом году заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46-47, то в этом ничего плохого не будет. Это наоборот будет полезно местному производителю, и сохранит его конкурентоспособность", – резюмировал эксперт.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОБВАЛ ГРИВНИ! Доллары дорожают! У обменников выстраиваются очереди!

Ранее речь шла о том, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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