Курс валют стремительно идет в гору: покупать или продавать доллары

В Украине резко дорожает иностранная валюта. Экономисты дали советы, что сейчас лучше делать — покупать или продавать доллары и евро.

Почему сбережения в гривне — это неплохой вариант

Экономист Олег Пендзин убежден: поводов для панического выхода из гривневых инструментов нет. Математика сейчас на стороне национальной валюты.

«Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривен. С начала года имеем плюс две гривны на каждом долларе — это доходность менее 4,7%. В то же время средняя доходность у ОВГЗ — 14%, а у срочных гривневых депозитов — около 7% чистыми. Я бы советовал приостановить любые инвестиционные операции по крайней мере до конца марта», — говорит экономист.

Когда лучше покупать иностранную валюту

Аналитик Андрей Шевчишин напоминает о золотом правиле инвестора — диверсификации. Но предостерегает от покупки валюты именно сейчас, когда цена «кусается».

«Инвестировать в доллар, когда он дорожает — нецелесообразно. Лучше взять паузу. Как только „облака“ над гривной рассеются, НБУ начнет ее укреплять — вот тогда и стоит покупать. Зато курс евро сейчас почти не растет, поэтому евровалюту покупать можно уже сейчас», — говорит аналитик.

Эксперт также предупреждает об «импортной инфляции»: по его словам, рынок дошел до предела, когда импортеры закладывают в цены товаров курс 45–46 грн/дол. и выше. Поскольку НБУ отвечает за уровень инфляции, регулятор будет вынужден вмешаться и укрепить гривну, как только геополитическое напряжение спадет.

Экономист Андрей Забловский считает нынешний момент худшим для любых резких движений с валютой.

«Продать сейчас — можно продешевить. Купить, потому что завтра якобы будет дороже — это будет „покупка ради покупки“ без экономической целесообразности в будущем. Сейчас время для выжидательной позиции», — говорит он.