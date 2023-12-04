Курс валют: украинцы приобрели рекордную сумму долларов – стоит ли их покупать сейчас

Национальный банк отменил все ограничения на покупку наличной валюты: с 1 декабря каждый может приобрести ее на любую сумму, если подтвердит легальность своих средств. Также регулятор снова начал медленно девальвировать гривну, за прошедшую неделю официальный курс снизился на 51 коп. А на наличном рынке наоборот, начал дешеветь доллар. Тем временем украинцы установили новый рекорд за последние 10 лет - за октябрь было куплено валюты на сумму почти 740 млн долларов. Больше было только в феврале 2014 года. Таковы главные новости семидневки между ноябрем и декабрем.

Что происходит на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар, или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса на текущей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

Стабильность на наличном рынке валют закончилась вместе с осенью: 1 декабря курс доллара заметно пошел вниз. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" доллар по состоянию на 3 декабря подешевел в среднем с 37,80 до 37,45 грн/доллар в продаже (-35 коп.) и с 37,30 до 36,90 в покупке (-40 коп.). Средний курс продажи наличного евро снизился с 41,10 до 40,90 грн/евро (-20 коп.), курс покупки - с 40,50 до 40,10 грн/евро (-40 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "меняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, и доллар, и евро также начали дешеветь с 1 декабря. По состоянию на 3 декабря американская валюта потеряла 20 коп. в продаже (до 37,40 грн/доллар) и 52 коп. в покупке (до 36,93 грн/доллар), а евровалюта - 40 коп. в продаже (до 40,60 грн/евро) и 15 коп. в покупке (до 40,60 грн/евро).

Официальный курс как доллара так и евро, которые, напомним, устанавливает ежедневно Национальный банк, наоборот, плавно рос. За неделю, с 27 ноября по 4 декабря, доллар укрепился на 51 коп., до 36,66 грн/доллар, евро укрепился на 30 коп., до 39,66 грн/евро.

Соотношение между долларом и евро осталось 1,09 доллара за евро.

Как пояснил в соцсетях глава НБУ Андрей Пышный, после снятия ограничений есть основания ожидать, что это позволит удерживать на минимальном уровне разницу между курсами - наличным и безналичным - и усилит устойчивость валютного рынка.

Что касается рекордных покупок наличной валюты в октябре, то, по мнению Александра Охрименко, ее приобрели не физические лица в заначку, а прежде всего "серые" частные предприниматели для завоза импортных товаров перед Новым годом.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты считают, что на текущей неделе на рынке сложится интересная ситуация: безналичный доллар будет дорожать из-за увеличения спроса на него, а наличный может еще подешеветь, хотя обычно бывает наоборот, его курс меняется в унисон с безналичным.

"Разница между безналом и кэшем на этой неделе точно уменьшится из-за усиления конкуренции за покупателя, - считает Андрей Шевчишин, - По данным НБУ, банки завезли в октябре (за ноябрь данных еще нет) максимальный с февраля 2022 года объем наличной валюты - 1 млрд 56 млн долларов в пересчете на доллары, надеясь заработать на ее продаже. Теперь, когда лимит на продажу снят, курс уже пошел вниз, некоторые банки предлагали наличный доллар по курсу ниже 37 гривен".

Прогноз Олега Пендзина более осторожный: по его мнению безналичная валюта точно подорожает, а вот наличный рынок должен дать на этой неделе ответ, каков реальный спрос на валюту. Поэтому курс может либо стабилизироваться, либо пойти вниз совсем незначительно.

Олег Пендзин/Facebook

"Нужно время, чтобы оценить реакцию населения на отмену ограничений на продажу валюты, - однако не ожидаю, что будет ажиотаж, - анализирует Олег Пендзин, - Раньше можно было приобрести ежедневно валюты на сто тысяч гривен, но мало кто из рядовых граждан мог себе это позволить. Решение Нацбанка своевременное, так как валюты в Украине сейчас более чем достаточно, однако вряд ли оно существенно увеличит спрос на наличные".

Александр Охрименко прогнозирует еще неделю стабильности.

Этому, по его мнению, может способствовать такой фактор, как приближение рождественских и новогодних праздников. То есть украинцы уже сейчас будут тратить больше средств на покупки и подарки, а не на приобретение валюты.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин по-прежнему советует не спешить с покупкой долларов, а подержать свободные средства на депозитах еще 2-2,5 месяца, до середины февраля 2024 года.

"Действия Нацбанка указывают на то, что о девальвации гривны пока можно не думать, она вряд ли будет, скорее наоборот. И тот, кто сегодня купит валюту, тот потеряет средства, потому что ее курс может быть через неделю-две еще ниже. А вот владельцы гривневых депозитов заработают на процентах", - оценивает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин уверен: надежнее всего держать сбережения в наличной валюте, поэтому советует ее покупать сейчас, когда курс выгоднее, чем был, например, в начале ноября. По данным специализированных сайтов, наличный доллар за последний месяц подешевел в продаже в среднем на 20 коп., а наличный евро подорожал в продаже в среднем на 50 коп.

"Тем, кто уже купил доллары по более высокому курсу, не стоит сожалеть, ведь девальвационные настроения относительно гривны остаются, - говорит Андрей Шевчишин, - Наши высокопоставленные чиновники все чаще говорят, что 2024 год ожидается тяжелее, чем нынешний. То есть вероятность удешевления гривны в следующем году до более 40 грн/доллар никуда не исчезла. И валютная наличность является своеобразной страховкой от обесценивания средств. Но при условии, что в ближайшие месяцы валюта не будет снова конвертирована в гривну и потрачена".

Андрей Шевчишин/Facebook

Александр Охрименко акцентировал внимание на том, что сейчас дорожает именно евровалюта, как к доллару, так и к гривне, и этот тренд, по его мнению, продолжится. Поэтому тем, кто планирует тратить сбережения в Европе, это, например, возможно путешествие, лучше приобрести евро, а не доллары.

"Однако в любом случае выгоднее покупать валюту по крайней мере пропорции 50 на 50: половину долларов, половину евро. И желательно в банкнотах номиналом не больше 50 евро, так удобнее в использовании", — уточнил Александр Охрименко.

Александр Охрименко/Facebook

Напомним, средний курс продажи наличной валюты стабилизировался на уровне ниже 38 грн/доллар и 41 грн/евро. Ознакомьтесь с прогнозом, что будет с курсом до конца 2023 года.

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