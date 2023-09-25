Курс валют устроил "американские горки": украинцы скупают доллары — стоит ли это делать сейчас

Курс валют в Украине устроил украинцам "американские горки" и не простые, а с сюрпризом. За понедельник и вторник, 18-19 сентября, курс доллара вырос почти на 40 копеек, и когда, казалось, он вот-вот пересечет в продаже отметку в 39 гривен за доллар, тренд изменился с восходящего на нисходящий. В четверг к вечеру было уже 38,16 грн/доллар, это меньше на 5 копеек, чем неделю назад, 14 сентября, когда доллар уверенно "набирал вес". А сюрприз в том, что в пятницу курс продаж снова пошел вверх, а курс покупки вниз. Спред, то есть разница между курсами покупки, выросла больше, чем вдвое, с 20 до 45 копеек на каждом долларе. В выходные, когда большинство отделений банков не работают, курс стабилизировался.

О том, что стало причиной таких сногсшибательных скачков доллара, а также стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, с 25 сентября по 1 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит с курсом валют в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в воскресенье, 24 сентября, курс доллара на "белом рынке", это банки и пункты обмена валют, средний курс продажи доллара составлял 38,30 грн/доллар (-20 коп. .за неделю), а курс покупки – 37,60 грн/доллар (-25 коп.).

Курс наличного евро на прошлой неделе рос и снижался в унисон с курсом доллара, но с опозданием в день. Самый высокий курс продажи и покупки был в четверг, 21 сентября – соответственно 41,54 и 41,10 грн/евро, самый низкий – в пятницу, а именно: 41,25 (-29 коп.) и 40,65 (-45) коп.) грн/евро. На выходных курс стабилизировался. Соотношение между евро и долларом уменьшилось с 1,07 до 1,06 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара в течение недели был очень волатильным, то есть резко переменным как по величине, так и по направлению, прежде всего в покупке. Если в продаже колебания составили от 38,49 до 38,21 грн/доллар, то в покупке от 37,70 до 38,27 грн/доллар (57 коп.).

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар. Для евро на понедельник, 25 сентября, НБУ установил курс 38,90 грн/евро (-6 коп.).

Эксперты говорят об увеличении спроса граждан на наличную валюту. Доллары и евро в банках есть, но преимущественно там, где курс выше среднего по рынку на 30-40 коп., то есть от 38,70 грн/доллар и выше, однако это не останавливает желающих приобрести сто-двести долларов.

"Покупают валюты в одни руки немного, но клиентов стало больше, чем неделю назад, – отметил Олег Пендзин. – Люди заволновались после того, как стало известно из СМИ, что в госбюджете на 2024 год заложен курс 41,4 грн/доллар. Хотя голова Нацбанка Андрей Пышный опроверг, что курс вырастет до такой величины".

Андрей Шевчишин сообщил: с 11 по 15 сентября на межбанковском валютном рынке Нацбанк продал рекордное с начала года количество валюты на сумму свыше 870 млн долларов. Для сравнения: неделей ранее было продано всего 300 млн долларов. А всего с начала 2023 года регулятор продал 17,8 млрд долларов из золотовалютных резервов.

"Львиную долю валюты приобрели бизнес-структуры, но значительная часть ее попала на наличный рынок, – анализирует Андрей Шевчишин. – По словам члена совета НБУ Богдана Данилишина, неделю назад в пять раз вырос спрос на валюту со стороны клиентов банков, а предложение ее на межбанке сократилась. Это вызвало ажиотажный рост наличного курса, который был быстро погашен Нацбанком за счет валютных интервенций. И, как мы видим, курс после 20 сентября снова пошел вниз".

Чего ожидать от курса валют на этой неделе

Александр Охрименко говорит, что наличный рынок сейчас остановился, ни на "белом", ни на "черном" рынке игроки (банкиры и менялы) пока не понимают, куда шатнется маятник к концу месяца.

"Если спрэд заметно увеличивается – это первый признак неоднозначности ситуации: игроки пытаются минимизировать риски с валютными операциями, пусть даже и за счет уменьшения оборота, то есть объемов продаж и покупок, – анализирует Александр Охрименко. – То есть покупают как можно дешевле, а продают как можно дороже. Мол, если клиенту очень нужно, то он и продаст и купит по любой цене. Поэтому дать аргументированный прогноз пока сложно, надо дождаться 25 сентября, начала новой недели".

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин более решительны.

Шевчишин считает, что давление на гривну будет продолжаться как со стороны бизнеса, так и населения.

"Спрос на валюту будет расти, Нацбанк, как мы уже видим, будет пытаться его удовлетворить, поэтому ожидаю на этой неделе незначительного нисходящего тренда. Впрочем, курс продажи не дойдет до предыдущих 38 грн/доллар", – уверен Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин акцентировал, что пока есть финансовая поддержка западных партнеров, значительной девальвации гривни не нужно ждать.

"Валюта поступает, НБУ ее продает, удовлетворяет спрос бизнеса и банков (наличные). Доллар будет постепенно дорожать, колебания будут и на этой неделе также, но незначительны, в пределах 50 копеек".

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко советует на этой неделе, с 25 сентября по 1 октября сделать паузу с любыми операциями с наличной валютой.

"Пока рынок без четкого тренда курса, лучше подождать, куда пойдет курс, вверх или вниз, чем потом жалеть, мол, зачем я так дорого купил или зачем я так дешево продал", — добавил Охрименко.

Олег Пендзин по-прежнему считает, что до конца осени следует зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах, потому что пока не ожидает девальвации гривны выше 39 грн/доллар в покупке.

"Купленные сейчас доллары или евро будут лежать до конца года мертвым грузом "под одеялом", а каждая тысяча гривен на депозите принесет прибыль минимум в 10 гривен в месяц", – подсчитал эксперт.

Тем, кто хочет гарантированно сохранить сбережения на длительный период (год и больше), Андрей Шевчишин советует валюту не продавать, а наоборот, покупать, пока она дешевеет. При этом стоит не сразу покупать сразу наличные, лучше пользоваться постановлением НБУ от 29 августа, то есть купить у банка безналичные доллары по выгодному курсу (для физлиц это 37,4-37,5 грн/доллар с учетом комиссионных сборов) и держать их на счете или сразу конвертировать в наличные деньги.

Читайте также:

Курс валют в Украине: в Минфине говорят о 41 гривне за доллар, советующие эксперты – покупать или продавать

На валютном рынке ухудшилась ситуация – НБУ

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин осенью