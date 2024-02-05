Курс валют в Украине: американские горки доллара — ждать ли в феврале "черного лебедя"

После непродолжительного роста курс доллара снова пошел вниз: за прошлую неделю американская валюта подешевела на 18 копеек. Такие "американские горки", хотя и не очень крутые, но заметные.

Почему курс доллара снова начал снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 5 по 11 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе наличный доллар вел себя неспокойно: два дня он дорожал, продолжая тренд января, затем начал дешеветь. Курс снизился ненамного, но постоянное изменение тренда в последнее время несколько волновало. Ведь не факт, что на фоне задержки с поступлением финансовой и военной помощи со стороны Запада (решение ЕС о ней только что принято, но средства пока не поступили) не появится какой-то "черный лебедь", вызванный, например, проблемами на фронте. И тогда курс на волне паники может рвануть вверх так, что никакой Нацбанк его не удержит.

Пока за 29 и 30 января доллар подорожал на 5 коп. как в продаже, так и в покупке, до 38,33 и 37,78 грн/доллар, а с 31 курс покатился вниз. Уже 2 февраля соответственно было 38,17 и 37,60 грн/доллар, а на воскресенье 4 февраля курс установился 38,15 и 37,60. То есть, за неделю доллар подешевел на 18 коп. как в продаже, так и в покупке. Самый низкий курс продажи в банках составил 38,05 грн/доллар, самый высокий курс покупки – 37,95 грн/доллар.

Евро, в отличие от доллара, только подешевел. За неделю, с 29 января по 4 февраля, его средний курс снизился в продаже до 41,60 грн/евро (-24 коп.), по покупке – до 40,83 (-28 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы доллара и евро менялись по-разному. Доллар в продаже плавно подешевел в среднем с 38,30 до 38 грн/доллар (-30 коп.). В покупке доллар, напротив, за неделю подорожал с 37,29 до 37,62 грн. или на 33 коп. Уменьшение спреда, то есть разницы между курсами купли и продажи, почти вдвое указывало на то, что менялы по каким-то причинам снова начали активно покупать валюту, несмотря на нисходящий тренд доллара.

А вот средний курс евро снижался всю неделю как в продаже, так и в покупке. На воскресенье, 4 февраля, он составил соответственно 41,60 грн/евро (-38 коп.) и 41,30 грн/евро (-35 коп.).

Нацбанк на прошлой неделе укрепил гривну как к доллару, так и евро.

В понедельник, 5 февраля, регулятор установил официальный курс 37,57 грн/доллар (-21 коп.) и 40,88 грн/евро (-18 коп.). Соотношение доллар/евро составляет 1,09 и держится на таком уровне половину месяца.

Эксперты отметили главный момент: на безналичном рынке предложение валюты уже две недели превышает спрос. Поэтому чтобы доллар не подешевел ниже 37 гривен, Национальный банк Украины (НБУ) впервые за длительное время начал покупать валюту в резервы, а не продавать для поддержки курса, как было ранее.

"Валютные интервенции НБУ в январе 2024 года составили 2,53 млрд долларов (6% от суммы резервов – Авт.), но в последние дни предложение валюты существенно опережало спрос, компании активно заводили валюту для выплат налогов. НБУ выкупил излишки предложения валюты на межбанке на сумму 16 млн долларов", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

По прогнозам экспертов, нас ожидает неделя стабильного курса, колебания возможны в пределах 10 коп. вверх или вниз. Специалисты объяснили, на чем основаны их прогнозы.

"ЕС 1 февраля принял решение предоставить Украине новую финансовую помощь в размере 50 млрд евро в течение четырех лет, – говорит Андрей Шевчишин. – Первый транш ожидается уже в марте в сумме 4,5 млрд евро. Кстати, в марте также ожидаем средства от МВФ. Вопрос помощи от США до сих пор не определен, хотя обнадеживающие сигналы периодически появляются в СМИ. Все перечисленные факторы укрепляют гривну".

По мнению Андрея Шевчишина, Нацбанк не позволит безналичной гривне укрепиться более чем до 37,5 грн/доллар, поэтому средний наличный курс на текущей неделе не превысит продажи 38,3 грн/доллар. Но есть не экономические, а эмоциональные факторы, которые внезапно могут повлиять на курс. Например, многочисленные фейки и спекуляции по теме блокирования банковских счетов военнообязанных. Есть вероятность, что это в итоге может привести к стремительному снятию средств со счетов, росту спроса на наличную валюту и спекулятивному скачку курса.

С этим согласен и Александр Охрименко.

"Решение ЕС положительно повлияло на курс, риск девальвации гривни существенно уменьшился, – говорит Александр Охрименко. – Пока не вижу никаких экономических факторов, которые повлияют на ее девальвацию, а также на ревальвацию, пока все стабильно".

Олег Пендзин акцентировал, что, образно говоря, в "большой бочке финансового меда", который дал ЕС и дадут США Украине, есть ложка дегтя. Ведь средства ЕС – это гуманитарная, а не военная помощь, последняя зависит от США. Решения о ней до сих пор нет, а на фронте у нас сейчас нелегкая ситуация.

"Определенный запас прочности у ВСУ есть, но он не безграничен, – говорит Олег Пендзин. – Здесь финансовый дедлайн для Украины – 1 марта, к этому времени в США будет принят госбюджет на весь 2024 год, где должно быть и, надеюсь, положительное решение по Украине. Надо продержаться, все основания для этого есть".

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов совпали: покупка валюты сейчас не принесет выгоды, а ее продажа будет в убыток. А вот на гривне сейчас можно заработать.

Олег Пендзин уверен: продолжение действия краткосрочных гривневых депозитов (на 3 месяца) и открытие новых вкладов на такой же срок.

"Предпочтение таких инвестиций в том, что они доступны каждому, даже тем, у кого есть незначительная сумма "лишних" средств, это может быть тысяча гривен", — подчеркнул эксперт.

Совет Александра Охрименко – это инвестиции в военные облигации, они более выгодны на 4-6%, чем банковские депозиты.

"Есть гривневые облигации, есть валютные, их предлагают несколько надежных банков, – говорит Александр Охрименко. – Доходы не облагаются налогами, в отличие от процентов по депозитам, и составляют соответственно 16-18% годовых в гривне, 4-4,5% в долларах, 3-3,5% в евро в зависимости от банка. На сегодняшний день самые выгодные гривневые ценные бумаги, потому что доллар и евро дешевеют. Но если тренд поменяется, может произойти наоборот. Минус – нужен значительный капитал, от 40 тыс. грн. выход есть: можно приобрести в складчину, то есть на общие средства".

Андрей Шевчишин предлагает взять паузу на неделю и не покупать, а тем более не продавать валюту.

"Стоит подождать, как рынок отреагирует на позитивные новости из Европы, также будем отслеживать развитие событий по оказанию Украине макрофинансовой помощи со стороны США. Через неделю станет понятно, в каком коридоре Нацбанк будет удерживать курс гривны", – говорит эксперт.

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