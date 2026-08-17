Курс валют в Украине / © Credits

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Курс 45 гривен за доллар и 52 гривны за евро — такова реальность для украинцев. Как долго будет держаться такой курс гривни на фоне заметного снижения экспорта из-за блокады наших портов на Черном море, роста с сентября деловой активности и других экономических и военных факторов, а также теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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– что происходит на рынке валюты;

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– чего ожидать от курса с 16 по 31 августа;

– продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар в первой половине августа находился в так называемом боковом тренде. То есть колебался в узком коридоре без четкого направления смены курса. Курс продажи менялся вверх-вниз от 44,90 до 45,08 грн/доллар, курс покупки — от 44,40 до 44,55 грн/доллар. На субботу, 15 августа, один доллар стоил в продаже в среднем 44,95 грн, по покупке — 44,45 грн.

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Самая высокая цена продажи доллара на 15 августа была 45,10 грн, самая низкая — 44,82 грн/доллар. Максимальный курс покупки составил 44,65 грн/доллар.

Наличный евро, напротив, медленно дорожал. За две недели августа его курс повысился в продаже с 51,63 до 52,03 грн/евро (+40 коп.), по покупке — с 51 до 51,45 грн/евро (+45 коп.).

Самая высокая цена продажи евро на 15 августа была 52,30 грн, самая низкая — 51,77 грн. Максимальный курс покупки составил 51,70 грн/евро.

Национальный банк с 1 по 15 августа держал официальный курс гривны по отношению к доллару в коридоре 44,64–44,87 грн, на 16 августа курс был 44,70 грн/доллар. В итоге +1 коп. за 15 дней, то есть фактически также имел место боковой тренд.

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Официальный курс евро с 1 по 15 августа повысился на 28 коп. с 51,27 до 51,55 грн/евро. Однако на максимуме евровалюта обошлась в 51,78 грн (11 августа).

Соотношение доллар/евро в августе увеличилось с 1,14 до 1,15 доллара за евро.

Андрей Забловский объяснил, что Нацбанк в первой половине августа продолжил держать курс доллара ниже 45 грн, используя имеющиеся золотовалютные резервы, которые он продавал на межбанковском рынке, удовлетворяя спрос на валюту.

«За первую рабочую неделю августа, с 3 по 7 число, НБУ продал более 1 млрд долларов. Данные за вторую неделю еще не сформированы, но оценочно они также около 1 млрд долларов, конкретизировал Забловский. — Такая политика регулятора сдерживала курс и на наличном рынке, ежедневные незначительные колебания курса были вызваны изменением спроса и предложения».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Андрей Забловский назвал нынешнюю ситуацию с курсом отсроченной девальвацией гривны.

«Экономическая ситуация в стране сложная, по официальной статистике, экспорт украинских товаров через черноморские порты упал в августе на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это, к сожалению, очень высокое падение, — анализирует Андрей Забловский. — Рост спроса на валюту сработает, если не в конце августа, то в начале сентября. Нацбанк продолжает политику управляемой девальвации, но комфортный курс около 45 грн/доллар, который мы видим сейчас, не будет держаться долго, это затишье перед бурей. Курсовый коридор по доллару на межбанке из-за имеющегося пока низкого делового сезона ожидаю в пределах 44,8–45,3 грн/доллар, наличный рынок соответственно на 15–20 коп. выше, такой статус кво сохранится максимум до конца августа».

По мнению Андрея Шевчишина, во второй половине августа против гривны будут одновременно работать:

последствия портовой блокады, поскольку временной промежуток между остановкой отгрузок экспортных товаров и сокращением поступления валютной выручки составляет 2-4 недели;

– рост объемов импорта: закупка газа у хранилища, подготовка бизнеса к осеннему сезону, восстановление запасов после обстрелов;

– население после отпускного сезона переходит к накоплению валюты.

В итоге до конца августа возможны подобные сценарии изменения курса гривны, считает эксперт.

«Базовый (вероятность 70%): переход в новую курсовую зону НБУ не сможет сокращать дефицит валюты такими темпами, как сейчас, — прогнозирует Андрей Шевчишин. — Курс межбанка будет в коридоре 45–46 грн за доллар, наличный доллар выходит на 45,2–46 грн, наличный евро: 50,5–52грн . Оптимистичный (10%): восстановление котировок пары доллар/евро выше 1,17, деэскалация вокруг Ирана, нефть ниже 80 долларов за баррель. Плюс успешная переориентация экспортных потоков через суши и порты Европы или взаимные договоренности по зерновым коридорам. Доллар удержится в пределах 44,75-45,25 грн, евро возвращается до 52-52,5. Отрицательный (20%): длительная портовая блокада, отсутствие перспектив по деэскалации до конца сентября, нефть выше 95 долларов за баррель. НБУ допускает выход доллара в 46–46,5 грн» .

Олег Пендзин выразил нетривиальное видение макроэкономической ситуации в Украине, уже влияющее и влияющее на курс гривны в среднесрочной перспективе. По его мнению, макроэкономика Украины теперь напрямую связана с макрополитикой и войной, которой не видно конца.

«Главным фактором, который в ближайшее время будет влиять на курс гривны, является объем зарубежной финансовой помощи Украине, — говорит Олег Пендзин. — К сожалению, вынужден констатировать, что Украина для стран мероприятия становится „страной-фронтир“, то есть буфером, который защищает их от российской агрессии. Понятно, что за эту защиту нужно платить, но это мероприятию выгоднее, чем воевать самим. Поэтому, по большому счету, не имеет решающего значения, в каком состоянии находиться во время войны экономика Украины. Нам будут оказывать финансовую помощь столько времени, сколько потребуется. В итоге, по моей оценке, Нацбанк до конца года накопит до 80 млрд долларов резервов (сейчас резервы НБУ составляют около 50 млрд долларов — Авт.), из которых 10 млрд долларов спокойно может потратить в поддержку курса гривны в коридоре 45–46 грн/доллар. По второй половине августа курс останется на нынешнем уровне: официальный ниже 45 грн, межбанковский — около 45 грн, наличная (продажа) — 45–45,2 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский считает, что сейчас удачное время для увеличения валютной составляющей инвестиционного портфеля.

«Если гривневые ОВГЗ идеально работают для приумножения капитала, а гривневые депозиты служат инструментом быстрой ликвидности, то наличный доллар является базовым якорем безопасности сбережений. Это делает покупку валюты сейчас безопасным долгосрочным шагом, впрочем, не дающим высоких процентов. Евро стоит теперь покупать, если будущие расходы (поездки, обучение, покупки) планируются именно в европейской валюте», — пояснил Андрей Забловский.

Такого же мнения придерживается и Андрей Шевчишин.

«Ситуация вырисовывается настолько сложная, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, а как страховку, поэтому я за покупку», — аргументировал он.

Олег Пендзин, напротив, советует и дальше использовать гривневые инвестиционные инструменты для получения максимальной прибыли.

«Исходя из моего видения макрополитической, макроэкономической и финансовой ситуации в Украине, не стоит бояться обвала гривны и искать в валюте избавления от обесценивания сбережений, — считает Олег Пендзин. — Но наличную наличную валюту продавать не нужно, лучше инвестировать в гривневые инструменты за счет новых поступлений».

Эксперт подсчитал: кто в течение января 2025-июля 2026 (1 год и 7 месяцев) ежемесячно покупал на 1000 грн ОВГЗ со средней доходностью 15%, заработал 2137 грн. То есть постепенно вложил 19 000 грн, а получил 20 375 грн. Аналогичные инвестиции в доллары наличными в течение года и 7 месяцев принесли бы за это время 755 грн дохода, это меньше в 3,15 раза. Гривна с января 2025 по август текущего года обесценилась на 6,7% по официальному курсу, а точка безубыточности, когда ежемесячная покупка долларов обгоняет ежемесячную покупку ОВГЗ, возможна при курсе 54 грн/доллар.

Заключение Олега Пендзина: регулярная покупка валюты защищает от внезапных кризисов, но проигрывает гривневым инструментам, если НБУ проводит девальвацию плавно и контролируемо, как это происходило более чем за последние полтора года.

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