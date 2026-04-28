Курс валют в Украине бьет рекорды: почему украинцы обменивают доллары на гривны

Несмотря на постепенный рост курса американской валюты, ситуация на наличном рынке Украины демонстрирует неожиданный поворот. Эксперты зафиксировали редкое явление: население начало продавать доллар активнее, чем покупать его.

Будет ли дорожать доллар

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Андрея Забловского, текущий рост стоимости валюты был ожидаемым. Пока что доллар остается в пределах прогнозируемого экспертами коридора — 43,80-44,30 грн/долл.

«Доллар не вышел за пределы прогнозов, хотя и приблизился к верхней границе почти вплотную», — отмечает Забловский.

На межбанковском рынке ситуация была несколько более напряженной. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в течение последних двух недель там сохранялся высокий дефицит валюты. Это произошло из-за того, что Нацбанк не спешил с дополнительными валютными интервенциями, что и подтолкнуло курс вверх.

Население играет на курсе: почему украинцы сдают валюту

В отличие от межбанка, на наличном рынке сейчас наблюдается профицит. Впервые за долгое время объемы продажи валюты гражданами превысили объемы покупки.

За последнюю неделю украинцы купили наличных на 110,55 млн долларов, а продали — на 110,56 млн. Хотя разница в 10 тысяч долларов кажется символической, для финансового рынка это важный индикатор.

Андрей Шевчишин выделяет две основные причины такого поведения:

Перекупленность: В марте, когда курс в обменниках прыгнул свыше 44,5 грн/долл., на рынке царил ажиотаж, и многие купили доллар «на пике». Сейчас люди решили воспользоваться высокой ценой, чтобы выгодно обменять накопленное обратно на гривну. Нехватка свободной гривны: У населения банально становится меньше «лишних» денег на руках, чтобы продолжать скупать валюту по такому высокому курсу.

Чего ждать дальше?

Сейчас ситуация на рынке остается контролируемой. Эксперты считают перекос в сторону продажи валюты населением «несистемным явлением», однако оно существенно сдерживает дальнейший стремительный взлет курса в обменниках. В ближайшее время рынок будет ориентироваться на действия НБУ и стабильность международной финансовой помощи.

Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: доллар дорожает, а украинцы его не покупают

