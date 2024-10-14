Курс валют в Украине: быстрая девальвация гривни будет тогда, когда ее не ждут – что известно

Гривна продолжает оставаться стабильной к доллару, несмотря на пессимистические прогнозы о ее удешевлении. На минувшей неделе гривна сохранила паритет к американской валюте, а у евро "отняла" еще 30 копеек. Однако финансовые аналитики считают: успокаиваться не стоит, потому что, по их мнению, быстрая девальвация гривни может произойти в самый неожиданный момент, когда ее не будут ждать.

Подробнее об этом и о том, что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (14-20 октября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, всю прошлую неделю, с 7 по 13 октября, курс наличного доллара оставался стабильным. Стабильность длится уже вторую неделю подряд, причем колебания курса стали меньше: уже в пределах не пяти копеек, а трех, то есть по-прежнему в рамках статистической погрешности.

В понедельник, 7 октября, банки и пункты обмена валют продавали доллар в среднем по 41,51 грн, покупали по 41,00, в воскресенье, 13 октября, соответственно по 41,48 и 40,99 грн.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (0 коп. за неделю), самая высокая – 41,70 грн/доллар (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,5 (+2 коп. в неделю).

Наличный евро продолжал дешеветь, через неделю курс снизился на 30 коп. в продаже (до 45,50 грн/евро) и на 28 коп. в покупке (до 44,80 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, итоговый за неделю тренд курса оказался нисходящим как для доллара, так и для евро, хотя в течение семидневности имели место колебания курса доллара вверх-вниз в пределах 10 коп. в зависимости от спроса и предложения. По состоянию на субботу, 12 октября, доллар подешевел в продаже и покупке на 3 коп., соответственно до 41,44 грн/доллар и до 41,35 грн/доллар. На вечер воскресенья, 13 октября, курс продажи подскочил на 15 коп. до 41,59 грн/доллар. Эксперты считают, что это спекулятивный скачок, вызванный внезапным срочным спросом какого-нибудь покупателя на значительную сумму долларов в выходной.

Евро потерял в стоимости гораздо больше: 38 коп. (до 45,52 грн/евро) в продаже и 21 коп. (45,43 грн/евро) в покупке.

Нацбанк на прошлой неделе продолжил держать курс доллара практически неизменным, колебания были в пределах 3 коп., от 41,18 до 41,21 грн/доллар. А вот евро заметно подешевел, если 7 октября официальный курс был 45,43 грн/евро, то 13 октября только 45,05 (-38 коп.). На понедельник, 14 октября, регулятор еще укрепил гривну, установив курс 41,19 грн/доллар и 45,02 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,10 до 1,09 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что на прошлой неделе на межбанковском рынке снизились как спрос на валюту, так и предложение.

"Чтобы курс доллара пошел вверх, нужно увеличение спроса, а этого пока нет ни со стороны юридических лиц, ни со стороны физических, – анализирует Андрей Шевчишин. – Похоже, рынок постепенно успокоился, потому что после скачка курса в июле почти до 42 грн, доллар быстро и заметно подешевел. А за август, сентябрь и почти половину октября почти не подорожал благодаря действиям Нацбанка, удовлетворявшего спрос на валюту за счет продажи золотовалютных резервов".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Прогнозы экспертов разнятся.

Андрей Забловский говорит, что Нацбанк пока не заинтересован в девальвации гривны, потому что это ускорит рост цен.

"Инфляция в сентябре ускорилась до 8,6% в годовом измерении, в августе было 7,5%, а девальвация гривни подтолкнет подорожание доллара из-за роста спроса на него со стороны населения, – анализирует Андрей Забловский. – Одним из рычагов понижения возможностей банков покупать валюту на межбанке про запас стало, в частности, недавнее увеличение регулятором объемов резервирования банками гривневых средств по текущим счетам клиентов. В итоге на этой неделе доллар удержится в наличном коридоре с незначительными колебаниями вверх-вниз".

По мнению Олега Пендзина, на текущей неделе наличный доллар должен подорожать, потому что продолжатся пенсионные выплаты, частично финансируемые за счет зарубежной финансовой помощи и поступающие в валюте. Эксперт пояснил, что в этом случае государству выгоднее продать валюту подороже, поэтому возможен ситуативный рост курса доллара на межбанковском рынке оценочно на 20-30 коп.

"Это повлияет и на наличный рынок, средний курс продажи доллара к концу недели может достигнуть 41,80 грн (+30 коп.), курс покупки – 41,20 грн (+20 коп.)", – конкретизировал Олег Пендзин.

Также он подчеркнул: стабильность курса гривны не будет длинной. Олег Пендзин ожидает, что продолжительный восходящий тренд курса доллара возобновится. По его оценке, постоянное удорожание доллара даже на 2 коп. ежедневно приведет к тому, что к концу года доллар будет стоить более 42,5 гривны.

Андрей Шевчишин более пессимистический: по его мнению, Нацбанк может в любой момент установить высший коридор, в котором будет находиться курс гривны.

"Все произойдет быстро и неожиданно, потому что все успокоились и не ждут значительных изменений. По этой мысли меня приводит уменьшение колебаний курса фактически к нулевым, которое длится уже вторую неделю подряд. Такой штиль, после которого грянет буря. Прыжок курса и коридор могут быть большими, даже сразу на гривну", – предполагает Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что после того, как Верховная Рада приняла закон об увеличении военного налога с 1,5% до 5%, гривневые депозиты значительно потеряли привлекательность.

"Проценты годовых по гривневым депозитам давно снизились с 15-16% до 10,5-10,7%, теперь еще и военный налог на прибыль увеличен, — подчеркнул Олег Пендзин. — Если раньше на тысячи гривен можно было заработать за три месяца чистыми около 32 грн, то с октября – менее 21 грн. Поэтому, если есть желание иметь большую прибыль – настала пора выходить из гривневых депозитов по истечении срока действия договора и инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15% и не нужно платить ни копейки налогов".

Андрей Шевчишин уверен, что украинцы все больше обращают внимание на покупку наличной валюты, невзирая на финансовую привлекательность других инвестиционных инструментов.

"По данным НБУ, объемы гривневой наличности на руках населения в сентябре снизились на 7,9 млрд грн, до 744,7 млрд грн, это исторический минимум, – сообщил Андрей Шевчишин. – Аналогичное падение (на 7,7 млрд грн) произошло год Поэтому, в октябре 2023 года, когда Нацбанк отошел от фиксированного курса. Значительное уменьшение наличных денег на руках – это переток наличной гривны в наличный доллар, а также дополнительные расходы на приобретение товаров благодаря ускорению инфляции, мол, завтра будет дороже. Напомню, что в сентябре текущего года население купило валюты на 1 млрд. долларов больше, чем продало. Выводы очевидны".

Андрей Забловский по-прежнему называет оптимальной диверсификацию сбережений.

"Сейчас благоприятная ситуация для покупки валюты, потому что курс не меняется, предложений долларов и евро достаточно, а спрос на валютные наличные деньги в октябре, наоборот, несколько упал, возможно, из-за снижения покупательной способности населения, – анализирует Андрей Забловский. – Но покупку валюты можно считать условной инвестицией, потому что если говорить о получении прибыли через 3-4 месяца, то депозиты и ОВГЗ более выгодны".

Продавать валюту без необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, потому что прогнозируют, что до конца года доллар будет дороже, чем теперь.

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