Курс валют в Украине: "черный лебедь" от Трампа ударил по гривне — сколько теперь будет стоить доллар

Длительное укрепление гривни неожиданно прекратилось. Более того – курс доллара с 1 марта быстро пошел вверх после неудачного завершения 28 февраля переговоров между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь идет о наличном рынке, потому что на выходных межбанковский рынок не работал. По мнению финансовых аналитиков, если бы не "черный лебедь" от Трампа, гривна продолжала б укрепляться.

Что теперь ожидает рынок на неделе с 3 по 9 марта, а также о том, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 3 по 9 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на неделе с 24 февраля по 2 марта средний курс наличного доллара пощекотал нервы: в понедельник, 24-го, пошел вверх, а уже в среду, 26-го, "передумал". И снова пошел вниз, так быстро, что остановился только в пятницу, 28 февраля, когда доллар стал почти на 20 коп. дешевле, чем был. За пять дней курс продажи снизился до 41,65 грн/доллар, курс покупки – до 41,20.

Но 1 марта произошел неожиданный скачок цены наличных: выше 42 гривен (42,05 грн/доллар) в продаже и до 42,30 грн в покупке. На воскресенье, 2 марта, курс продажи снизился до 41,95 грн/доллар, курс покупки не изменился. В выходные большинство отделений банков не работают, поэтому очевидно, что курс подняли пункты обмена валют, работающие в режиме нон стоп, пытаясь заработать на возможных панических настроениях населения. Спред, то есть разница между курсами купли и продаж значительно увеличился, с 25 до 65 коп.

Как пояснил Олег Пендзин, так всегда бывает, когда на рынке начинается неопределенность: финансовые учреждения пытаются купить валюту подешевле, а продать как можно дороже.

Наличный евро за неделю сначала подорожал, потом подешевел, а на воскресенье, 2 марта, снова подорожал, но меньше, чем доллар. В результате евровалюта обесценилась на 7 коп. в продаже (до 43,93 грн/евро) и на 48 коп. в покупке (до 43,18 грн/евро).

За февраль курсы наличного доллара и евро снизились. Так, 1 февраля один доллар в среднем стоил в продаже 42,07 грн, в покупке – 41,52 грн, а 28 февраля только 41,79 (-28 коп.) и 41,23 грн (-29 коп.). Евро за месяц подешевел в продаже на 26 коп. до 43,74 грн/евро, в покупке – на 27 коп. до 43,07 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, и доллар, и евро с 24 по 28 февраля также подешевели. Американская валюта потеряла в продаже 11 коп. (до 41,62 грн/доллар), в покупке 8 коп. (до 41,56 грн/доллар), европейская – соответственно 60 коп. (до 43,65 грн/евро) и 34 коп. (до 43,40 грн/евро). А вот 1 марта наступил форс-мажор: меняли были готовы покупать доллары по 41,95-42 грн за единицу. На 2 марта курс покупки снизился до 41,85 грн/доллар, валюту не продавали совсем. Рынок евро был более спокойным, но дорогим: в воскресенье евровалюту продавали по 43,97 грн покупали по 43,70.

Нацбанк на неделе также поменял тренд смены курса гривны: к среде, 26 февраля, она дешевела, в дальнейшем дорожала. Максимальный официальный курс гривны к доллару и евро был 26 февраля – 41,74 грн/доллар (+15 коп.) и 43,79 грн/евро (+27 коп.). На понедельник, 3 марта, регулятор укрепил гривну, установив курс 41,43 грн/доллар (-15 коп.) и 43,11 грн/евро (-40 коп.).

В итоге за февраль гривна укрепилась к доллару на 31 копейку (от 41,82 до 41,51 грн/доллар), а евро сохранил свои позиции: 1 февраля официальный курс был 43,51 грн/евро, 28 февраля – 43,49 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,05 до 1,04 доллара за евро.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что низкий и стабильный курс доллара на межбанковском рынке поддерживается Нацбанком искусственно, за счет продажи валюты. Главная причина – удешевить закупку госструктурами значительных объемов энергоносителей (газ, электроэнергия) для завершения отопительного сезона.

"Этому также способствует увеличение на межбанке предложения валюты продавцами на 10% и уменьшение спроса на 14% (неделю назад был рост на 50%), – говорит Андрей Шевчишин. – На наличном рынке продолжается увеличение продаж валюты физическими лицами банкам и обменным пунктам, что объясняет снижение курса, прежде всего курса покупки".

Андрей Забловский добавил, что укрепление гривны в феврале было ситуативным.

"Сработал фактор конца месяца, когда растет спрос на гривну для выполнения бюджетных платежей, накопление средств для зарплат, следовательно, снижается возможность торговать на межбанке", — пояснил эксперт.

Чего ждать от курса валют

Эксперты полагают, что политические события повлияют на стабильность гривны.

Андрей Забловский подчеркнул, что этот фактор может психологически нажать на рынок, возможны попытки раскачать курс.

"Но не прогнозирую, что ситуация выйдет из-под контроля НБУ. Кроме того, все динамично меняется в геополитическом плане (возрастает поддержка Украины со стороны ЕС – Авт.), поэтому этот "лебедь" уже в скором времени может быть не таким страшным для нас", – выразил свое мнение Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин осторожничал в прогнозах. Эксперт подчеркнул, что ситуация с курсом пока не определена и зависит от политических моментов.

"На текущей неделе увидим негативную реакцию рынка. На межбанке возможна турбулентность, курс будут повышать два фактора: панические настроения и недавнее значительное погашение гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые могут пойти на покупку доллара, особенно в нынешних условиях, — говорит Андрей Шевчишин. — Многое зависит от валюты. Отмечу: на международных рынках из-за попытки нынешней администрации США начать новые торговые войны с Европой и Китаем, валюты многих стран уже значительно подешевели".

А вот, по мнению Олега Пендзина, межбанковский рынок не должен серьезно отреагировать на политические неожиданности.

"Наличный рынок — эмоциональный, именно этим объясняется скачок курса. Глобально ничего не меняется в политике НБУ — регулятор пытается обуздать инфляцию, в том числе и тем, что поддерживает курс гривны продажей золотовалютных резервов, — анализирует Олег Пендзин. — Напомню: в прошлом году рост цен превысил прогнозы Нацбанка почти на 2%. За инфляцию у нас отвечает Нацбанк, и, считаю, что его руководство, пока есть возможность, делает все, чтобы затормозить инфляцию ниже 10%. Поэтому мой прогноз на ближайшую неделю: курс гривны отанется нынешним".

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют не поддаваться панике, не покупать валюту слишком дорого и тем более не продавать по дешевке. По их мнению, наличный курс может вскоре снизиться в продаже и должен повыситься в покупке.

"Спрос на доллар растет, уменьшается доля гривневых депозитов в банках и увеличивается доля валютных, – отметил Андрей Забловский. – Но переходить из гривны в валюту целесообразно без экономических потерь: не закрывать досрочно вклады, чтобы не потерять проценты, а также покупать доллары, когда курс снизится, а не растет".

Олег Пендзин вообще считает бесполезными попытки зарабатывать на колебаниях курса. По его мнению, гривневые инвестиции намного выгоднее, но при одном условии: они должны быть краткосрочными в пределах 90-100 дней.

"В ближайшие три месяца гривневым депозитам или ОВГЗ ничего не угрожает. Об инвестировании в валюту – те, кто приобрел в январе доллар по 43 гривны, уже потеряли свыше гривны на курсе покупки и около 1,6 грн на курсе продаж", – добавил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин настроен на перспективу: по его мнению, когда ситуация с курсом станет более понятной, стоит отдать предпочтение валюте. Кто хочет заработать – может вложить средства в валютные ОВГЗ, потому что деньги, по убеждению эксперта, должны работать и давать доход. Кому комфортнее не заработок, а наличие валютной наличности под руками – это тоже приемлемый вариант.

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