Курс валют в Украине: что будет с долларом и евро перед Новым годом и сразу после
Доллар и евро прекратили удорожание перед Новым годом. Чего ждать от курса валют в Украине в ближайшее время и что выбирать для сбережений – ТСН.ua рассказали финансовые аналитики.
Главным экономическим, а, возможно, и политическим событием на прошлой неделе стало долгожданное решение Совета ЕС о предоставлении Украине финансовой помощи в 2026 году. Оно оказалось положительным: страны ЕС согласились, что беспроцентный кредит в 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов для Украины будет. Финансирование начнется с января следующего года.
Это отразилось на курсе валют в Украине. На наличном рынке прекратилось удешевление гривни как к доллару, так и евро. По состоянию на пятницу, 19 декабря, курс стабилизировался, пусть и на более высоких уровнях, чем были. Доллар в среднем стоит 42,5 гривны, евро – почти 50 грн за единицу.
Чего ожидать от курса до конца текущего года и в начале следующего года, что делать с валютой, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua. В дальнейшем проект будет выходить раз в две недели, следующая публикация будет 5 января 2026 года.
Вы также узнаете:
что происходит на рынке валюты;
чего ожидать от курса в неделю с 22 декабря 2025 года по 4 января 2026 года;
продавать или покупать во время рождественских и новогодних праздников наличную валюту.
Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.
Сколько стоят доллар и евро в обменниках
По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара за неделю с 15 по 21 декабря имел восходящий тренд с понедельника по среду, 15–18 декабря и нисходящий, с четверга, 19 декабря, до конца недели. Максимум курса был в среду, 18 декабря: 42,55 грн/доллар (+8 коп.) в продаже и 42,05 (+10 коп.) по покупке. На воскресенье, 21 декабря, курс установился на уровне 42,50 грн/доллар (+2 коп. в неделю) в продаже и 42 в покупке (+5 коп.).
Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,70 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 42,32 грн/доллар (+2 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,23 грн/доллар (+3 коп.).
Курс наличного евро менялся синхронно с курсом доллара, но максимум – в продаже в среднем 50 грн/евро (+15 коп. с начала недели) и 49,39 по покупке (+20 коп.) – продержался два дня, 17 и 18 декабря. На воскресенье, 21 декабря, курсы снизились в соответствии с 49,90 (+5 коп. в неделю) и 49,30 грн/евро (+11 коп.).
Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 50,10 грн (+10 коп. в неделю), самая низкая – 49,69 грн (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,67 грн/евро (+7 коп.).
На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара всю неделю был синусоидальным, тренд менялся ежедневно с восходящего на нисходящий и наоборот, но колебания были незначительными. Максимальный курс продажи был во вторник, 15 декабря – 42,38 грн/доллар, минимальный – в четверг, 18 декабря – 42,28 грн/доллар. На воскресенье, 21 декабря, в продаже было 42,30 грн/доллар (–10 коп. в неделю). Курс покупки в понедельник снизился на 10 коп., до 42,15 грн/доллар и остался таковым до воскресенья, 21 декабря.
Курс евро в менял с 15 по 20 декабря (понедельник–суббота) держался в продаже в диапазоне 49,85–49,90 грн, в покупке – от 49,65 до 49,75 грн за единицу. В воскресенье, 21 декабря, курсы изменились на 49,85 и 49,70 грн/евро соответственно.
Национальный банк в течение недели продолжил ослаблять гривну как к доллару, так и евро. Официальный курс доллара с 15 по 21 декабря повысился до 42,34 грн/доллар (+15 коп.).
Официальный курс евро повышался с понедельника по среду, 15-17 декабря. Дважды были превышены исторические максимумы, 16 декабря евро стоил 49,65 грн, на следующий день – 49,67, предыдущий рекорд был 12 декабря – 49,52 грн/евро. К концу недели курс снизился до 49,59 грн.
На понедельник, 22 декабря, официальные курсы были установлены регулятором на уровне 42,25 грн/доллар (+6 коп. в неделю) и 49,47 грн/евро (0 коп.).
Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.
Андрей Забловский говорит, что курс доллара на межбанковском рынке оставался в прогнозируемом коридоре 42,2–42,5 грн/доллар.
“Были колебания до верхнего предела, а затем, благодаря продаже валюты Нацбанком, курс снова снижался, то есть без неожиданностей, – анализирует Андрей Забловский. – На решение ЕС о предоставлении Украине крупного кредита в 90 млрд евро рынок отреагировал незначительно. В пятницу, 19 декабря, котировки были несколько ниже, чем днем ранее, но это скорее рабочие моменты. Если бы положительное решение ЕС не было принято, возможно, была бы какая-то паническая реакция рынка, но об этом уже нет смысла говорить”.
По словам Андрея Шевчишина, на безналичном рынке имеем значительную активизацию покупателей.
“На межбанке спрос на валюту быстро растет, а предложение почти неизменно, дефицит увеличился на 20%, превысив 135 млн грн в сутки, толкающий курс вверх. Продажа валюты Нацбанком продолжается и ожидаемая в дальнейшем, – сообщил Андрей Шевчишин. – На наличном рынке ситуация иная: валюты сейчас больше сдают, чем покупают, поэтому курс почти не растет, мы видим незначительные колебания”.
Чего ожидать от курса валют в Украине
Олег Пендзин считает, что к Новому году и в первые дни января курс гривны будет меняться мало.
“В ближайшие две недели не стоит ожидать каких-либо потрясений, тем более что Украине твердо обещана финансовая помощь, начиная со второй половины января, – предполагает Олег Пендзин. – Из сообщений западной и отечественной прессы усматривается, что главные условия таковы: Украина получит кредит в 90 млрд евро на два года без процентов и имеет право погасить ссуду только после того, как россия оплатит ей репарации, то есть возместит материальный ущерб, причиненный войной. Это очень выгодные условия”.
Андрей Шевчишин говорит, что на курс гривни в следующие две недели будет влиять календарь, то есть рождественские и новогодние праздники.
“Очевидно, что деловая активность будет постепенно снижаться, хотя с 22 по 29 декабря еще возможны незначительные колебания курса как на межбанковском, так и на наличном рынках. Но в целом сохранятся нынешние средние значения курсов как доллара, так и евро, то есть около 42,5 грн/доллар и около 50 грн/евро”, – уточнил Андрей Шевчишин.
Андрей Забловский предполагает, что на межбанковском рынке курс доллара останется в предыдущем коридоре 42,2–42,5 грн/доллар.
“Это означает, что наличный доллар при повышении курса межбанка может в конце года на короткое время дорожать в среднем до 42,7 грн. В начале следующего года маловероятны изменения курса от 42,5 грн/доллар”, – подытожил Андрей Забловский.
Продавать или покупать валюту
Олег Пендзин уверен: после того, как стало известно, что Украина получит необходимое финансирование от ЕС, можно не опасаться неконтролируемой девальвации гривны.
“Теперь ситуация ясна: гривна и в следующем году будет самым доходным инструментом для инвестиций, если не считать драгоценные металлы, – говорит Олег Пендзин. – Но золото малодоступно широким массам, остаются традиционные гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), лучше краткосрочные, сроком действия до года. Средняя доходность по ним свыше 16% годовых, средняя доходность по гривневым депозитам в год – около 11%. Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривну, но можно с уверенностью прогнозировать: курс доллара в 2026 году вряд ли превысит 45 грн. Это означает, что доходность по доллару будет меньше 6%”.
Андрей Шевчишин считает: пора диверсифицировать вложения, перейти от покупки только наличной валюты к другим финансовым инструментам, лучший из них – ОВГЗ.
“Валюту при этом лучше не продавать, а для покупки ОВГЗ использовать новые поступления в гривне, – подчеркнул эксперт. – В США вскоре произойдет смена председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС – аналог центробанков других стран – Авт.), не исключено, что новый председатель будет проводить монетарную политику, направленную на укрепление доллара. Потому в Украине доллар еще может подорожать. Евро стоит покупать как средство расчета, дороже 50 грн в наличных продажах он вряд ли будет”.
Андрей Забловский предлагает попытаться заработать на других валютах, кроме доллара и евро.
“Я остаюсь сторонником диверсификации инвестиционного портфеля, там по-прежнему лучше иметь и ОВГЗ, и депозиты, и наличную валюту, – детализировал Андрей Забловский. – Да, может быть, стоит снизить долю доллара в пользу швейцарского франка или даже польского злотого. По итогам текущего года они уже дали доход более 10% годовых и это с учетом большей, чем у доллара и евро, разницы между курсами продаж и покупки. Доллар дал нулевую прибыль за 2025 год и даст мизерную в 2026 году”.
Забловский сослался на прогнозы зарубежных финансовых аналитиков, которые считают, что тенденция обесценивания доллара в другие мировые валюты сохранится надолго, возможно, на весь 2026 год. Не советует эксперт покупать и евро как средство хранения средств. Его цена в Украине достигла максимума, в дальнейшем возможно только снижение курса благодаря монетарной политике НБУ: более дешевый доллар – дешевле и евро.