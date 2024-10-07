Курс валют в Украине: что происходит с долларом – такого давно не было

Начало октября принесло новый сюрприз на валютном рынке: курс доллара стал как вкопанный, а курс евро стремительно пошел вниз. Это произошло ровно через год после того, как Нацбанк перешел от фиксированного курса доллара к курсу управляемой гибкости. За 12 месяцев доллар подорожал от 36,57 грн до 41,25 грн за единицу, то есть почти на 5 гривен, или на 12,7%.

Как оценивают финансовые аналитики это прошлогоднее решение НБУ, которое будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (7-13 октября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, всю прошлую неделю, с 30 сентября по 6 октября, курс наличного доллара напоминал железнодорожный путь или лыжню, это были почти горизонтальные параллельные прямые. Одна – курс продажи, вторая – курс покупки. Колебания были в пределах статистической погрешности, не более пяти копеек.

В понедельник, 30 сентября, банки и пункты обмена валют продавали доллар в среднем по 41,54 грн, покупали по 41,00, в воскресенье, 6 октября, соответственно по 41,52 и 41,05 грн.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (-5 коп. за неделю), самая высокая – 41,60 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,33 (-4 коп. в неделю).

Наличный евро продолжал быстро дешеветь, за неделю курс снизился с 46,50 до 45,91 грн/евро (-55 коп.) в продаже и с 45,87 до 45,31 грн/евро (-56 коп.) по покупке. То есть больше, чем евровалюта подорожала за весь сентябрь.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, колебания курса были заметнее, особенно в покупке. В продаже доллар с понедельника, 30 сентября, по среду, 2 октября, подешевел всего на 5 коп., до 41,45 грн., а на воскресенье, 6 октября, подорожал на 2 коп., до 41,47 грн. В покупке курс "провалился" 2 октября до 41,25 грн/доллар (-22 коп.), однако в выходные повысился до 41,40 грн, то есть за неделю доллар в покупке подешевел в итоге на 7 коп.

Евро уже вторую неделю подряд заметно подешевел. С 30 сентября по 6 октября курс продажи упал на 62 коп. до 45,86 грн/евро, курс покупки – на 64 коп. до 45,66 грн/евро.

Нацбанк на прошлой неделе держал курс доллара практически стабильным, колебания были в пределах 6 коп., от 41,22 до 41,28 грн/доллар. А вот евро заметно подешевел, если 30 сентября официальный курс был 45,95 грн/евро, то 6 октября только 45,52 (-43 коп.). На понедельник, 7 сентября, регулятор установил курс 41,19 грн/доллар и 45,43 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,12 до 1,10 доллара за евро.

Как пояснил Андрей Шевчишин, 30 сентября, в последний день третьего квартала было значительное предложение валюты на межбанковском рынке, что сдержало курс от роста.

"Такой "мертвой" стабильности давно не было, – говорит эксперт. – В дальнейшем Нацбанк сделал все, чтобы эта ситуация сохранилась, а именно: продавал валюты из резервов на межбанке ровно столько, чтобы удержать курс доллара не только от роста, но и от колебаний Очевидно, что это повлияло и на наличный рынок. пары евро-доллар на зарубежных финансовых рынках".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Эксперты считают, что Нацбанк в ближайшую неделю продолжит сдерживать девальвацию гривны за счет продажи безналичной валюты на межбанковском рынке, чтобы таким образом снизить рост цен в октябре.

Потому, по мнению Андрея Шевчишина, еще неделю сохранится нынешняя стабильность курса.

"У Нацбанка сейчас главная цель — сдержать инфляцию и вернуть курс доллара, по которому импортеры рассчитывают цену продажи товара, к реальным значениям, сейчас он завышен, — пояснил эксперт. — Именно поэтому я не ожидаю в ближайшие дни колебаний как безналичного, так и наличного" курса".

Несколько иной прогноз у Олега Пендзина.

"По последним данным Госкомитета статистики, инфляция в августе текущего года ускорилась с 5,4% до 7,5% в годовом измерении, это много за один месяц, – отметил Олег Пендзин. – Поэтому регулятор начал ее сдерживать за счет укрепления гривны. Однако после 10 октября ожидаю, что безналичный, а за ним и наличный доллар снова подорожает до значений, которые были в середине сентября, это где-то 41,80 грн/доллар".

Андрей Забловский говорит, что пока нет фундаментальных причин для обоснованного разворота тренда по повышению курса доллара. Поэтому на текущей неделе будет продолжаться стабильность курса на установившемся уровне с незначительными колебаниями вверх-вниз, это так называемый "боковой" тренд.

Андрей Забловский также оценил годовой итог внедрения Нацбанком курса управляемой гибкости.

"То, что национальная валюта в условиях войны потеряла за год менее пяти гривен своей стоимости по отношению к доллару или только 12,5% – очень хороший результат, – считает Андрей Забловский. – Нелегальный рынок никогда не учитывал фиксированный курс 36,6 грн/ доллар, он год назад был около 40 грн. Поэтому курс управляемой гибкости постепенно стабилизировал рынок и уменьшил инфляцию. Председатель Нацбанка уже сообщил, что такой подход продолжится и дальше.

Продавать или покупать валюту

Эксперты дали советы по выбору.

Олег Пендзин считает, что нужно продолжать зарабатывать на гривне.

"Пока курс гривны стоит, нецелесообразно выходить из гривневых депозитов до срока их окончания, чтобы не потерять заработанные проценты. В дальнейшем, для получения большей прибыли, есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ (облигации государственного государственного займа) с доходностью 15,5% годовых или 3,875% за три месяца, – советует Олег Пендзин. – Инвестиции в валюту такой доходности не дадут. Если купить сейчас доллары по 41,50 грн. и надеяться, что через 12 месяцев будет курс 45 грн. годовых".

Тем, кто не хочет часто ходить в банк, чтобы заключить новый краткосрочный договор по депозитам или ценным бумагам, вместо того, что закончился, Андрей Шевчишин предлагает два варианта инвестиций: это наличная валюта или драгоценные металлы.

"Действительно, доходность в валюте меньше, однако курс сейчас выгоден, а надежность больше, потому что наличные долларовые сбережения всегда под рукой, — отметил эксперт. — Что касается драгоценных металлов — это золото и серебро, то для покупки золотых банковских слитков нужны значительные суммы, ведь один грамм золота 999,9 пробы стоит сейчас свыше 4000 гривен. грн, на 15% дешевле.

Доступнее серебряные слитки, например, слиток серебра весом 20 г можно купить в одном из банков за 3200 грн. Но инвестиции в драгоценные металлы выгодны на несколько лет, потому что разница между ценой купли и продажи слитка в банке достаточно велика – 14-15%.

Андрей Забловский по-прежнему считает целесообразным диверсификацию сбережений: примерно 30% сбережений целесообразно держать в гривне – это могут быть банковские вклады или ОВГЗ. Банковские металлы, по его мнению, тоже достойный вариант инвестиций.

"Есть разные инструменты, все зависит от стратегии инвестора, относительно драгоценных металлов должна действовать долгосрочная стратегия – "купить и забыть" на длительный период, – разъяснил Андрей Забловский. – Очевидно, что для этого нужны значительные средства, потому что 1-2 грамма золота или 100 г серебра большого дохода не дадут".

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, несмотря на ее нынешнее удешевление. Ведь весь текущий год имеется в целом восходящий тренд курса доллара. С начала года наличный доллар подорожал в продаже с 39,15 до 41,52 грн/доллар, по покупке с 38,40 до 41,05 грн/доллар. Ожидается, что этот процесс до конца года ускорится.