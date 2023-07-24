Курс валют в Украине: дешево уже не будет, или зачем финансовые спекулянты скупают доллары

Чего ожидать от курса на следующей неделе – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Прошедшая неделя оказалась слишком спокойной для курса наличной валюты. Это касается как официального, так и нелегального рынков, а также двух основных валют: доллара и евро. Однако финансовые аналитики не исключают, что это своеобразное затишье перед бурей: рынок замер в ожидании итогов заседания правления Национального банка Украины, которое должно состояться 27 июля.

Что может произойти с курсом, если регулятор примет определенные радикальные решения, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро или доллар, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, в банках и ПОВ (пункты обмена валют) наличный доллар начал неделю с 37,33 грн в среднем в продаже и 36,76 грн в покупке, а закончил соответственно на 37,31 и 36,75 грн. Колебания в неделю были в пределах пяти копеек. Евро через неделю подешевел в среднем на 18 коп. в продаже (до 41,68 грн) и на 7 коп. в покупке (до 40,93 грн).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара на конец недели был 37,18 грн (-2 коп.), средний курс покупки – 34 грн (0,2 коп.) 38 грн (+16 коп.).

По мнению Александра Охрименко, банкиры неделю назад слишком "задрали" курс евровалюты, что существенно повлияло на спрос, и им пришлось умерить аппетиты. А вот нелегалы не только нашли золотую середину в продаже, но и активно покупали наличные деньги, о чем говорит рост курса покупки при почти неизменном курсе продаж.

"Похоже, что менялы ждут подорожания, поэтому активно покупают валюту", – предположил эксперт.

Фото: Associated Press

Дороже всего сдать наличный доллар на "белом рынке", это банки и ПОВ, можно по 37,01 (+1 коп. за неделю) грн/доллар, дешевле всего купить – по 37,15 грн (+2 коп.). Евро – соответственно по 40,98 (-18 коп.) и 41,20 (-20 коп.) грн. Валюта на продажу имеется как в кассах банков, так и в обменных пунктах.

Официальный курс Нацбанка стабилен – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро снизился, хотя и ненамного по сравнению с стремительным подорожанием две недели назад: после роста более чем на гривну (до 41,05 грн/евро), за прошлую неделю евро подешевел на 6 коп. (до 40,99 грн).

На понедельник, 24 июля, НБУ еще больше удешевил евровалюту, установив курс 40,66 грн/евро (-39 коп. по сравнению с 17 июля).

Чего ждать на следующей неделе

По мнению Андрея Шевчишина и Олега Пендзина, главной новостью на этой неделе может стать снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процентов годовых, под которые НБУ занимает гривну коммерческим банкам. Напомним, сейчас учетная ставка равняется 25%. По их оценкам, ставку могут снизить на 3-5%.

"Непосредственно это не влияет на курс наличной гривны, и ожидание снижения может вызвать на неделе заметные колебания курса, ведь чем ниже учетная ставка, тем дешевле гривна и, соответственно, дороже доллар", — пояснил Шевчишин.

А вот фиксированный курс доллара, скорее всего, останется и дальше, считает Пендзин. Это станет дополнительным фактором стабильности гривни.

Александр Охрименко вообще не прогнозирует 27 июля каких-либо кардинальных решений от НБУ, и есть, по его мнению, определенные "но".

"Сейчас все всех устраивает, международная финансовая помощь Украине выполняется полностью, поэтому регулятору нет смысла что-либо менять, – уверен Охрименко. – Однако беспокоит то, что "черный рынок" сейчас активно скупает валюту. Возможно, для заработка финансовые спекулянты попытаются расшатать курс на ожидании перемен".

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Андрей Шевчишин советует покупать на свободные средства наличные доллары, пока они дешевы, держать их или на депозите или "под матрасом", надеясь на подорожание на ближайшие 8-12 месяцев.

"А вот продавать валюту сейчас не стоит без крайней нужды", – подчеркнул Шевчишин.

Справка: сейчас банки предлагают по долларовым вкладам максимум 2,1% при сроке в год, наименьший размер депозита – 100 долларов. То есть в июле 2024 года можно будет заработать чуть больше двух долларов (около 80 грн) на сотни плюс доход от возможного подорожания доллара.

По мнению Александра Охрименко, евро сейчас покупать выгоднее, чем доллары. Эксперт объяснил: зарубежные финансисты считают, что евро недооценен по отношению к доллару на 36% и надеется на его дальнейшее подорожание. По его мнению, примерно через полгода евровалюту можно будет выгодно обменять на гривны. Оценочно доход может составить примерно гривну на каждом евро, то есть это уже около 4% годовых. Плюс доход от роста курса.

"Однако для получения максимального дохода следует регулярно мониторить наличный курс, чтобы не упустить выгодный момент", — подчеркнул эксперт.

Олег Пендзин считает, что не время вообще покупать валюту, чтобы что-то на этом заработать уже вскоре: надежнее и выгоднее открыть краткосрочный, на 3 месяца, депозит в гривне.

"Есть банки, которые предлагают даже 21,5% годовых по таким депозитам. Это примерно вполовину больше, чем инфляция. Прибыль получите гарантированно, ведь даже при банкротстве банка государство компенсирует вкладчикам убытки. А в октябре, в зависимости от ситуации, можно будет и перейти к валютным сбережениям. Или продолжить гривню".

По подсчетам каждая тысяча гривен в октябре может дать доход около 50 грн.

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины 2023-2024 годов.

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