Курс валют в Украине: доллар бьет рекорды подорожания – на какой цифре остановится

В последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам: сначала его курс быстро пошел вверх и, казалось бы, со дня на день следует ожидать преодоления рубежа в 43 гривны за доллар. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50. Евро, напротив, вел себя более предсказуемо, с начала недели его стоимость незначительно выросла и в дальнейшем почти не менялась.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара рос быстро, но недолго. Если в воскресенье, 23 ноября, было в среднем 42,48 грн/доллар в продаже и 41,96 в покупке, то во вторник, 27 ноября, курс достиг соответственно 42,70 и 42,10 грн/доллар. В дальнейшем тренд изменился и на воскресенье, 30 ноября, курс продажи закрепился на 42,50 грн/доллар (+2 коп. за неделю), курс покупки — на 42 (+3 коп. за неделю). То есть фактически все вернулось на прежний уровень. За ноябрь наличный доллар подорожал в среднем на 35 копеек, как в продаже, так и в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,70 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая — 42,35 грн/доллар (+22 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,25 грн/доллар (+30 коп.).

Наличный евро за понедельник-среду, 24-26 ноября, подорожал на 22 коп. как в продаже, так и в покупке, согласно 49,35 и 48,71 грн/евро. В дальнейшем курсы колебались в рамках статистической погрешности (1–2 коп.). На воскресенье 30 ноября было в продаже 49,33, в покупке 48,67 грн/евро. За ноябрь наличный евро подорожал в среднем на 35 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке.

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49,55 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая — 49,15 грн (+20 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,05 грн/евро (+15 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара в течение рабочей недели менялся разнонаправленно. В понедельник, 24 ноября, он повысился до 42,56 грн/доллар (+10 коп.), в дальнейшем снижался, достиг минимума в 42,25 в четверг, 27-го, а со следующего дня снова пошел вверх. На воскресенье, 30 ноября, курс продажи был 42,48 грн/доллар (+4 коп. в неделю). Курс покупки за неделю постепенно снизился с 42,40 до 42,30 грн/доллар (–10 коп.).

Курс евро в менял всю неделю лихорадило, он прыгал то вверх, то вниз, при этом спрэд (разница между курсами купли и продажи), то расширялся до 35 коп., то сужался до 3 коп. Максимум в продаже был 49,27 грн/евро, минимум — 49,15, в покупке максимум достигал 49,12, минимум — 48,90 грн/евро. В воскресенье, 30 ноября, евро начал дорожать, курсы поднялись в соответствии с 49,30 (+15 коп. за неделю) и до 49,18 (+23 коп.) грн/евро.

Национальный банк девальвировал гривну большую часть рабочей недели. За три дня с 24 по 26 ноября она обесценилась к доллару на 14 коп., официальный курс достиг 42,40 грн/доллар, обновив исторический рекорд. Но с четверга, 27-го регулятор начал обратный процесс. На 30 ноября доллар стоил всего 42,19 грн., на 3 коп. дешевле, чем в начале недели. В результате за ноябрь американская валюта подорожала на 22 коп.

Официальный курс евро шел вверх с 24 по 27 ноября, за эти дни евровалюта подорожала на 25 коп. до 48,95 грн/евро. В пятницу, 28 ноября, евро подешевел до 48,87 за единицу (-8 коп.). За месяц курс вырос на 36 коп.

На понедельник, 1 декабря, регулятор установил следующие официальные курсы: 42,27 (+1 коп. за неделю) грн/доллар и 48,89 (+19 коп.) грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю увеличилось с 1,15 до 1,16 доллара за евро.

Эксперты констатировали, что на прошлой неделе спрос на валюту продолжил расти.

По словам Андрея Шевчишина, на межбанковском рынке предложение валюты уменьшилось, поэтому курс доллара с понедельника, 24 ноября, заметно пошел вверх и дошел до 42,49 грн, что на 20-22 коп. выше, чем неделей раньше. Дальнейший рост курса прекратил Нацбанк, продавший более 700 млн долларов (около 1,5% золотовалютных резервов — Авт.). В результате цена продажи безналичного доллара по состоянию на вечер пятницы, 28 ноября, откатилась до 42,30 грн.

«На наличном рынке объемы спроса и предложения валюты выросли одинаково, на 18%, однако наличные куплено на 38 млн долларов больше, чем продано, что и привело к дальнейшему росту курса, — анализирует Андрей Шевчишин. — Значительно увеличился объем покупки наличного евро, пока сложно объяснить такой повышенный интерес сообщества. завезли наличного евро на 554,5 млн. в пересчете на доллары, исторический максимум был в феврале 2014 года — 566,1 млн.».

Андрей Забловский считает спекулятивным столь значительный рост курса безналичного доллара.

«Начало недели было неприятным, стрессовым для гривны, но вмешательство Нацбанка погасило рост курса, — говорит Андрей Забловский. — Регулятор не заинтересован в быстром подешевении гривны и решительно пресекает любые попытки расшатать курс».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Прогнозы экспертов неутешительны для гривны: ее обесценивание в первую неделю декабря продолжится.

Андрей Забловский предполагает, что на текущей неделе гривна на межбанке будет торговаться в коридоре 42,3-42,5 грн/доллар, то есть доллар подорожает еще на 20 коп.

«Плюс 20 коп. на межбанке — это пессимистический сценарий, — уточнил Андрей Забловский. — Но для наличного рынка он означает возможное подорожание доллара выше 42,70 грн в продаже».

Олег Пендзин также говорит, что возобновится восходящий тренд курса доллара. Рост будет умеренным, однако, по мнению эксперта, за первую неделю декабря продажа наличных может достигнуть 42,70 грн/доллар, покупка будет выше 42 грн/доллар. Исходя из нынешнего соотношения котировок пары доллар/евро в 1,16, наличный евро будет в коридоре 48,7–49,5 грн за единицу.

Андрей Шевчишин наиболее пессимистичен. По его оценке, на курс будут влиять положительные и отрицательные новости. Главный позитив — согласование с Международным валютным фондом (МВФ) новой кредитной программы в размере 8,1 млрд долларов в течение 2026-2029 годов. Негатив — предоставление этих средств совет директоров МВФ утвердит, когда будет принят закон о государственном бюджете Украины на 2026 год, а депутаты не готовы за него голосовать.

«Негатив может перевесить, и доллар продолжит дорожать, — анализирует Андрей Шевчишин. — Текущая неделя будет неспокойной, спрос на валюту сохранится, а курс межбанка может превысить 42,55 грн/доллар. Если он будет достигнут, наличный доллар направится в зону 43 грн и выше».

Продавать или покупать далары и евро

Андрей Шевчишин считает, что для сбережения средств от обесценения следует продолжать покупку наличной валюты.

«Есть ли риск движения курса на 44-45 грн за доллар до конца года? Да, такой риск есть и он растет, — убежден Андрей Шевчищин. — Риск связан с полной переформатированием модели зарубежной помощи Украине (из-за мирового соглашения, или/и отсутствия репарационного займа, или потери США как партнера), который идет на баланса. НБУ будет вынужден переходить к жесткой экономии резервов и резкому снижению продаж валюты, что приведет к дальнейшему скачку курса, и не только доллару, но и евро».

Олег Пендзин более оптимистичен, он предостерегает от покупки валюты «на все деньги».

«Выхожу из того, что рано или поздно, но в ближайшие месяц-два Украина получит необходимую финансовую помощь от западных партнеров, — убежден Олег Пендзин. — Потому что альтернатива — не дать средств — намного хуже не только для нас, но и для Европы. Если упадет Украина, то война вплотную приблизится к границам ЕС и там это перестанет переживать. средства из гривны в валюту. При достаточном поступлении зарубежных средств, доллар в течение 2026 года не подорожает выше 45 грн.

Андрей Забловский также считает покупку валюты не самым выгодным вариантом, но по другим причинам.

«Сейчас наиболее доходными видами инвестиций являются драгоценные металлы, золото и серебро в банковских слитках, — пояснил Андрей Забловский. — Об уровне прибыли от них в следующем году говорить рано, но он будет выше прибыли в другие вложения».

Продавать валюту эксперты по-прежнему не советуют без необходимости.