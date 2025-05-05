Курс валют в Украине: доллар будет дорожать благодаря овощам – срочно покупать или продавать

Доллар будет дорожать / © ТСН.ua

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Переходная неделя с апреля по май для курса валют в Украине прошла спокойно после апрельских скачков. Гривна медленно крепла, украинцы снова начали интересоваться долларом, а Нацбанк установил рекорд года по минимальным продажам валюты.

Надолго ли эта пауза, которая будет с курсом гривны на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 5 по 11 мая;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит с курсом валют в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курсовые колебания наличного доллара были небольшими в пределах 15 копеек. Первую половину недели тренд был нисходящим, вторую – восходящим, в итоге за неделю доллар подешевел в среднем на 7 коп., до 41,80 грн/доллар в продаже. В покупке курс снизился на 6 коп., по состоянию на воскресенье, 4 мая, было 41,14 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара была 42 грн (-10 коп. в неделю), самая низкая – 41,55 грн/доллар (+5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,50 грн (также +5 коп.).

За апрель наличный доллар подорожал в среднем на 15 коп., до 41,72 грн/доллар продаж и на 10 коп., до 41,13 – в покупке.

Евро всю неделю дешевело как в продаже, так и в покупке. По состоянию на воскресенье, 4 апреля, курсы снизились в соответствии с 47,62 (-26 коп. за неделю) и 46,90 (-14 коп.) грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 48,05 грн (-5 коп. за неделю), самая низкая – 47,40 грн/евро (-20 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,30 грн (также –20 коп.).

За апрель наличный евро подорожал в среднем на 2,60 грн в продаже – до 47,70 грн/евро и на 2,50 грн в покупке – до 46,95 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, итоговый за неделю тренд курсов как доллара, так и евро также оказался нисходящим. Но в течение недели имели место разнонаправленные колебания. Для доллара – от минимума в 41,43 грн/доллар в продаже и 41,35 в покупке до максимума в 41,55 в продаже и 41,52 в покупке. Для евро – от минимума в 47,50 грн в продаже и 47,30 в покупке до максимума в 47,70 в продаже и 47,50 грн/евро в покупке.

По состоянию на воскресенье, 4 мая, средний курс продажи доллара в менял был 41,46 грн/доллар (-10 коп. за неделю), покупки – 41,43 (+5 коп.), для евро – 47,49 (-20 коп.) и 47,30 грн/евро (0 коп.) соответственно.

Официальный курс гривны по отношению к доллару укреплялся с понедельника, 28 апреля, до четверга, 1 мая. Доллар подешевел на 28 коп., до 41,47 грн, в пятницу, 2 мая, Национальный банк ослабил гривну до 41,59 грн/доллар, а на понедельник, 5 мая, сохранил этот тренд, установив курс 41,71 грн/доллар (-4 коп. за неделю).

Евровалюта подешевела всю прошлую неделю, ее курс снизился до 47,08 грн (-31 коп.). На понедельник, 5 мая, официальный курс евро повысился до 47,31 грн/евро (-8 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро не изменилось – 1,13 доллара за евро.

За апрель гривна по официальному курсу подешевела к доллару на 14 коп., к евро – на 2 грн. 46 коп.

Андрей Забловский назвал главные факторы, которые на неделе привели к стабильности курса доллара: конец месяца, когда бизнес тратит гривну на обязательные платежи в бюджет, а не на покупку валюты и снижение спроса на валюту со стороны населения.

"По статистике НБУ, чистая покупка наличной валюты составила 189,5 млн долларов, объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом. Нацбанк снизил в апреле валютные интервенции до минимума за последние 13 месяцев - 2,24 млрд долларов", - привел цифры Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин говорит, что наличный рынок к концу прошлой недели активизировался и с профицитного, когда население больше продавало валюты, чем покупало, стал дефицитным. На курсе это отразилось, с мая он медленно пошел вверх. На безналичном рынке спрос превышает предложение, но небаланс в 90-100 млн долларов легко перекрывается за счет продажи валюты Нацбанком, поэтому курс практически стабилен.

Чего ждать от курса валют

До конца первой декады мая нынешняя ситуация на рынке сохранится, прогнозируют эксперты, в дальнейшем ситуация изменится неблагоприятно для гривны.

“Нацбанк сдерживает высокую инфляцию относительно низким и стабильным курсом доллара, – объяснил Олег Пендзин. – Пока колебания наличного курса будут на уровне статистической погрешности. В мае инфляция уменьшится, потому что на рынок массово поступят дешевые сезонные овощи не из теплиц, а из открытого грунта. Вот тогда регулятор может повысить официальный курс доллара. Наличный же курс, соответственно, может вернуться на уровень 42 грн/доллар. Так сказать, доллар подорожает благодаря удешевлению овощей”.

Андрей Шевчишин отметил интересную тенденцию: сейчас бивалютная (из двух валют) корзина доллар+евро соответствует расчетному курсу гривны к доллару на данный период года.

“В среднем выходит 44,4 грн за пару доллар/евро, – подсчитал Андрей Шевчишин. – Евро все больше вытесняет доллар на европейском рынке, налоги и таможенные пошлины в госбюджет поступают в обеих валютах, что позволяет Нацбанку за счет подорожания евро к доллару на мировых рынках отсрочить планируемую девальвацию гривны. Что, в свою очередь, сдерживает рост цен в Украине, который, напомню, значительно ускорился и достиг 14,6% в годовом исчислении за первые три месяца года. На текущей неделе стабильность курса доллара на наличном рынке останется”.

Андрей Забловский назвал текущую неделю "неинтересной". По его прогнозу, спрос и предложение валюты будут сбалансированы, возможны незначительные колебания курса вверх-вниз в пределах 20-30 копеек вилл нынешних значений.

"Вероятность непрогнозируемых событий на мировом или нашем рынке незначительна", - подчеркнул эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты подчеркнули, что украинцы все смелее начинают искать альтернативу валютной наличности "под матрасом". По их мнению, люди убеждаются, что уже долгое время не удается одновременно обеспечить сохранность средств и заработать на росте курса доллара. Напротив, скорая инфляция обесценивает сбережения даже в валюте.

“В апреле инвестиции населения в облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ – достигли исторического максимума – 89,79 млрд грн по состоянию на конец месяца, – привел статистические данные НБУ Андрей Шевчишин. – Из них 54% вкладов – в гривневых ОВГЗ, 46% – в валютных. Если раньше население активно размещало деньги в валюте (доля валютных ОВГЗ превышала половину), то сейчас растет распределение именно в гривне. Считаю, что банки, усилившие популяризацию этого инструмента и упростившие доступ к нему, здесь играют не последнюю роль”.

Однако Андрей Шевчишин не советует увлекаться ценными бумагами – примерно половину сбережений следует держать в валютной наличности в надежном месте вне банка. Он говорит, что на текущей неделе можно покупать доллары, воздержаться от покупки евро, курс которого на исторических максимумах и не продавать валюту без крайней необходимости.

С этим согласен и Андрей Забловский. Эксперт уточнил: продажа валюты для реинвестиций в ценные бумаги целесообразна только тогда, когда это евро, а не доллары. Причем евро должны быть заработаны в качестве зарплаты или иного дохода в евро, или куплены по крайней мере два-три месяца назад, когда курс был на уровне 43 грн/евро.

"Доллары сейчас лучше покупать, уже имеющиеся – держать, а, например, ОВГЗ приобретать только за гривны", – детализировал Забловский.

Олег Пендзин считает наиболее выгодными вложения в гривневые ОВГЗ с коротким сроком действия – до одного года.

“Если годовой срок инвестиций не устраивает – можно открыть гривневый депозитный счет сроком 90-100 дней, – говорит Олег Пендзин. – Проценты по депозитам на три месяца достигают 17% годовых, однако налоги снизят чистый доход до 13%. Это сопоставимо с величиной инфляции. Покупка валюты такого дохода не принесет, потому что курс доллара не только не растет, а наоборот”.

Эксперт подсчитал, что с начала года наличный доллар подешевел более чем на гривну, то есть это инвестиция в "минус". Евро действительно подорожал, но выгоду в 8-9% годовых будут иметь только те, кто приобрел евровалюту не позже начала февраля, когда курс был на минимуме: 43,5 грн за единицу, а не более 47,5 грн, как в мае.