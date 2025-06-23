Доллар и евро дорожают. / © ТСН.ua

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Курс валют в Украине снова штормит — после четырех недель стабильности курс доллара быстро пошел вверх. Курс евро колебался, но в итоге превысил 48,6 грн за единицу.

Какие причины быстрого подорожания доллара, как изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 23 по 29 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют в Украине

Доллар начал дорожать с понедельника, 16 июня, курс евро колебался, однако на конец недели установился восходящий тренд. В последний раз такой курс был в конце января текущего года. Курс покупки вырос за неделю на 35 коп., до 41,40 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,30 грн (+40 коп. за неделю), самая низкая — 41,85 грн/доллар (+42 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,70 грн. (+70 коп.).

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Средний курс наличного евро с понедельника по четверг (с 16 по 19 июня) колебался в продаже от 48,25 до 48,40 грн/евро, по покупке — от 47,45 до 41,70 грн/евро. С пятницы, 20 июня, курс пошел вверх и на воскресенье, 22 июня, установился соответственно на уровне 48,63 и 47,88 грн/евро. За неделю евровалюта подорожала в продаже на 24 коп., в покупке — на 43 коп.

Самая высокая цена продажи евро была 49 грн (0 коп. в неделю), самая низкая — 48,40 грн/евро (+45 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,30 грн (+40 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара пятую неделю подряд был волатильным, то есть ежедневно менялся с нисходящего на восходящий и наоборот, при этом амплит. Максимум курса по продаже по состоянию на субботу, 21 июня, был 41,67 грн/доллар, минимум — 41,40. На воскресенье, 22 июня, курс продажи был 41,80 (+40 коп. в неделю).

Курс покупки рос всю неделю и по состоянию на 22 июня, остановился на 41,75 грн/доллар (+35 коп.).

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Курс евро у нелегалов колебался от 48,25 до 48,75 грн/евро по продаже и от 47,90 до 48,50 по покупке. На 22 июня, воскресенье, средний курс продажи был 48,75 (+50 коп.) грн/евро, средний курс покупки — 48,53 (+23 коп.).

Национальный банк всю прошлую неделю ослаблял гривну к доллару. С 16 по 22 июня официальный курс вырос на 24 коп. до 41,69 грн/доллар. Курс евро колебался от 47,69 до 48,07 грн/евро и на 22 июня, воскресенье остановился на 47,86 (+17 коп. за неделю).

На понедельник, 23 июня, регулятор установил курсы 41,83 грн/доллар и 48,20 грн/евро. Для доллара официальный курс был выше только 31 января текущего года — 41,93 грн, для евровалюты это новый рекорд стоимости по отношению к гривне.

Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,15 доллара за евро.

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Андрей Шевчишин считает, что в Украине началась прогнозируемая девальвация гривны, контролируемая Нацбанком.

«За длительный период это первая неделя, когда мы видим одновременное подорожание и доллара, то есть девальвация гривни началась, — анализирует Андрей Шевчишин. — На межбанковском рынке заметно выросла торговая активность. есть новый максимум курса евро — в среднем 48,60 грн/евро и стабильное подорожание доллара Наличный рынок показывает 10% роста спроса и предложения».

У Андрея Забловского есть другое мнение: он считает, что подорожание доллара в Украине является следствием новостей о военном обострении между Израилем и Ираном и возможным негативным влиянием его на мировую экономику.

«Во времена подобных кризисов волатильность курса валют на мировых рынках усиливается, и это нашло отражение и на украинском рынке в виде удорожания как доллара, так и евро», — аргументировал Андрей Забловский.

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Чего ждать от курса валют

У экспертов есть разное видение того, что может быть с курсом доллара до конца июня.

Олег Пендзин связывает нынешнее подорожание доллара с началом периода низкой инфляции в Украине, традиционно наступающего летом.

«Как известно, Нацбанк и регулирует официальный курс гривны и отвечает за уровень инфляции, — напомнил Олег Пендзин. — Сейчас именно такой момент, когда стоимость продовольственной корзины начала снижаться, поэтому регулятор медленно начал повышать курс доллара, чтобы сохранилось определенное равновесие между этими двумя факторами, влияющими на годовую инфляцию. Считаю, что на этой неделе средний курс продажи наличного доллара останется на уровне 42 грн/доллар или незначительно выше».

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Андрей Шевчишин отметил, что все указывает на продолжение ослабления гривны на текущей неделе.

«Закрытие валютного межбанка на уровне 41,95-41,98 грн/доллар, да еще в пятницу, настраивает на продолжение восходящего тренда. То есть отметка 42 грн/доллар будет взята быстро, если НБУ не решит вмешаться в ситуацию и сбить спрос. Но регулятор не сделал этого за последние дни. Растут и доллар, и евро, что указывает на однозначную девальвационную тенденцию, а не на перерасчеты из-за глобальных колебаний пары евро-доллар. На неделе у бизнеса будет подготовка к налоговому периоду, что, как правило, сдерживает ослабление гривны», — резюмировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский не дал однозначного прогноза, куда пойдет курс доллара ближе к концу июня.

«Все будет зависеть от двух факторов: поведения пары доллар-евро на зарубежном рынке и решение руководства НБУ относительно ослабления гривны. сейчас стоил почти 42 гривны», — аргументировал Андрей Забловский.

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Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский советует до конца июня приостановить какие-либо действия как с наличной валютой, так и с ценными бумагами.

«Когда на рынке турбулентность лучше переждать, пока ситуация стабилизируется», — аргументировал эксперт.

Андрей Шевчишин напомнил: с 2000 года в июне гривна падала к доллару всего четыре раза, три из которых было менее одного процента.

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«Пока все выглядит так, что 2025 будет пятым годом в этой очереди, — не исключает Андрей Шевчишин. — Можем дойти до 42,75 грн/доллар запросто. Не через неделю, но через несколько недель — вполне вероятно. Главное не паниковать и не бежать скупать валюту на все кровные. У НБУ достаточно ресурса, чтобы сбить спекулятивные настроения, если будет такое решение».

Также Андрей Шевчишин и Олег Пендзин проанализировали структуру депозитов населения. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, на 69,8% это деньги до востребования. Еще 17,5% — короткие депозиты до 3 месяцев. Только 12,7% вкладчиков имеют депозиты 3 месяца и больше.

«Есть три группы вкладчиков: 40,9% имеют на текущих счетах символические суммы — до 10 грн, еще 57,2% — вклады до 200 тыс. грн — говорит Андрей Шевчишин. — Но почти на 98% вкладов по количеству приходится лишь 28% всех средств. И есть 1,9% вкладчиков, имеющих депозиты от 200 тыс. грн. Однако в денежном выражении это 71,8% всех средств на депозитах».

Исходя из этого, эксперты оценивают, что значительное количество населения сохраняет сбережения в наличной валюте и их «не видит» официальная статистика.

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По мнению Олега Пендзина, соотечественники зря не доверяют краткосрочным депозитам в гривне.

«Есть надежные банки, которые предлагают 17% годовых», это на уровне государственных ценных бумаг», — отметил он.

Продавать валюту все эксперты не советуют без необходимости.