Курс валют в Украине: доллар быстро дорожает, достигнет 43 гривен и когда

Доллар постоянно дорожает / © ТСН.ua

Курс валют в Украине за прошедшую неделю есть много новостей – положительных и не очень. Самые главные: принятие Верховной Радой в первом чтении закона о государственном бюджете на 2026 год, решение Нацбанка оставить на прежнем уровне учетную ставку, то есть процент, под который НБУ кредитует коммерческие банки, наконец, заметное подорожание доллара, средний курс которого твердо превысил 42 грн за единицу и, похоже, схоже.

Чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара повышался всю прошлую неделю. Этот тренд продолжается с начала октября, а с 20 по 26 число доллар подорожал в продаже в среднем до 42,28 грн/доллар (+36 коп. за неделю), по покупке до 41,66 (+28 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара была 42,40 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая – 42,10 грн/доллар (+25 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,05 грн (+38 коп.).

Евро с понедельника по среду (20–22 октября) подешевел, его курс опустился ниже 49 грн в продаже – до 48,95 грн/евро. С четверга по воскресенье (23-26 октября) курс продажи снова пошел вверх и повысился до 49,25 грн/евро (+10 коп. за неделю). Курс покупки менялся синхронно с курсом продаж: снижение до 48,30 грн/евро (–13 коп.), затем рост до 48,53 (+12 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро была 49,50 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 48,87 грн ( -3 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,80 грн/евро (+7 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар дорожал всю неделю. В первые два дня менялы активно покупали валюту по высокому курсу, на что указывал минимальный спрэд, то есть разница между курсами купли и продажи. По состоянию на вторник, 21 октября, курс продаж повысился до 41,95 грн/доллар (+16 коп.), курс покупки до 41,93 (+15 коп.). Со среды, 22 октября курс продажи незначительно колебался и на воскресенье, 26 октября, остановился на 42,06 грн/доллар или плюс 30 коп. через неделю. Курс покупки на 26 октября поднялся до 42,03 грн/доллар (+24 коп. в неделю).

Средний курс евро у менялей с 20 по 26 октября повысился в продаже на 30 коп., до 49,25 грн/евро, в покупке на 25 коп., до 49,05 грн/евро.

Национальный банк на прошлой неделе по четверг, 23 октября, держал курс гривны стабильным, колебания были от 41,73 до 41,76 грн/доллар. Однако в пятницу регулятор ослабил гривну до 41,90 грн/доллар, а на понедельник, 27 октября, установил официальный курс 41,9969 грн, то есть рубеж в 42 грн арифметически не был достигнут. Курс евро в неделю менялся разнонаправленно в пределах 40 коп., от 48,76 до 48,36 грн/евро. На понедельник, 27 октября, НБУ установил официальный курс 48,77 грн/евро (+1 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю уменьшилось с 1,17 до 1,16 доллара за евро.

Эксперты уверены: Нацбанк решил не поддерживать курс гривны ниже 42 грн/доллар, поэтому продолжается ее медленная девальвация.

“На межбанковском рынке в пятницу, 24 октября, курс вырос на 14 коп., до 42,04–42,07 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием торгов в предыдущий день, – констатировал Андрей Забловский. – Интрига с психологическим уровнем 42.0 завершилась. Гривна будет тестировать новые уровни падения уже на следующей неделе”.

Андрей Шевчишин объяснил, почему уверенность в том, что регулятор взял курс на девальвацию гривны.

“Учетная ставка, несмотря на ожидания финаналитиков и, несмотря на замедление инфляции, не снизилась, а осталась без изменений на уровне 15,5%. Более того, НБУ снизил прогноз инфляции на 2025 год с 9,7% до 9,2%, а прогноз ВВП на текущий и последующий годы ухудшился с 2,1% до 1,9% и с 2,3% до 2%. В то же время, планируется увеличение внешнеторгового дефицита и рост золотовалютных резервов. Такое возможно только при девальвации гривны, – анализирует Андрей Шевчишин. – Текущая ситуация на валютных рынках такова: на межбанковском рынке дефицит валюты упал на треть, а курс пошел вверх. На наличном рынке население начало активно покупать валюту. Спрос на нее за неделю увеличился на 24%, а предложение всего на 9%, дефицит вырос на 66%, с 24 млн долларов в сутки до почти 40,5 млн. Здесь тоже есть повышение среднего курса до 42,28 грн/доллар”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты единодушны: на текущей неделе продолжится удорожание и доллара, и евро.

“Наличный доллар будет направляться до 42,5 грн за единицу в продаже или будет выше – зависит от действий НБУ. Считаю, что регулятор несколько придержит курс, потому что он пошел вверх слишком быстро, это может вызвать панические настроения среди населения и обвальный рост спроса на валютные наличные. Однако дальнейшее медленное движение к курсу 43 грн/доллар возможно”, – считает Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский не исключает, что средний курс наличного доллара в продаже может превысить 42,5 грн/грн, то есть отдельные банки могут поднять его еще значительнее. Курс евро будет расти пропорционально котировке пары доллар/евро.

“Будем иметь медленную девальвацию, новый курсовой коридор на межбанке может быть 42-42,2 грн/доллар, наличный – от 42,3 грн”, – уточнил Андрей Забловский.

Наиболее пессимистический прогноз дал Олег Пендзин. По его мнению, девальвация гривны началась на месяц раньше ожидаемого и будет намного стремительнее, чем считалось недавно.

“На днях Совет ЕС отложил до декабря решение предоставить Украине так называемый репарационный кредит, то есть нет обещанного согласия на использование для этого замороженных в банках Евросоюза активов России, - начал Олег Пендзин. – Также Международный валютный фонд назвал девальвацию гривны до 45,4 грн/доллар одним из условий предоставления нам в 2026 году новой финансовой помощи. Все это, по-моему, заставило руководство НБУ прекратить удержание курса ниже 42 грн/доллар и ускорить девальвацию гривны, несмотря на риски роста цен. Также сложно понять, как при отсутствии достаточных объемов средств для финансирования социальных расходов можно окончательно утвердить государственный бюджет Украины, принятый Верховной Радой в первом чтении. Одним из простейших средств частично решить проблему нехватки средств является снижение стоимости гривны для увеличения поступлений, номинированных в валюте. Поэтому на текущей неделе официальный курс может превысить 42 грн/доллар, а наличный дойдет до 42,5 грн/доллар”.

Продавать или покупать валюту

Эксперты считают: настает пора приоритета валютных инвестиционных инструментов. Это могут быть наличные деньги, вклады в долларах и евро и валютные ценные бумаги.

Андрей Шевчишин советует покупать доллары, чтобы в следующем году заработать на росте курса.

“Пока доллары в банках есть, очередей за ними нет, курс вырос незначительно, поэтому валюту можно подбирать. В следующем году при курсе 45 грн/доллар доход от долларов "под матрасом" составит около 8% годовых. При этом нет никакого риска потери средств и есть доступ к сбережениям в режиме 24/7”, – аргументировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский не исключает, что возможны перебои с наличием валюты в банках или обменных пунктах, которые спекулятивно поднимут курс наличных продаж.

“Дефицит всегда вызывает спекулятивный рост цены, поэтому не стоит действовать по принципу "куплю доллары сейчас, потому что завтра будет дороже", – советует эксперт. – Пока не лучшее время для покупки валюты. Напротив, когда ажиотаж спадет, курс может снизиться от наибольших значений”.

Несколько иное мнение Олега Пендзина.

“Можно напоследок в этом году использовать шанс заработать на ультракоротких гривневых депозитах продолжительностью в один месяц, разместив средства в банке не позднее 31 октября. Здесь доход в месяц будет составлять около 1% от вложенных средств, поэтому сумма вклада должна быть значительной, чтобы заработать, образно говоря, не 100 грн, а больше, - рассуждает Олег Пендзин. – Другой вариант – дождаться окончания гривневого клада и заменить его валютным или начать покупку наличных долларов”.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.