Курс доллара пошел вверх / © ТСН

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С началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса, в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам.

Почему так, насколько заметно изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 7 по 13 июля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар всю неделю, с 30 июня по 6 июля, находился в так называемом боковом тренде, то есть его курс незначительно то рос, то снижался. Впрочем, по состоянию на конец недели доллар подорожал на 15 коп. как в продаже, так и в покупке: в среднем по 41,99 и 41,45 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,10 грн (+10 коп. за неделю), самая низкая — 41,67 грн/доллар (+2 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,60 грн. (+4 коп.).

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Наличный евро за неделю подорожал больше: в продаже — до 49,60 грн/евро (+27 коп.), в покупке — до 48,85 (+30 коп.). Причем максимальный средний курс был во вторник, 1 июля — 49,70 грн/евро в продаже и 49 ровно в покупке, затем произошел откат соответственно на 10 и 15 коп.

Самая высокая цена продажи евро была 49,90 грн (+40 коп. за неделю), самая низкая — 49,40 грн (+50 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,35 грн/евро (+50 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара ежедневно колебался синусоидально, но с небольшой амплитудой: в пределах 15 коп. — от 41,64 до 41,75 грн/доллар. Курс покупки почти не менялся — от 41,60 до 41,63 грн/доллар. На воскресенье, 6 июля, курс продажи был 41,70 грн/доллар, курс покупки — 41,65.

Курс евро у нелегалов достиг максимума во вторник, 1 июля — было 49,70 грн/евро, в дальнейшем снизился в конце недели до 49,55 грн/евро (+15 коп. за неделю). Курс покупки увеличился за неделю на 40 коп. до 49,40 грн/евро.

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Официальные курсы как доллара, так и евро всю неделю менялись разнонаправленно. Для доллара колебания составили 18 коп. — от 41,64 до 41,82 грн/доллар, для евро — 63 коп. — от 48,78 до 49,41 грн/евро. Кстати, 49,41 грн — новый рекорд официальной стоимости евровалюты. На понедельник, 7 июля, Национальный банк установил официальные курсы 41,73 грн/доллар (+9 коп. в неделю) и 49,12 грн/евро (+34 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,17 до 1,18 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что за прошедшую неделю в Украине колебания курса, а также спроса и предложения валюты были незначительными как на межбанковском, так и на наличном рынках.

«Темпы подорожания евро к доллару упали, потому что несколько прояснилась ситуация с введением Соединенными Штатами таможенных тарифов на импорт товаров из Европы, — говорит Андрей Шевчишин. — Президент США Дональд Трамп сообщил: началась отправка в самые высокие инстанции других стран писем от администрации США с предложениями по размерам таможенных тарифов. Напомню, дедлайн грядет 9 июля, а новые пошлины должны начать действовать с 1 августа текущего года. Ждем развития событий».

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Чего ждать от курса доллара и евро

Эксперты считают, что потенциал подорожания евро еще не исчерпан, на текущей неделе может быть 50 грн/евро и выше. Но курсы как доллара, так и евро в ближайшие семь дней будут существенно зависеть от политических событий в США и публикации статистических данных по золотовалютным резервам Нацбанка и уровню инфляции в Украине.

Андрей Шевчишин пессимистический: по его оценке, по итогам июня замедление инфляции маловероятно.

«С золотовалютными резервами НБУ все хорошо, они значительны, а вот рост цен в ежемесячном и годовом измерении в июне, по моей оценке, продолжился. Это будет давить на курс гривны. Но если после 9 июля будут положительные новости из США и ЕС по согласованию тарифов, то евро может подешеветь», — считает Андрей Шевчишин.

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Андрей Забловский также ожидает продолжения переговоров по таможенным тарифам.

«Учитывая сообщения о событиях на мировых финансовых рынках, евро в неделю еще может подорожать. Не исключено, что в Украине будет преодолена отметка в 50 грн/евро. А доллар пока останется в коридоре 41,7-42 грн», — конкретизировал Андрей Забловский.

Олег Пендзин прогнозирует, что на текущей неделе ожидается дальнейшее обесценивание гривни как к доллару, так и евро. Оно будет незначительным, однако средний курс наличного доллара в продаже превысит 42 грн. и достигнет 42,10 грн./доллар. Средний курс наличного евро, по мнению эксперта, будет направляться до 50 грн, но может не дойти до этого предела.

«Однако евро по 50 грн мы обязательно увидим, если не на текущей неделе, то на следующей», — уточнил Олег Пендзин.

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Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин советует покупать наличные доллары, пока держится выгодный курс.

Из бюджетной декларации правительства усматривается, что в 2026 году курс доллара может вырасти до 44,7 грн, или почти на 6,5%, не исключено, что так и будет, если не больше. Поэтому покупка долларов сейчас уместна.

Олег Пендзин подчеркнул, что гривневые инструменты — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозиты по-прежнему остаются наиболее доступными и достаточно прибыльными. И ситуация может измениться с началом осени.

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«В середине сентября Кабмин должен подготовить проект государственного бюджета на 2026 год. В зависимости от того, какие макроэкономические показатели будут у него заложены, в частности, каков будет плановый курс гривны к доллару на следующий год, каков уровень инфляции, то не исключено, что станет выгоднее постепенный переход от гривны к валюте», — уточнил Олег Пенд.

Андрей Забловский сообщил, что по итогам недавних исследований одной из социологических компаний, почти 70% украинцев не имеют сбережений. То есть только 30-32% населения сталкивается с проблемой, что сделать с денежными средствами, которые остаются после ежемесячных текущих расходов.

В итоге каждый четвертый из них (25%) покупает валюту, каждый пятый (20%) несет деньги в банк, еще столько же держат наличные дома, а каждый десятый (10%) оставляет ее на текущем карточном счете. Остальные 25% или каждый четвертый эти «лишние» средства просто тратит.

«Финансовая грамотность украинцев остается низкой и это мешает им получать больше своих сбережений, — констатировал Андрей Забловский. — Если подходить квалифицированно, то лучше иметь инвестиционный портфель из нескольких простейших и доступных финансовых инструментов. Это ОВГЗ или банковские депозиты, лучше краткосрочные, на 3-4 месяца, а также доллары, евро, все примерно в равных частях. На данный момент стоит совершить наклон на пополнение депозитов, покупку долларов. Евро как инвестиции рискованы, потому что курс высок».

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Продавать валюту эксперты не советуют без крайней необходимости.