Курс валют в Украине: доллар дешевеет, евро дорожает – чем отдать предпочтение

Доллар дешевеет, а евро пошел вверх

Главной экономической новостью на прошлой неделе стало обнародование Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2026 год. Это событие повлияло на курс валют в Украине, укрепило курс гривны по отношению к доллару, несмотря на то, что правительство, наоборот, предлагает в следующем году девальвировать гривну почти до 46 грн за доллар. А вот курс евро снова пошел вверх.

Почему так произошло, чего ожидать от курса гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 22 по 28 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара снова пошел вниз, начиная с понедельника, 15 сентября. Нисходящий тренд был незначительным, по состоянию на воскресенье, 21 сентября, доллар подешевел до 41,45 грн в продаже (-8 коп. в неделю) и до 40,95 грн в покупке (-6 коп.). Это немного, но стоящее, что это были не колебания курса, а его постоянное снижение.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,75 грн (-5 коп. за неделю), самая низкая – 41,25 грн/доллар (-8 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,20 грн. (0 коп.).

Средний курс наличного евро с понедельника, 15 сентября, быстро пошел вверх и на среду, 17 сентября, пересек в продаже отметку в 49 грн за единицу – 49,1 грн/евро (+37 коп.). Курс покупки поднялся 17 сентября до 48,41 грн/евро (+35 коп.). Последний раз стоил так дорого почти два месяца назад, в дальнейшем быстро подешевел. К концу недели курс снизился в соответствии с 48,93 (+19 коп. за неделю) и до 48,27 грн/евро (+21 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 49,35 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая – 48,70 грн (+20 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,65 грн/евро (+15 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, тренд курса доллара менялся ежедневно-два, однако колебания были незначительными – в пределах 10 коп. Средний курс продаж держался в коридоре от 41,15 до 41,25 грн/доллар, курс покупки колебался от 41,15 до 41,20 грн/доллар. На воскресенье, 21 сентября, было соответственно 41,25 (-2 коп. в неделю) и 41,20 (-5 коп.).

Средний курс продажи евро у нелегалов с 15 по 17 сентября поднялся на 25 коп., но отметку в 49 грн/евро не пересек, остановившись на 48,90. В дальнейшем курс пошел вниз и к концу недели составил 48,75 грн/евро (+10 коп. за неделю). Курс покупки на среду, 17 сентября, вырос до 48,78 грн/евро (+23 коп.), а на воскресенье, 21 сентября, опустился до 48,65 (+10 коп. за неделю).

Национальный банк в течение недели разнонаправленно менял курс гривны к доллару в пределах 10 коп., от 41,18 до 41,28 грн/доллар. На понедельник, 22 сентября, официальный курс установлен 41,25 грн/доллар (-3 коп. в неделю). А вот евровалюта плавно подорожала с 15 по 21 сентября на 40 коп., с 48,39 до 48,79 грн/евро. Однако на 22 сентября официальный курс евро упал почти до предыдущих значений: 48,42 грн/евро (+3 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что на наличном рынке на неделе росли как спрос на валюту, так и предложение.

“Украинцы снова увеличили объемы покупки евро, который начал дорожать, – сообщил Андрей Шевчишин. – Потому что, как и прогнозировалось, Федеральная резервная система США (ФРС, аналог центробанков других стран – Авт.) снизила с 17 сентября учетную ставку по доллару, то есть процент, под который предоставляется ссуда коммерческим банкам, с 4,5% процента годовых до 4,25%. Также было заявлено, что это не последнее понижение. Как известно, снижение учетной ставки стимулирует экономическую активность, но может вызвать обесценение государственной валюты, что и произошло. Соотношение пары доллар/евро повысилось до четырехлетнего максимума – 1,19 в пользу евро. Но ненадолго евро снова подешевел, то есть имел место спекулятивный фактор”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты критически оценивают показатели курса доллара и евро, заложенные в проект государственного бюджета Украины на 2026 год.

“Правительство сделало расчеты акцизов, таможенных и налоговых поступлений, налогов с экспортеров, заложив курс доллара в среднем за год 45,7 грн, курс евро 49,4 грн, – анализирует Андрей Шевчишин. – Инфляция при этом только 9,9%, то есть меньше, чем может быть в 2025 году. В будущие доходы оптимистично учтены даже поступления от еще не проголосованных в парламенте законопроектов, например это налоги от продаж на маркетплейсах. Полагаю, что выполнить такой бюджет будет нелегко. По прогнозу на текущую неделю курс доллара уже настолько низок, что дальше некуда. Поэтому ожидаю снижения стоимости евро, а для доллара – стабильность или удорожание”.

Олег Пендзин объяснил, почему он считает, что не стоит ожидать значительного подорожания доллара не только в ближайшие месяцы, но и в следующем году.

“Предлагаемый правительством проект бюджета – это проект бюджета войны, а не мира, то есть военные действия, к сожалению, очень вероятны и в 2026 году, – анализирует Олег Пендзин. – В бюджете на текущий год заложен средний курс доллара 45 грн, на самом деле есть 41,3 грн. Главная причина такого низкого курса – достаточная финансовая зарубежная помощь, позволяющая сбалансировать поступления и расходы и сдерживает инфляцию. Так может произойти и в следующем году со средним курсом 45,7 грн/доллар, который предлагает Кабмин, чтобы за счет девальвации гривны увеличить доходы бюджета”.

Но есть, по его словами, одно “но”: “Пока есть "дыра" доходов в новом бюджете в 16 млрд долларов. Если финансовые поступления из-за границы будут в 2026 году недостаточными, сложно прогнозировать, откуда государство найдет средства как на войну, так и на социальные выплаты. Не исключено, что, как и в 2022 году, придется производить заимствование средств на внутреннем рынке, включать печатный станок. Тогда, напомню, доллар подорожал в июле на 25%, с 29,25 до 36,57 грн/доллар, а на конец года – до 41,5 грн. Дорогой доллар – это высокая инфляция. Реальный курс в 2026 году будет зависеть от макроэкономического финансирования, которое получится найти за рубежом. Надеюсь: нам помогут именно потому, что война продолжается и будет продолжаться. Пока закон о госбюджете не принят, а дедлайн наступит 20 ноября, у нас будет шаткое равновесие курса, которое будет удерживать НБУ за счет золотовалютных резервов. Это равновесие сохранится и на текущей неделе”.

Андрей Забловский считает, что незначительное удорожание гривни к доллару было временным.

“В условиях войны для укрепления гривни нет экономических оснований. На текущей неделе колебания курса будут, но восходящий тренд для доллара вернется. Межбанковский рынок в последний рабочий день на прошлой неделе, 19 сентября, закрылся на уровне 41,37-41,40 грн/доллар, поэтому на текущую неделю мой прогнозируемый курсовой коридор на межбанке по паре гривна-доллар будет 41,3-41,6 грн/доллар”, – уточнил Андрей Забловский.

То есть, с учетом того, что наличный доллар дороже безналичного на 20-25 коп., цена его продаж может на неделе, по прогнозу эксперта, вырасти до 41,8-41,85 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает, что после публикации проекта закона о госбюджете на 2026 год стало понятно: пока не должно быть значительного обесценивания гривны.

“По крайней мере, к началу декабря курс гривны не превысит 42 грн/доллар. Поэтому стоит продолжать зарабатывать на гривне – это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и краткосрочные депозиты, не более чем на три месяца. Уже можно делать новые короткие вклады и продолжать старые, к концу текущего года они принесут большую прибыль, чем покупка валюты, – посоветовал эксперт”.

Андрей Шевчишин не верит, что евро будет дорожать, несмотря на то, что США начали проводить политику послабления доллара. Причина – у ЕС есть свои экономические проблемы.

“Некоторые украинцы снова "наступили на грабли", покупая евро, это сомнительная инвестиция, лучше доллары. Тактика постепенного накопления долларов надежна и пусть не сразу, но даст результат, как это было в 2022 году, когда гривна обесценилась сразу на четверть”, – заключает Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский согласен: пока курс доллара достаточно низкий, стоит совершить наклон на инвестирование в валютные инструменты.

“В инвестиционном портфеле должно быть всего понемногу: гривневые и валютные депозиты, ОВГЗ, доллары, евро. Главное правило – не переводить деньги с депозитов в гривне в наличную валюту, а покупать ее за свободные средства. Гривна даст прибыль в короткой перспективе, а валюта – через год-два”, – конкретизировал Андрей Забловский.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.