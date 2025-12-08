Курс доллара пошел вниз, а евро дорожает

Главным экономическим событием на прошлой неделе стало принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2026 год. Курс валют в Украине отреагировал на новость своеобразно: доллар подешевел, евро подорожал.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 8 по 14 декабря;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара рос с понедельника, 1 декабря, по вторник, 2 декабря. За два дня доллар подорожал в среднем на 6 коп. в продаже, до 42,56 грн/доллар и на 3 коп. в покупке, до 42,03 грн/доллар. Со среды, 3 декабря, начался медленный нисходящий тренд и на воскресенье, 7 декабря, американская валюта стоила соответственно 42,37 (–13 коп. за неделю) и 41,85 –15 коп. грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,60 грн (–10 коп. за неделю), самая низкая — 42,25 грн/доллар (также –10 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,16 грн/доллар (-9 коп.).

Наличный евро всю рабочую неделю дорожал: в понедельник, 1 декабря, средний курс вырос сразу на 13 коп., до 49,47 грн/евро в продаже и до 48,83 в покупке. В дальнейшем, благодаря медленному восходящему тренду, курс по состоянию на пятницу, 5 декабря, достиг 49,53 грн/евро (+21 коп.) в продаже и 48,91 (+22 коп.) по покупке. На выходных курс снова пошел вниз, в воскресенье, 7 декабря было 49,42 грн/евро (+10 коп. в неделю) в продаже и 48,78 (+13 коп.) в покупке.

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49,80 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая — 49,30 грн (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,23 грн/евро (+18 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар за неделю подешевел как в продаже, так и в покупке. Однако каждый день были колебания курса вверх-вниз: в продаже от 42,25 до 42,37 грн/доллар, в покупке от 42,10 до 42,35. На воскресенье, 7 декабря, в продаже было 42,27 грн/доллар (–17 коп. за неделю) в покупке — 42,20 (–5 коп.).

Курс евро в менял, напротив, всю неделю шел вверх. С 1 по 7 декабря евровалюта подорожала в продаже на 20 коп. до 49,32 грн/евро, в покупке на 8 коп. до 49,20 грн/евро.

Национальный банк в течение недели незначительно то укреплял, то ослаблял гривну. Колебания официального курса по отношению к доллару были в пределах 20 коп., от 42,18 до 42,34 грн/доллар, к евро — в пределах 42 коп., от 48,89 до 49,31 грн/евро.

На понедельник, 8 декабря, регулятор заметно укрепил гривну к доллару, установив следующие официальные курсы: 42,06 (–21 коп. за неделю) грн/доллар и 49,00 (+11 коп.) грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю увеличилось с 1,16 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин объяснил почему доллар несколько подешевел: причина в текущем изменении его стоимости на международных рынках по отношению к евро и другим валютам.

«Это отразилось на официальном курсе Нацбанка, — говорит Андрей Шевчишин. — На межбанковском рынке предложение валюты снизилось на 10%, спрос на 14%, на наличном соответственно на 25% и на 16%. Чистая покупка валюты населением снизилась на 3% по состоянию на 1 декабря. То есть продолжаются рыночные колебания, ажиотажного спроса на валюту нет, однако он стабилен, покупают больше, чем продают. С начала года сограждане приобрели в пересчете 6,1 млрд долларов валютной наличности».

Андрей Забловский считает: в первую неделю декабря дополнительным фактором для прекращения удорожания доллара и даже разворота тренда на нисходящее стало то, что Верховная Рада 3 декабря приняла закон о госбюджете Украины на 2026 год.

«Это положительный сигнал, как и информация об увеличении золотовалютных резервов НБУ до рекордных 54,75 грн/доллар за счет новых финансовых поступлений от зарубежных партнеров, — анализирует Андрей Забловский. — Ситуация пока не такая пессимистическая, как в конце ноября, когда гривна, казалось бы, вот-вот пробьет курсовой потолок в 43 грн/доллар».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты предполагают, что текущая неделя будет спокойной для гривны. Ее курс к доллару будет находиться в так называемом боковом тренде, то есть будет незначительно колебаться, не имея четкого направления вверх или вниз. Но есть определенные «но», которые можно назвать затишьем перед бурей.

Как пояснил Олег Пендзин, принятие закона о госбюджете на следующий год без достаточного уровня доходов — это сигнал нашим западным партнерам о том, что у Украины пути назад нет и времени для ожидания почти не осталось.

«Потому все пока замерло, в том числе и курс доллара, — анализирует Олег Пендзин. — Напомню: 18 декабря совет Евросоюза должен принять решение о предоставлении финансовой помощи Украине, чтобы мы могли продержаться в 2026 году. Нужно около 45 млрд долларов, на первое время хотя бы половина этой суммы. На текущей неделе все останется как есть. То есть средний наличный курс доллара в продаже будет близок к 42,5 грн».

Андрей Шевчишин считает, что принятие закона о госбюджете не будет существенно влиять на курс гривны в ближайшую неделю и дальше.

«На неделе курс будут определять сугубо финансовые факторы, в частности прогнозируемое снижение с 10 декабря Федеральной резервной системой США (ФРС, аналог центробанка других стран — Авт.) учетной ставки по доллару, — анализирует Андрей Шевчишин. — Напомню: учетная ставка — это процент годовых, под который центробанк предоставляет ссуды коммерческим банкам. Снижение учетной ставки стимулирует развитие экономики, потому что делает кредиты дешевле, но ослабляет валюту. Если ФРС снизит ставку, это может привести к увеличению стоимости евро к доллару. НБУ также сообщил, что учетная ставка по гривне, которую должны быть пересмотрены 11 декабря, останется на нынешнем уровне — 15,5% годовых. Еще один фактор — погашение 10 декабря облигаций внутреннего государственного займа на 1,8 млрд грн, это может повысить спрос на валюту на межбанке. Все эти „высокие материи“ приведут к тому, что курс доллара к гривне на текущей неделе может несколько пойти вверх от нынешних 42,2 грн/доллар на межбанке и 42,5 на наличном рынке».

Андрей Забловский подчеркнул, что в госбюджете впервые предусмотрен не только индикативный курс доллара, но и евро. Они соответственно равны 45,7 грн/доллар и 49,40 грн/евро.

«Курс евро в госбюджете видится несколько заниженным, потому что соотношение между валютами всего 1,08 доллара за евро, а сейчас 1,16–1,17, — оценил Андрей Забловский. — Но в любом случае есть курсовые ориентиры как для бизнеса, так и населения. Текущая неделя ожидается более динамичной, чем прошедшая. Курс на межбанке будет в коридоре 42,2–42,5 грн/доллар, наличный курс будет реагировать соответственно, то есть будут колебания от 42,5 до 42,7 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин отметил: пока действует окно возможностей для покупки наличной валюты по умеренному курсу, этим следует воспользоваться.

«Закон о госбюджете принят, в нем заложен курс доллара 45,7 грн, — напомнил Андрей Шевчишин. — На самом деле, может быть и больше, многое в следующем году будет зависеть от политических и военных факторов. Поэтому доллар по 42,5 грн — это недорого. Прогнозируемая прибыль — 7,5% годовых, плюс стопроцентный контроль за своими средствами и доступ к ним в режиме 24/7. Если деньги лежат в банке, то такого контроля нет».

Олег Пендзин советует взять паузу и на неделе не предпринимать никаких действий с финансовыми инструментами: как гривневыми, так и валютными. То есть ничего не покупать и не продавать.

«До 18 декабря ждать осталось немного, после чего можно будет принимать взвешенное решение, куда инвестировать: в гривну, доллар или ценные бумаги», — аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Забловский предлагает пополнять сейчас инвестиционный портфель долларами, евро и, по возможности, банковскими металлами в слитках.

«Но пропорции тоже важны, не менее 30% сбережений лучше держать в гривне как наиболее ликвидном активе», — уточнил эксперт.

Продавать валюту эксперты по-прежнему не советуют без необходимости.