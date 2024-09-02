Курс валют в Украине: доллар дешевеет, евро рекордно дорожает – чего ждать в сентябре

Доллар не спешит дорожать, и последняя неделя лета не стала исключением. Курс американской валюты снова пошел вниз и еще больше приблизился к 41 гривне за доллар. Но наступила осень, время, когда тренд курса доллара обычно восходящий.

Что принесет первая неделя сентября, покупать или продавать валюту, что лучше: евро, доллар или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (2-8 сентября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе долларовая стабильность на наличном рынке завершилась во вторник, 27 августа. Со следующего дня доллар начал дешеветь и на воскресенье, 1 сентября, курс продажи уже был 41,44 грн/доллар (-12 коп.), курс покупки – 40,91 (-15 коп.). Однако за август доллар немного подорожал: в начале месяца было 40,35 грн/доллар в продаже, стало 41,44 (+9 коп.), в покупке было 40,81, стало 40,91 (+10 коп.).

Самая низкая цена продажи доллара была 41,29 грн/доллар (-11 коп. за неделю), самая высокая – 41,60 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,20 (-17 коп. в неделю).

Наличный евро также подешевел за неделю с 46,42 до 46,00 грн/евро (-42 коп.) в продаже и с 45,71 до 45,34 (-37 коп.) по покупке. Перед этим евровалюта заметно дорожала три недели подряд, отобрав в гривне 1,50 грн как в продаже, так и в покупке. Но благодаря нисходящему тренду в последние дни августа евро подорожал за месяц всего на 1,10 грн в продаже и на 1 грн в покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, уже вторую неделю продолжается "полный штиль", речь идет о долларе. Потому что спред, то есть разница между курсами купли и продажи, держится в пределах 10 копеек, а курс продаж за семь дней постепенно снизился на 8 коп., до 41,30 грн/доллар.

Евровалюта у нелегалов, напротив, стремительно подешевела. За прошлую неделю курс ее продажи упал на 50 коп., до 45,80 грн/евро, курс покупки – на 20 коп., до 45,73 грн/евро.

Нацбанк на прошлой неделе во вторник, 27 августа, повысил официальный курс доллара до 41,36 грн/доллар (+14 коп.), далее начал его снижать. На 30 августа гривна укрепилась до 41,19 грн/доллар, такой же курс регулятор оставил и в понедельник, 2 сентября. То есть, за неделю доллар подешевел на 3 коп.

С евро было интереснее: 27 августа Нацбанк снова установил рекордный курс – 46,18 грн/евро. Напомним: предыдущий рекорд был 23 августа — 45,98, то есть сейчас безналичная евровалюта впервые пересекла отметку в 46 гривен. Впрочем, на конец недели официальный курс снизился до 45,70 грн/евро и остался таковым на понедельник, 2 сентября.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,11 до 1,109 доллара за евро.

"Безналичный рынок остается равным и стабильным, значительных перекосов между спросом и предложением, как и на прошлой неделе, нет, – говорит Андрей Шевчишин. – На наличном рынке небольшой спрос на валюту, поэтому банки и пункты обмена валют снижают курс, чтобы оживить продажи" .

Андрей Забловский добавил, что на межбанке увеличилось предложение валюты со стороны экспортеров, что привело к удешевлению доллара и евро.

"Конец любого месяца — время уплаты предприятиями налогов и накопления гривневой массы для выплаты зарплат работникам. Этот фактор отразился и на наличном рынке. Средний наличный курс остался в коридоре: от 41,20 до 41,80 грн/доллар, но на какое-то время сместилось ближе к нижней границе", – разъяснил Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Мнения экспертов разнятся.

Олег Пендзин считает, что тренд сменится восходящим уже на текущей неделе, но не ожидает значительного подорожания доллара.

"Девальвационные ожидания на конец года – 42,5 грн/доллар, но это будет не скачок, а медленный рост курса под контролем Нацбанка. В первую неделю сентября наличный доллар приблизится к верхней границе наличного коридора, это 41,80 грн за единицу", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин склоняются к мнению, что начало сентября будет "раскачивающим".

"Пока все говорит о тишине перед бурей, но какой будет буря, пока сказать сложно, – говорит Андрей Шевчишин. – Во вторник, 3 сентября, в США выходной, банки не работают. Поэтому после спокойных понедельника и вторника со среды, 4 сентября, можно ожидать высокой активности на межбанковском рынке прежде всего со стороны покупателей. Это неизбежно приведет к удорожанию безналичного, а за ним и наличного доллара.

Андрей Забловский назвал ряд положительных новостей, которые будут способствовать укреплению и стабильности гривни на текущей неделе.



"На днях Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в размере 8,4 млрд долларов, из них 5,5 млрд долларов — возвращать гранты не нужно, — анализирует Андрей Забловский. — Также есть договоренности с весомыми иностранными держателями наших валютных еврооблигаций по реструктуризации выплат по ним. Не исключаю, что некоторые игроки рынка (банки) в попытке заработать на продаже валюты, попробуют на текущей неделе разогреть рынок, расшатать наличный курс, распространяя прогнозы о значительной девальвации гривны уже в ближайшее время. но она будет медленной и контролируемой со стороны Нацбанка, поэтому паниковать не стоит.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают: пока доллар не начал дорожать, следует продолжить приобретение наличной валюты.

"Прибыль возможна нескоро и незначительна, но валютная наличность всегда под рукой и вы не зависите от обстоятельств", – аргументировал Шевчишин.

Андрей Забловский повторил совет по диверсификации сбережений: треть в гривне (банковские депозиты, ОВГЗ, то есть облигации внутреннего государственного займа), треть в долларах, треть в евро.

"Кто отложил на потом этот вопрос, или не успел приобрести валюту из-за отпуска или других факторов, сейчас благоприятное время для этого. Но окно возможностей скоро закроется, осталась неделя-полторы, дальше будет дороже. Снимать деньги с депозитов для покупки валюты не стоит, лучше тратить свободные средства", – говорит Андрей Забловский.

Олег Пендзин предлагает приобщаться к более выгодным инструментам инвестирования – это ОВГЗ.

"Рекомендация по приобретению трехмесячных гривневых ОВГЗ остается актуальной, – говорит Олег Пендзин. – Они дадут чистую прибыль около 13% годовых или более 4% за квартал. Можно инвестировать и в традиционные гривневые депозиты, но, с учетом налогов на прибыль в размере 19, 5%, эквивалентный процент годовых должен быть около 16%. Такие условия предлагают немногие банки и применяют их прежде всего для давних лояльных клиентов.

Продавать сейчас валюту без крайней необходимости все специалисты считают нецелесообразным.

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