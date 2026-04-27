Курс валют в Украине: доллар дорожает, а украинцы его не покупают

Курс валют в Украине / © Getty Images

Реклама

После непродолжительного периода укрепления гривну снова начало лихорадить: во второй половине апреля ее курс был нестабильным как к доллару, так и к евро. В итоге после колебаний вверх-вниз гривна снова подешевела до 44+ грн/доллар и почти до 52 грн/евро.

Почему есть очередной этап девальвации гривны, чего ждать от ее курса в конце апреля и первой декаде мая, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса с 27 апреля по 10 мая;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, гривна быстро дешевела более недели, с 13 по 20 апреля. Максимум среднего курса валют на наличном рынке был в понедельник, 20 апреля. Для доллара — 44,33 грн (+58 коп. по сравнению с 13 апреля) в продаже и 43,75 грн (+55 коп.) в покупке, для евро соответственно 52,25 грн (+1 грн) и 51,47 грн (+92 коп.). Тренд поменялся со вторника, 21 апреля, однако курс и доллара, и евро падал гораздо медленнее, чем рос. На воскресенье, 26 апреля, доллар в продаже стоил в продаже 44,15 грн (+60 коп. за две недели), в покупке 43,61 грн (+46 коп.), евро соответственно 51,83 грн (+60 коп. за две недели) и 51,20 грн (+68 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара на 26 апреля была 44,35 грн (+55 коп. за две недели), самая низкая — 43,92 грн/доллар (+32 коп.). Максимальный курс покупки составил 43,90 грн/доллар (+45 коп.).

Самая высокая цена продажи евро на 26 апреля была 52 грн (+55 коп. за две недели), самая низкая — 51,65 грн (+28 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,55 грн/евро (65 коп.).

Реклама

Национальный банк после четырех недель укрепления гривни перешел к ее ослаблению. С 13 по 22 апреля гривна потеряла к доллару 63 коп., курс поднялся до 44,12 грн. за единицу. Но с 23 апреля, в среду, начался незначительный нисходящий тренд, и на воскресенье, 26-е, официальный курс гривны к доллару снизился на 18 коп., до 43,94 грн.

Официальный курс евро все две недели колебался вверх-вниз без четкого тренда. Максимум курса был 23 апреля — 51,91 грн/евро, минимум 14 апреля — 50,75 грн/евро.

На понедельник, 27 апреля, НБУ установил следующие официальные курсы: 44 грн/доллар и 51,55 грн/евро, то есть +54 коп. и +64 коп. по сравнению с понедельником, 13 апреля.

Соотношение доллар/евро остается на уровне 1,17 доллара за евро.

Реклама

Андрей Забловский отметил: несмотря на рост курса, доллар не вышел за пределы прогнозируемого коридора 43,80–44,30 грн/доллар, хотя и приблизился к верхнему пределу почти вплотную.

Андрей Шевчишин добавил, что дефицит валюты на межбанковском рынке в минувшие две недели оставался достаточно высоким, а регулятор не спешил с дополнительными продажами валюты, что вызвало рост курса доллара.

«На наличном рынке ситуация противоположная, есть низкий дефицит и периодический профицит при рекордном курсе, который выставили банки, — анализирует эксперт. — Более того, впервые население воспользовалось высоким курсом. Украинцы за последнюю неделю купили наличные деньги на 110,55 млн долларов, а продали 110,56 млн долларов, то есть профицит в 0,01 млн дол. Это несистемное явление, но оно показывает, что население сейчас продает валюту активнее, чем покупает. И связано как с перекупленностью валюты в марте, когда на росте наличного курса более 44,5 грн/доллар в банках и обменных пунктах был ажиотаж, так и со снижением объемов лишней наличной гривны на руках (не за что покупать)».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Все эксперты отметили: прогнозируемая разблокировка кредита Украине от ЕС в размере 90 млрд евро (решение было принято 23 апреля, остались технические моменты — Авт.) стало стабилизирующим фактором для курса гривны.

Реклама

Олег Пендзин уверен, что и официальный, и безналичный курс доллара в ближайшие две недели останутся на нынешних показателях.

«Разблокировка помощи Украине от ЕС дала четкий ответ, что будет с долларом в ближайшем будущем, — говорит Олег Пендзин. — НБУ снова остановит рост курса доллара, но на более высоком уровне — около 44 грн/доллар. Курс евро будет зависеть от котировок пары доллар/евро на мировых рынках, они ожидаются в пределах 1,15-1,18 доллара за евро. На наличном рынке доллар может незначительно подешеветь, потому что предложение остается достаточным, а спрос на валюту со стороны населения снижается. В продаже курс будет колебаться от 44 до 44,3 грн/доллар, по покупке от 43,50 до 43,80».

Андрей Шевчишин подчеркнул, что обычно в мае нет четкого тренда курса доллара.

«Учитывая нынешний низкий спрос на валюту, вряд ли стоит ожидать дальнейшего подорожания доллара на наличном рынке в ближайшие две недели, — прогнозирует Андрей Шевчишин. — Продолжится ли тренд на подешевление? Вполне возможно. В базовом сценарии я склонен видеть, что курс после стремительного роста должен стабилизироваться и откатиться. Наличный доллар ожидает на уровне 43,50 — 44 грн, наличный евро — 51,5 — 52 грн. Но девальвационный тренд гривны остается».

Реклама

Андрей Забловский говорит, что после заметной девальвации гривны в апреле рынок в последние дни апреля и в первой декаде мая будет находиться в фазе умеренных изменений.

«Ценовые коридоры останутся на нынешнем уровне, на межбанковском рынке 43,8–44,3 грн/доллар, на наличном — 43,9–44,4 грн/доллар, — прогнозирует Андрей Забловский. — В этих пределах в течение двух недель возможны колебания курса, но стабильности гривни ничего не угрожает. Полагаю, когда стало ясно, что достаточная финансовая поддержка со стороны ЕС Украине гарантирована, политика Нацбанка в ближайшее время будет направлена на снижение инфляции, которая за первый квартал оказалась значительной — 3,4%».

Продавать или покупать валюту

По мнению Олега Пендзина, следует и дальше держать сбережения в гривне, несмотря на постепенное подорожание валюты.

«Хотя с начала года доллар подорожал на 1,5 грн как в покупке, так и в продаже, в процентах это всего 2% годовых за счет роста курса. А даже гривневые депозиты дают чистую прибыль на уровне 7% годовых, а облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — вдвое больше», — аргументировал Олег Пендзин.

Реклама

Андрей Шевчишин говорит, что интерес украинцев к евро остается высоким, но отмечает: заработать на покупке евровалюты вряд ли реально. По его словам, евро следует покупать, чтобы использовать в качестве средства расчета и не больше. Если такой потребности нет, то в настоящее время инвестиционный портфель лучше иметь диверсифицированным: половина в ОВГЗ, половина в наличных долларах. ОВГЗ — это заработок, а доллары на руках — личный «страховой фонд» на случай быстрой наличности.

Андрей Забловский считает целесообразным, пока курс доллара и евро высок, зафиксировать прибыль, поменяв часть наличной валюты на гривну для покупки ОВГЗ. Если, например, доллары или евро были приобретены пять лет назад, то за это время они подорожали на 60%, а дальнейший рост курса в текущем году ожидается незначительным. Поэтому инвестиции в гривневые ценные бумаги дадут за год гораздо большую прибыль.