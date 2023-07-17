Курс валют в Украине: "доллар – это уже не интересно", или почему финаналитики советуют покупать евро

В Украине начала дорожать евровалюта, за неделю курс наличного евро к гривне вырос на 2%, то есть на 80 коп. Курс наличного доллара оставался почти неизменным как в продаже, так и в покупке. Но стабильность была только на официальном рынке, это банки и ПОВ (пункты обмена валют), на "черном рынке" тренд курса доллара ежедневно менялся на противоположный, прежде всего в покупке. Колебания были значительными – в пределах 20 коп. в покупке и 10 коп. в продаже.

Что происходит на валютном рынке, стоит ли сейчас вкладываться в валюту, что выгоднее: евро или доллар, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, наличный евро за неделю подорожал в банках и ПОВ в продаже в среднем с 40,97 до 41,77 грн (+80 коп.), в покупке – с 40,25 до 40,85 грн (+60 коп.). Спред (разница между курсами покупки и продажи) увеличился наполовину – с 61 до 92 коп. По мнению Александра Охрименко, это может говорить о тенденции дальнейшего удорожания евровалюты.

Доллар за неделю подешевел в среднем на 4 коп. в продаже (до 37,33 грн/доллар), курс покупки не изменился – 36,76 грн/доллар.

Дороже всего сдать наличный евро на "белом рынке", это банки и ПОВ, можно по 41,16 (+51 коп. за неделю) грн/евро, дешевле всего купить – по 41,40 грн/евро (+55 коп.). Доллар – соответственно по 37 (-5 коп.) и 37,13 (-7 коп.) грн. Как и раньше, валюта на продажу есть как в кассах банков, так и в обменных пунктах, однако по курсу ниже среднерыночного (для доллара это 37,33 грн, для евро – 41,77) найти ее сложно, особенно если это несколько сотен долларов или евро.

Для тех, кто не желает переплачивать, альтернативой может стать нелегальный рынок. По данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, здесь курсы более выгодны: в покупке на 15-20 коп. дороже, в продаже на 10-15 дешевле как для доллара, так и для евро. Мы подсчитали: при обмене 500 долларов или евро у нелегалов экономия составит не более 100 гривен.

Но Александр Охрименко предупредил: менял интересуют сделки со значительными суммами, а для новичков на этом рынке есть опасность встретить мошенников.

Официальный курс Нацбанка стабилен – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро колеблется в соответствии с котировками пары евро/доллар.

В понедельник, 17 июля, НБУ установил курс 41,05 грн/евро (+1,13 грн по сравнению с 10 июля).

Чего ждать на следующей неделе

Все эксперты прогнозируют, что значительные колебания наличного курса доллара еще неделю не ожидаются. Однако отмечают, что нынешняя стабильность не может быть долгой, ведь 27 июля должно состояться заседание правления Нацбанка, на котором будут обсуждаться важные макроэкономические вопросы, способные повлиять на валютный курс.

Главных факторов, которые могут девальвировать гривну два: отказ Нацбанка от фиксированного курса доллара и снижение учетной ставки, то есть процента, под который регулятор ссужает гривну коммерческим банкам. Напомним, сейчас она составляет 25% годовых и может быть снижена, по оценке экспертов, на 2-3%.

Как пояснил Александр Охрименко, эти меры предусмотрены новой стратегией НБУ, принятой в мае 2023 года с учетом влияния российской агрессии на украинскую финансовую систему. Но неизвестно, когда они станут реальностью.

Олег Пендзин считает, что пока никаких кардинальных действий со стороны регулятора ожидать не стоит.

"Не верю, что фиксированный курс доллара вскоре будет отменен, ведь основные валютные доходы госбюджета в условиях войны – это финансовая помощь западных стран, а не поступления от собственной экономики, а должно быть наоборот. Альтернативой может стать уменьшение учетной ставки, и когда она состоится, также прогнозировать сложно. Чем ниже ставка, тем больше предложение гривны, больше спрос на валюту. А это значит ее подорожание. Нацбанку это сейчас не нужно", — анализирует Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Александр Охрименко советует покупать евро, потому что ожидает его дальнейшего подорожания. Охрименко объяснил: зарубежные финансисты считают, что евро недооценен по отношению к доллару на 36%. Поэтому, по его мнению, примерно через полгода евровалюту можно будет выгодно обменять на гривны. Оценочный доход может составить примерно гривну на каждом евро.

"Доллар – это уже не интересно, купив сейчас доллар, можно вообще можно ничего не заработать до конца года", – добавил Охрименко.

Тем, кто не верит в длительную стабильность гривны, Андрей Шевчишин предлагает покупать доллары, пока они дешевы.

"Евро – валюта менее стабильная, чем доллар. Можно заработать на ее временном подорожании, но не факт. Инвестировав в доллары, своего не потеряете, но прибыль придется ждать год или больше. А вот продавать валюту сейчас не стоит без крайней нужды", – говорит Шевчишин.

Олег Пендзин считает, что не время вообще покупать валюту: надежнее и выгоднее открыть краткосрочный, на 3 месяца, депозит в гривне в банке, который предлагает более 15% годовых.

"Это может на 1-3 процента превысить инфляцию, то есть прибыль получите гарантированно, – аргументировал Пендзин. – А в октябре, в зависимости от ситуации, можно будет и перейти к валютным сбережениям. Или продлить гривневый депозит".

Мы подсчитали: каждая тысяча гривен на депозите под 18% годовых через три месяца принесет прибыль в 45 гривен.

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