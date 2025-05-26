Курс валют в Украине: доллар готовит приятный "сюрприз" – покупать или продавать

Курс доллара стоит на месте / © pixabay.com

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Для украинцев есть хорошая новость: Министерство финансов Украины сообщило, что доллар в этом году может быть дешевле, чем предполагалось ранее. Уточненные плановые показатели курса опубликованы в обновленной бюджетной декларации на 2025-28 годы, которую Кабмин должен утвердить до 1 июня. Средний курс на 2025 год запланировано 43,3 грн/доллар, на конец года – 43,7 грн/доллар, хотя раньше речь шла о 45 грн в среднем и 47 грн на конец 2025 года.

Напомним, бюджетная декларация – документ среднесрочного планирования, на основании которого формируется госбюджет и местные бюджеты на следующий год.

Как оценивают финансовые эксперты новые расчеты Минфина и их влияние на курс доллара в ближайшую неделю и в дальнейшем, а также, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

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Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 26 мая по 1 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

На наличном рынке курс доллара в течение недели почти не претерпел изменений. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара в банках и пунктах обмена валют с 19 по 25 мая колебался в пределах 10 коп.: от 41,66 до 41,73 грн/доллар в продаже и от 41,08 до 41,11 грн/доллар в В итоге за неделю средний курс доллара не изменился в продаже – 41,68 грн/доллар и снизился на 2 коп. в покупке – до 41,09 грн/доллар.

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Самая высокая цена продажи доллара была 41,9 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,44 грн/доллар (также 0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,34 грн (-4 коп.).

Евро за неделю заметно подорожал: средний курс постепенно повысился на 33 коп./евро.

Самая высокая цена продажи евро была 47,60 грн (+45 коп. за неделю), самая низкая – 47,15 грн/евро (+50 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,05 грн. (+45 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, тренд курса ежедневно менялся с нисходящего на восходящую и наоборот, но незначительно, в пределах 10-12 коп. 41,37, в покупке – соответственно 41,44 и 41,33 грн/доллар. По мнению экспертов, это указывало на не очень удачные попытки менял расшатать курс в условиях стабильности для получения более значительной выгоды. (0 коп.).

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Евровалюта у нелегалов за неделю подорожала в среднем до 47,21 грн/евро в продаже (+40 коп.) и до 47,05 грн в покупке (+50 коп.).

Официальный курс как доллара, так и евро в течение недели менялся разнонаправленно: для доллара – в пределах 15 коп., от 41,44 до 41,58 грн, для евро – в пределах 50 коп., от 46,45 до 46,93 грн. На понедельник, 26 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны 46,51 грн/доллар (+1 коп. за неделю) и 46,99 грн/евро (+54 коп.).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,12 до 1,13 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что продолжается падение спроса на наличный доллар со стороны населения.

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“Можно предположить, что украинцы теряют доверие к доллару, поэтому покупают гораздо меньше, – говорит Андрей Забловский. – На это указывает и статистика: по данным НБУ, объем наличной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле текущего года, уменьшился почти вдвое по сравнению с мартом – до 564 млн долларов в пересчете. Из них долларов на 300 млн и евровалюты – внимание! – на 260 млн долларов в пересчете, то есть почти столько же, сколько и долларов. За май данных еще нет, и рост объемов ввоза наличных вряд ли ожидаемый”.

Андрей Шевчишин подтвердил: спрос на наличную валюту быстро снижается. Население за прошедшую неделю ежесуточно продавало примерно на 5 млн долларов больше, чем покупало, причем темпы продаж были выше, чем темпы покупки.

Чего ждать от курса валют

Эксперты полагают, что до конца мая существенные изменения курса доллара маловероятны.

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Как аргументировал Андрей Забловский, стабильности курса будут способствовать невысокий спрос на валюту, достаточные объемы предложения и продажа Нацбанком валюты из резервов.

“Спрос может ситуативно увеличиться, потому что "Нефтегаз" продолжает импортировать газ в подземные газохранилища, и ему могут быть срочно нужны значительные объемы валюты для оплаты контрактов - говорит Андрей Забловский. – Поэтому на межбанковском рынке возможен краткий выход курса доллара за пределы нынешнего коридора 41,5-41,8 грн/доллар. Но Нацбанк, как уже бывало раньше, быстро откорректирует ситуацию и на вялый наличный рынок это не успеет повлиять”.

С этим согласен и Олег Пендзин.

"На текущей неделе неожиданностей не будет, нынешний наличный курс и дальше будет колебаться в рамках статистической погрешности, это несколько копеек", – считает Олег Пендзин.

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Андрей Шевчишин значительных движений курса на неделе также не ждет, потому что они возможны только при условии выхода США из переговоров и при значительной эскалации военных действий.

А вот относительно того, как может повлиять на курс принятия правительством новой бюджетной декларации, согласно которой гривна обесценится гораздо меньше, чем, прогнозировалось, разные мнения.

Олег Пендзин привел основные цифры из документа: Минфин рассчитал средний курс доллара на 2025 год не выше 43,3 грн., на 2026-й – 44,7 грн., 2027-й – 45,2 грн., 2028-й – 45,8 грн.

"Можно согласиться с корректировкой курса доллара на текущий год, но остальные показатели мне кажутся слишком оптимистичными. И, скорее всего, не раз будут перечислены в сторону увеличения. Планирование на три с половиной года в условиях войны, к сожалению, достаточно условно", – констатировал эксперт.

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Андрей Шевчишин объяснил: Минфин снизил курс доллара на текущий год с учетом не прогнозируемого значительного подорожания евро. Это, по его мнению, позволило перебалансировать доходы госбюджета за счет увеличения налоговых и таможенных поступлений в евро в пересчете на гривны и уменьшить рост курса повышающего инфляцию доллара. К расчетам курс доллара на 2026-28 годы эксперт относится критически и считает, что курс по факту окажется выше.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подчеркнул, что обновленная бюджетная декларация укрепит такой финансовый инструмент, как гривневые наличные.

“Это гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ со средней доходностью соответственно 10% и 16% годовых, – говорит Олег Пендзин. – Тот, кто сегодня купит доллар по 41,7 грн. за единицу, вероятно получит в конце года доход в 4,8%. Будь курс 47 грн/доллар, как планировалось предварительно, доход был бы около 12% годовых”.

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Для желающих и умеющих зарабатывать "на деньгах" Андрей Шевчишин рассчитал доходность финансовых инструментов, которые доступны рядовому украинцу, с учетом плюсов и минусов каждого инструмента.

“Пока есть годовая инфляция 15,1%, – напомнил эксперт. – Биткоин за год, с апреля по апрель, дал доход 61,8%. Плюс – нет налогов, высокая ликвидность, то есть возможность быстро и выгодно продать, минусы – высокие риски, низкая доступность для широких слоев. Золото – доход 48,6%. Плюс – умеренные риски, минусы – есть налоги, широкий спред, то есть разница между курсами купли и продажи, низкая ликвидность. Гривневые ОВГЗ – 16,4%. Плюсы – нет налогов, минимальные риски, высокая ликвидность и доступность. Минус – длительное время действия, не менее года. Недвижимость – 14,8% (первичная). Здесь, кроме неплохого дохода по аренде, только минусы: высокие налоги при оформлении, есть риски, высокий порог входа, низкая ликвидность. Евро – 11,3%, гривневый депозит – 10,4% годовых с учетом налогов, доллар – 4,8%, валютный депозит – 0,9%. Следовательно, только в крипте, причем далеко не в каждой монете, золоте и ОВГЗ можно получить доход, который превысит инфляцию”.

Однако эксперт предлагает часть свободных средств держать в валютной наличности. Наличные "под матрасом" являются своеобразным страховым полисом, потому что ее владелец имеет доступ к своим средствам в режиме 24/7 на случай неожиданных событий на финансовом рынке.

Андрей Забловский считает, что для большинства населения портфель инвестиций должен быть проще: лучше всего, когда треть – гривневые ОВГЗ и депозиты, треть – валютные ОВГЗ и депозиты и остальные – наличная валюта.

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Все эксперты не советуют продавать валюту без необходимости.