ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1072
Время на прочтение
6 мин

Курс валют в Украине: доллар готовит сюрприз, а евро покупать опасно — аналитики удивили своим прогнозом

Доллар уже стоит 46 гривен. Финансовые аналитики озвучили свежие прогнозы по курсу доллара и евро на ближайшие две недели и дали советы, стоит ли сейчас бежать в обменные пункты. И какую валюту лучше обходить стороной.

Автор публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Аналитики представили прогноз курса валют в Украине

Аналитики представили прогноз курса валют в Украине / © ТСН

Прогнозируемый аналитиками курс в 45 грн за доллар наличными остался в прошлом. В ноябре он уже составлял 46 грн, а раньше был ещё выше, но Национальный банк остановил и развернул этот курс. Продолжилось подешевение евро, который, казалось бы, вернул утраченные позиции на уровне 52 грн/евро наличными. Но нет, тренд курса снова нисходящий, он движется к отметке 50 грн за евро. Чего ожидать от валютного рынка во второй половине ноября, в чём хранить сбережения, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

– что происходит на валютном рынке;

– чего ожидать от курса с 16 по 30 ноября;

– продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за первую половину ноября наличный доллар подешевел при продаже с 46,40 грн (2 ноября) до 46 (15 ноября), то есть на 40 коп., при покупке — с 45,55 до 45,30 (–25 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара составила 46,10 грн/доллар (+80 коп. с 15 октября по 15 ноября), самая низкая — 45,85 грн/доллар (+82 коп.). Максимальный курс покупки составил 45,80 грн/доллар (+85 коп.).

Наличный евро за период с 1 по 15 ноября подешевел на 60 коп. при продаже — с 51,85 до 51,25 грн/евро — и на 75 коп. при покупке — с 51,05 до 50,30.

Максимальная цена продажи евро составила 51,30 грн/евро (+15 коп. с 15 октября по 15 ноября), минимальная — 51,00 (+35 коп.) грн/евро. Максимальный курс покупки составил 50,50 грн/евро (+10 коп.).

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком, с 1 по 15 ноября колебался в диапазоне от 45,32 до 45,67 грн/доллар. За месяц, с 15 октября по 15 ноября, доллар подорожал на 30 коп. Курс евро демонстрировал тенденцию к снижению: за 15 дней евро подешевел на 34 коп., до 50,34 грн за единицу.

По состоянию на 16 ноября регулятор установил курс гривны к доллару на уровне 45,43 грн, к евро — 50,22 грн.

Курс доллара к евро с начала ноября снизился с 1,12 до 1,105 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что в начале ноября НБУ удалось за счет значительных продаж валюты на межбанковском рынке остановить дальнейший рост курса доллара, который наблюдался во второй половине октября. Средний курс зафиксировался в коридоре 45,30–45,65 грн (рост составил почти одну гривну). Средний наличный курс превысил 46,40 грн, а в отдельных обменных пунктах доллар предлагали по 47 грн, и спрос был. В настоящее время спекулятивная составляющая пошла на спад, и вместе с ней пошел вниз курс. С 6 по 15 ноября курс продажи наличных долларов практически не менялся, в среднем составлял 46,05–46,10 грн/доллар. А вот евро продолжил ослабевать, в ноябре он подешевел на 60 коп.

«Причина падения евро — инфляция в США, которая усилила ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (аналог центральных банков других стран — Авт.), — пояснил Андрей Шевчишин. — Доллар в мире укрепляется — евро падает, и наш официальный курс евро сполз до 50,22 грн. Но ниже 50 грн/евро НБУ его не пустит, потому что это снижает ценность зарубежной помощи в евро для гривны. Однако есть и неприятный момент: если соотношение доллара к евро упадет ниже 1,10, то удержание официального курса евро на уровне 50 грн автоматически подтолкнет доллар выше 45,75 грн. А ситуация такова, что в перспективе курс может составить 1,07».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты полагают, что вторая половина ноября будет спокойной.

«Незначительные колебания курса в пределах 20 коп. возможны, но они не играют значительной роли, — говорит Олег Пендзин. — Нацбанк будет удерживать официальный курс доллара, и вот почему. Недавно специалисты НБУ значительно ухудшили прогноз по инфляции в текущем году — с 10% годовых до 12,5%. Чтобы сдержать её, регулятор увеличил на 0,5%, до 16,5% годовых, учетную ставку, то есть процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки. Но ситуация в экономике Украины сложная, бизнес практически не берет кредиты, поэтому такой фактор, как учетная ставка, не способствует сдерживанию инфляции. У Нацбанка остается единственный рычаг — это курс доллара. Его стоимость напрямую влияет на цены импортных товаров, а значит, и на уровень инфляции. НБУ недавно получил еще 5 млрд долларов зарубежной финансовой помощи и каждую неделю продает на межбанке около миллиарда долларов. То есть этих средств хватит на 5 недель. Поэтому мой прогноз до конца ноября: официальный курс доллара составит 45,4–45,5 грн, средний наличный — 46–46,10 грн (продажа)».

Андрей Шевчишин уверен, что до конца ноября Нацбанк будет поддерживать курс, чтобы нивелировать спекулятивное давление и стимулировать продавцов к продаже валюты.

«Деньги от партнеров поступают, поэтому НБУ имеет возможность проводить агрессивные интервенции и удерживать курс, — анализирует Андрей Шевчишин. — При текущих золотовалютных резервах в 49,1 млрд долларов Нацбанк рассчитывает к концу года накопить 62,8 млрд долларов. Ресурс для сдерживания курса и покрытия дефицита будет. По курсу: на межбанке доллар будет стоить 45,30–45,75 грн. Наличный курс в банках — 45,70–46,15 грн. Евро: официальный курс 50,0–50,75 грн, наличный 50,75–51,50 грн. Учитывая, что население вновь осталось с дорогой валютой, потратив гривну на её покупку, на фоне стабилизации курса активность покупателей наличных должна сокращаться».

Андрей Забловский прогнозирует, что к концу ноября на безналичном рынке курс доллара будет находиться в диапазоне 45,5–45,8 грн, что соответствует уровню второй половины октября. Евро, по его мнению, в ноябре продолжит ослабевать.

«Последние колебания курса доллара показывают, что спрос на валюту — как для критически важного импорта (оружие, энергоносители, топливо), так и со стороны населения — растет, однако Нацбанк удовлетворяет его за счёт внешних поступлений валюты. В ноябре эта тенденция сохранится. Ожидаемая девальвация уже произошла в октябре», — пояснил Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подсчитал: при нынешнем курсе доллара гривневые сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) приносят доходность в размере 13,5% годовых, гривневые депозиты — около 9% (после уплаты налога на прибыль), наличные доллары, купленные в начале года, — до 7%. Но он считает, что увеличивать гривневую долю инвестиционного портфеля уже рискованно. Наоборот, гривневые депозиты и ОВГЗ, срок действия которых истек, лучше перевести в валютную наличность.

«Не исключено, что Нацбанк в следующем году будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар и ниже, — говорит Олег Пендзин. — Потому что в проекте закона о госбюджете на 2027 год запланировано лишь около 40% собственных поступлений, а 60% — заимствования и зарубежная финансовая помощь. Сейчас же ситуация обратная: 60% — собственные поступления и 40% — донорские средства. Поэтому в перспективе курс гривны будет зависеть от объемов этой помощи».

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин прямо предлагают запастись наличной валютой, пока курс не изменился. Разница лишь в том, что делать с евро.

Шевчишин не рекомендует покупать евро, поскольку, по его прогнозам, курс евро может ещё снизиться, а это автоматически приведёт к удорожанию доллара. Поэтому на данный момент доллар выгоднее. Продавать валюту стоит только на текущие расходы.

Забловский не против покупки дешевого евро, однако с оговорками.

«Евро стоит покупать, если планируется использовать их в ближайшее время для расчетов, то есть в качестве денег, а не в качестве инвестиций, — уточнил эксперт. — Второй момент: евро не всегда будет дешеветь. В среднесрочной перспективе на этом можно заработать, купив сейчас евро по достаточно выгодному курсу. Похожая ситуация была в ноябре 2024 года, когда курс евро упал ниже 44,5 грн, но уже через полгода евро стоил выше 49 грн. И третье — диверсификация сбережений остается актуальной: в инвестиционном портфеле должно быть поровну евро и долларов, а примерно треть — в гривневых инструментах, лучше всего в ОВГЗ».

Выводы: Наступает время, когда гривна может утратить статус самого доходного инвестиционного инструмента. Но пока гривневые вложения приносят самый высокий доход. Эксперты советуют в ноябре покупать валюту, а продавать её только для покрытия текущих расходов, а не для заработка на курсе.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie