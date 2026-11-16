Курс валют в Украине: доллар готовит сюрприз, а евро покупать опасно — аналитики удивили своим прогнозом

Аналитики представили прогноз курса валют в Украине / © ТСН

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Прогнозируемый аналитиками курс в 45 грн за доллар наличными остался в прошлом. В ноябре он уже составлял 46 грн, а раньше был ещё выше, но Национальный банк остановил и развернул этот курс. Продолжилось подешевение евро, который, казалось бы, вернул утраченные позиции на уровне 52 грн/евро наличными. Но нет, тренд курса снова нисходящий, он движется к отметке 50 грн за евро. Чего ожидать от валютного рынка во второй половине ноября, в чём хранить сбережения, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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– что происходит на валютном рынке;

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– чего ожидать от курса с 16 по 30 ноября;

– продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за первую половину ноября наличный доллар подешевел при продаже с 46,40 грн (2 ноября) до 46 (15 ноября), то есть на 40 коп., при покупке — с 45,55 до 45,30 (–25 коп.).

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Самая высокая цена продажи доллара составила 46,10 грн/доллар (+80 коп. с 15 октября по 15 ноября), самая низкая — 45,85 грн/доллар (+82 коп.). Максимальный курс покупки составил 45,80 грн/доллар (+85 коп.).

Наличный евро за период с 1 по 15 ноября подешевел на 60 коп. при продаже — с 51,85 до 51,25 грн/евро — и на 75 коп. при покупке — с 51,05 до 50,30.

Максимальная цена продажи евро составила 51,30 грн/евро (+15 коп. с 15 октября по 15 ноября), минимальная — 51,00 (+35 коп.) грн/евро. Максимальный курс покупки составил 50,50 грн/евро (+10 коп.).

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком, с 1 по 15 ноября колебался в диапазоне от 45,32 до 45,67 грн/доллар. За месяц, с 15 октября по 15 ноября, доллар подорожал на 30 коп. Курс евро демонстрировал тенденцию к снижению: за 15 дней евро подешевел на 34 коп., до 50,34 грн за единицу.

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По состоянию на 16 ноября регулятор установил курс гривны к доллару на уровне 45,43 грн, к евро — 50,22 грн.

Курс доллара к евро с начала ноября снизился с 1,12 до 1,105 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что в начале ноября НБУ удалось за счет значительных продаж валюты на межбанковском рынке остановить дальнейший рост курса доллара, который наблюдался во второй половине октября. Средний курс зафиксировался в коридоре 45,30–45,65 грн (рост составил почти одну гривну). Средний наличный курс превысил 46,40 грн, а в отдельных обменных пунктах доллар предлагали по 47 грн, и спрос был. В настоящее время спекулятивная составляющая пошла на спад, и вместе с ней пошел вниз курс. С 6 по 15 ноября курс продажи наличных долларов практически не менялся, в среднем составлял 46,05–46,10 грн/доллар. А вот евро продолжил ослабевать, в ноябре он подешевел на 60 коп.

«Причина падения евро — инфляция в США, которая усилила ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (аналог центральных банков других стран — Авт.), — пояснил Андрей Шевчишин. — Доллар в мире укрепляется — евро падает, и наш официальный курс евро сполз до 50,22 грн. Но ниже 50 грн/евро НБУ его не пустит, потому что это снижает ценность зарубежной помощи в евро для гривны. Однако есть и неприятный момент: если соотношение доллара к евро упадет ниже 1,10, то удержание официального курса евро на уровне 50 грн автоматически подтолкнет доллар выше 45,75 грн. А ситуация такова, что в перспективе курс может составить 1,07».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты полагают, что вторая половина ноября будет спокойной.

«Незначительные колебания курса в пределах 20 коп. возможны, но они не играют значительной роли, — говорит Олег Пендзин. — Нацбанк будет удерживать официальный курс доллара, и вот почему. Недавно специалисты НБУ значительно ухудшили прогноз по инфляции в текущем году — с 10% годовых до 12,5%. Чтобы сдержать её, регулятор увеличил на 0,5%, до 16,5% годовых, учетную ставку, то есть процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки. Но ситуация в экономике Украины сложная, бизнес практически не берет кредиты, поэтому такой фактор, как учетная ставка, не способствует сдерживанию инфляции. У Нацбанка остается единственный рычаг — это курс доллара. Его стоимость напрямую влияет на цены импортных товаров, а значит, и на уровень инфляции. НБУ недавно получил еще 5 млрд долларов зарубежной финансовой помощи и каждую неделю продает на межбанке около миллиарда долларов. То есть этих средств хватит на 5 недель. Поэтому мой прогноз до конца ноября: официальный курс доллара составит 45,4–45,5 грн, средний наличный — 46–46,10 грн (продажа)».

Андрей Шевчишин уверен, что до конца ноября Нацбанк будет поддерживать курс, чтобы нивелировать спекулятивное давление и стимулировать продавцов к продаже валюты.

«Деньги от партнеров поступают, поэтому НБУ имеет возможность проводить агрессивные интервенции и удерживать курс, — анализирует Андрей Шевчишин. — При текущих золотовалютных резервах в 49,1 млрд долларов Нацбанк рассчитывает к концу года накопить 62,8 млрд долларов. Ресурс для сдерживания курса и покрытия дефицита будет. По курсу: на межбанке доллар будет стоить 45,30–45,75 грн. Наличный курс в банках — 45,70–46,15 грн. Евро: официальный курс 50,0–50,75 грн, наличный 50,75–51,50 грн. Учитывая, что население вновь осталось с дорогой валютой, потратив гривну на её покупку, на фоне стабилизации курса активность покупателей наличных должна сокращаться».

Андрей Забловский прогнозирует, что к концу ноября на безналичном рынке курс доллара будет находиться в диапазоне 45,5–45,8 грн, что соответствует уровню второй половины октября. Евро, по его мнению, в ноябре продолжит ослабевать.

«Последние колебания курса доллара показывают, что спрос на валюту — как для критически важного импорта (оружие, энергоносители, топливо), так и со стороны населения — растет, однако Нацбанк удовлетворяет его за счёт внешних поступлений валюты. В ноябре эта тенденция сохранится. Ожидаемая девальвация уже произошла в октябре», — пояснил Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подсчитал: при нынешнем курсе доллара гривневые сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) приносят доходность в размере 13,5% годовых, гривневые депозиты — около 9% (после уплаты налога на прибыль), наличные доллары, купленные в начале года, — до 7%. Но он считает, что увеличивать гривневую долю инвестиционного портфеля уже рискованно. Наоборот, гривневые депозиты и ОВГЗ, срок действия которых истек, лучше перевести в валютную наличность.

«Не исключено, что Нацбанк в следующем году будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар и ниже, — говорит Олег Пендзин. — Потому что в проекте закона о госбюджете на 2027 год запланировано лишь около 40% собственных поступлений, а 60% — заимствования и зарубежная финансовая помощь. Сейчас же ситуация обратная: 60% — собственные поступления и 40% — донорские средства. Поэтому в перспективе курс гривны будет зависеть от объемов этой помощи».

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин прямо предлагают запастись наличной валютой, пока курс не изменился. Разница лишь в том, что делать с евро.

Шевчишин не рекомендует покупать евро, поскольку, по его прогнозам, курс евро может ещё снизиться, а это автоматически приведёт к удорожанию доллара. Поэтому на данный момент доллар выгоднее. Продавать валюту стоит только на текущие расходы.

Забловский не против покупки дешевого евро, однако с оговорками.

«Евро стоит покупать, если планируется использовать их в ближайшее время для расчетов, то есть в качестве денег, а не в качестве инвестиций, — уточнил эксперт. — Второй момент: евро не всегда будет дешеветь. В среднесрочной перспективе на этом можно заработать, купив сейчас евро по достаточно выгодному курсу. Похожая ситуация была в ноябре 2024 года, когда курс евро упал ниже 44,5 грн, но уже через полгода евро стоил выше 49 грн. И третье — диверсификация сбережений остается актуальной: в инвестиционном портфеле должно быть поровну евро и долларов, а примерно треть — в гривневых инструментах, лучше всего в ОВГЗ».

Выводы: Наступает время, когда гривна может утратить статус самого доходного инвестиционного инструмента. Но пока гривневые вложения приносят самый высокий доход. Эксперты советуют в ноябре покупать валюту, а продавать её только для покрытия текущих расходов, а не для заработка на курсе.

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