Курс валют в Украине: доллар и евро начали дорожать – что советуют финансовые аналитики

Доллар и евро дорожают

Долговременная стабильность курса гривны закончилась – и доллар, и евро начали дорожать. Пока немного, но, учитывая малооптимистичные прогнозы аналитиков финансового рынка, это может быть началом серьезной девальвации гривны.

На самом ли деле стоит ожидать значительного падения гривни уже в ближайшее время, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН. ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 15 по 21 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

И доллар, и евро начали дорожать со вторника, 9 сентября. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара за 6 дней по состоянию на воскресенье, 14 сентября, повысился в продаже в среднем до 41,52 грн/доллар (+13 коп.), в покупке – до 41,02 (+12 коп.). Вроде бы немного, но по сравнению с предыдущими тремя неделями стабильности и нисходящего тренда пока есть устойчивый восходящий тренд.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,80 грн (+10 коп. за неделю), самая низкая – 41,33 грн/доллар (+8 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,20 грн. (0 коп.).

Средний курс наличного евро за неделю поднялся до 48,75 грн/евро (+15 коп.) в продаже и до 48,10 (+14 коп.) по покупке.

Самая высокая цена продажи евро была 49,10 грн (+35 коп. за неделю), самая низкая – 48,51 грн (+16 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,50 грн/евро (+20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, колебания курса доллара были разнонаправленными, меняясь ежедневно по синусоиде. Средний курс продаж колебался от 41,20 до 41,32 грн/доллар, а на воскресенье, 14 сентября, опустился до 41,25. Средний курс покупки колебался с 41,15 до 41,30 грн/доллар, а 14 сентября опустился до 41,20.

Средний курс евро был восходящим как в продаже, так и в покупке. За неделю евровалюта подорожала у нелегалов в продаже на 25 коп. до 48,60 грн/евро, в покупке – на 15 коп. до 48,45.

Официальный курс гривны как к доллару, так и к евро, всю неделю менялся разнонаправленно, колебания были заметны. Для доллара – в пределах 20 коп., от 41,12 до 41,31 грн/доллар, для евро – в пределах 25 коп., от 48,16 до 48,38 грн/евро. На понедельник, 15 сентября, Национальный банк установил следующие курсы: 41,28 грн/доллар (+6 коп. в неделю) и 48,39 грн/евро (+23 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю не изменилось – 1,17 доллара за евро.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что через неделю увеличились "ножницы" между безналичным и наличным рынками.

“На межбанковском рынке средний курс доллара в начале недели снизился до 41,05 грн/, затем к пятнице, 12 сентября, возобновился до 41,32, а на наличном повысился до 41,50-41,55 грн/доллар, сообщил Андрей Шевчишин. – Причина – украинцы продолжают покупать наличную валюту. Курс евро рос синхронно с курсом доллара, соотношение между ними не изменилось. Нацбанк продолжает удерживать курс гривны. Последние данные по инфляции в Украине – 13,2% в годовом исчислении, в США – 2,9%. То есть для сохранения паритета покупательной способности гривна должна была девальвировать более чем на 10%, до 45 грн, на самом деле официальный курс намного ниже. Также Нацбанк оставил на прежнем уровне учетную ставку (процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки – Авт.) на уровне 15,5%”.

Андрей Забловский говорит, что несмотря на увеличение колебаний курса и подорожание доллара, гривна держится.

“Пока нельзя говорить, что началась устойчивая девальвация гривны, ее стабильный безналичный курс поддерживает Нацбанк и увеличение предложения валюты на межбанке. На наличном рынке курс растет, потому что его повышают банки в ответ на увеличение спроса населения на валюту”, - анализирует Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты ожидают на текущей неделе публикацию проекта государственного бюджета Украины на 2026 год как фактор влияния на текущий курс доллара. Но их оценки разные.

Андрей Шевчишин говорит, что финансовый рынок мало отреагирует на публикацию данного документа.

“Продолжится незначительный восходящий тренд на наличном рынке, доллар может подорожать в пределах 20 коп., в среднем до 41,70 грн в продаже. Курс евро может пойти вниз, потому что Федеральная резервная система США (ФРС, аналог центробанков других стран – Авт.) дала понять, что учетная ставка с 17 сентября будет снижена, это усилит доллар по отношению к евро. В Украине снижение стоимости евро – это фактор замедления инфляции. Ужесточение доллара даже до 43 грн за единицу вряд ли будет проинфляционным, потому что бизнес уже рассчитывает цену импорта по курсу 44 грн/доллар”, – заключает Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин считает, что для курса гривны, образно говоря, время остановилось.

“Доллар в сентябре подорожал, но на текущей неделе Нацбанк будет держать курс ниже 42 грн/доллар, пока не появится проект госбюджета на 2026 год, – говорит Олег Пендзин. – Кабмин может формально подать его в парламент, однако отсутствие прогресса в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) по увеличению кредитования Украины в 2026-27 годах не позволит принять закон о госбюджете, потому что недостаточны источники поступлений. Учитывая, что война, скорее всего, будет продолжаться и в 2026 году, Украина обратилась к МВФ с просьбой открыть новую увеличившуюся программу кредитования. Пока согласие не достигнуто, это заметно давит на курс гривны. Но время еще есть, как есть средства в резервах Нацбанка для сохранения нынешнего курса гривны. На текущей неделе колебания курса будут в пределах 20–30 коп.”.

Андрей Забловский прогнозирует, что с 15 по 21 сентября возможно увеличение амплитуды колебаний курса доллара как на безналичном, так и наличном рынках в зависимости от спроса и предложения.

“На межбанке курс будет держаться в пределах 41,2-41,5 грн/доллар, на наличном – 41,5-41,8 грн/доллар, это курс продажи, но кардинальных изменений тренда в сторону девальвации гривни еще неделя не будет. Ожидаем презентацию Кабмином проекта госбюджета на 2026 год. В частности, интересует, каким будет расчетный курс доллара и подчеркну: Нацбанк считает этот курс индикативным и устанавливает его по собственной оценке экономической ситуации в стране. Кстати, глава НБУ Андрей Пышный недавно заявил, что продолжатся консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение параметров новой программы кредитования. Время еще есть”, – подытожил Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин отметил, что в сентябре украинцы продолжают покупать наличную валюту. Эксперт советует сконцентрироваться на приобретении долларов, а к евро относится осторожно. По его мнению, действия ФРС США будут давить на евровалюту, постепенно обесцениваясь.

“Это верное решение на перспективу не меньше года, потому что за это время доллар заметно подорожает. Оно имеет такие дополнительные преимущества, как защита сбережений от внезапного обвала гривны из-за экономических, политических, военных причин и доступа к средствам в режиме 24/7”, – аргументировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский отметил: пока остается окно возможностей для покупки валюты по привлекательному курсу.

"Этим следует воспользоваться, если есть свободные средства в гривне. Не стоит конвертировать гривневые депозиты в валюту, если не истек срок действия договора с банком, или открывать новые депозиты", – считает Андрей Забловский.

Олег Пендзин уверен, что пока неблагоприятное время для любых действий с инвестированием как в валюту, так и в гривну. По его мнению, стоит подождать еще минимум неделю.

Продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.