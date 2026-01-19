Курс валют в Украине: доллар и евро растут, каких "сюрпризов" ждать в январе

Курс валют в Украине / © ТСН

Реклама

То, о чем долго говорили финансовые аналитики, наконец-то произошло: Национальный банк Украины начал заметно девальвировать гривну. Регулятор отпустил курс с 5 января, и через две недели наша валюта подешевела более чем на 1 грн. Доллар быстро преодолел отметку в 43 гривны и стремится к 44 грн, евро почти достиг 51 грн за единицу.

Будут ли в ближайшие две недели преодолены новые рубежи, что делать с валютой, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса с 19 января по 1 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара за две недели с 5 по 18 января дошел в продаже от 42,62 до 43,68 грн/доллар (+1,06 грн) и в покупке от 42,08 до 43,08 грн/доллар (+1 грн).

Самая высокая цена продажи доллара по состоянию на 18 января была 43,80 грн (+1,1 грн за 14 дней), самая низкая — 43,50 грн/доллар (также +1,1 грн). Максимальный курс покупки составил 43,23 грн/доллар (+1,17 грн).

Средний курс наличного евро за две недели повысился в продаже на 82 коп., до 50,80 грн/евро, по покупке — на 85 коп., до 50,17 грн/евро.

Реклама

Самая высокая цена продажи евро на 18 января была 51,00 грн (+60 коп. за 14 дней), самая низкая — 50,59 грн (+74 коп.). Максимальный курс покупки составил 50,55 грн/евро (+75 коп.).

Это новые исторические рекорды для обеих валют на наличном рынке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса «меняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара повысился с 5 по 18 января до 42,40 43,46 грн/доллар (+1,04 грн) грн). За этот же период времени евро у нелегалов подорожал в среднем до 50,80 грн/евро в продаже (+70 коп.) и до 50,50 в покупке (65 коп.).

Национальный банк в течение двух последних недель целенаправленно девальвировал гривну. С 5 по 18 января официальный курс гривны по отношению к доллару изменился с 42,29 до 43,39 грн/доллар (+1,10 грн), к евро с 49,58 до 50,54 грн/евро (+86 коп.). Но понедельник, 19 января регулятор составил следующие официальные курсы: 43,41 грн/доллар (+2 коп.) и 50,44 грн/евро (-10 коп.).

Реклама

Соотношение доллар/евро за две недели уменьшилось с 1,17 до 1,16 доллара за евро.

Андрей Забловский не считает девальвацию гривны скорой.

«Действительно, в январе курс доллара заметно пошел вверх по сравнению с ноябрем, особенно с декабрем, когда он практически стоял на месте, — напомнил Андрей Забловский. — Но в процентах гривна за две недели января подешевела к доллару всего на 2,6%. Это и есть контролируемая девальвация, о которой неоднократно говорили чиновники Нацбанка».

По мнению Андрея Шевчишина, на курс гривны сейчас влияют два фактора: сезонные тренды и девальвационные ожидания. Эксперт объяснил: из-за падения экспорта предложение валюты уменьшилось по сравнению с декабрем на 29%, а спрос только на 18%. Нацбанк не компенсировал разницу в полном объеме, поэтому дисбаланс привел к заметному росту курса.

Реклама

«На наличном рынке покупка валюты осталась на прежнем уровне, но продажи ее населения упали на 10%, а банки и обменные пункты воспользовались этим, — продолжает Андрей Шевчишин. — И усилился девальвационный фактор: Европейская комиссия обнародовала детали финансирования для Украины на 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Госбюджет получит за два года на социальные нужды не 50 млрд евро, как ожидалось, а лишь 30 млрд евро, остальные 60 млрд будут потрачены на закупку вооружения, прежде всего в ЕС. Это означает, что Украина вынуждена будет искать дополнительное финансирование. Поэтому понятно, почему НБУ перешел в заметную контролируемую девальвацию».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты признают, что предварительные прогнозы курса гривны в январе были слишком оптимистичными, но относительно дальнейших его изменений мнения отличаются.

«Ключевым игроком на рынке является Национальный банк с практически неограниченными запасами валюты, — подчеркнул Олег Пендзин. — Как видим, регулятор долго держал курс гривни по отношению к доллару в декабре, сдерживая инфляцию, а затем начал его быстро отпускать. В дальнейшем восходящий тренд замедлится, но продлится еще две недели. В феврале курс, скорее всего, остановится, а то и сменится нисходящим. Официальный курс доллара не превысит 44 грн/доллар и 50,5–50,6 грн/евро. Но, учитывая, что евро сейчас слабеет к доллару, его курс в Украине может снизиться даже до 50 грн/евро. Наличный курс может перейти за 44 грн. по доллару и дойти до 51 грн. по евро».

Андрей Забловский связывает изменения курса гривны по отношению к доллару и евро с ситуацией в энергетике. Эксперт считает: это самый важный фактор, который будет определять дальнейшие изменения курса в январе.

Реклама

«По причине уничтожения агрессором энергетической структуры растет импорт оборудования для его восстановления, это как оборудование, так и расходные материалы, — анализирует Андрей Забловский. — Дополнительно негативно влияет необычная за последние годы морозная погода. В то же время экспорт нашей основной продукции — это зерно, масло, металлопрокат — сокращается. Дефицит внешнего торгового баланса между импортом и экспортом ухудшается. Все это давит на курс гривны. Поэтому по базовому сценарию развития событий, то есть, если удастся избежать блекаута, надеюсь, что так и произойдет, на межбанковском рынке курс доллара будет в коридоре 43–43,5 грн/доллар, евро в коридоре 50–50,5 грн/евро. На наличном на 20–30 коп. выше».

Андрей Шевчишин говорит, что Нацбанк в январе продолжит заметно девальвировать гривну. Это позволит решить три проблемы: сохранить золотовалютные резервы, убавить дыру в бюджете и сократить некритический импорт.

«В ближайшие две недели Нацбанк зафиксирует курс евро на уровне 50,5-51 грн/евро, и на фоне укрепления доллара его курс может превысить 44 грн/доллар на наличном рынке», — прогнозирует эксперт.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин говорит, что не стоит поддаваться паническим настроениям и покупать валюту.

Реклама

«Допустим, вы сейчас купили наличные доллары по среднему курсу 43,7 грн. Даже если к концу года доллар будет стоить 47 грн, доходность будет 7,5% годовых. Даже средняя доходность по гривневым депозитам в год около 11%, а по облигациям внутреннего государственного займа — 16% годовых», — аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Забловский советует до конца января не делать никаких сделок с валютой.

«Есть правило: не покупать на восходящем тренде, — напомнил Андрей Забловский. — Оно универсально и касается не только валюты, но и ценных бумаг, банковских металлов, жилья и т.п. Что касается продажи валюты, пока курс высок, это возможно в двух случаях: крайняя необходимость, например, покупка бензогенератора, зарядной станции или для инвестиции в ценные бумаги или банковские металлы, если сумма значительна, тысяча-полторы долларов или евро».

По мнению Андрея Шевчишина, до конца января не следует покупать валюту, но по другим причинам. Эксперт считает, что в феврале, как и в прошлом году, возможно удешевление доллара и евро. Шевчишин напомнил: в январе 2025 года наличный доллар стоил в среднем 43 грн в продаже, в дальнейшем начал дешеветь, и в марте курс был уже 41,50 грн. Поэтому лучше подождать с покупкой по крайней мере до конца февраля. Евро покупать можно, если они будут использоваться как средство расчета в странах ЕС, а не как инвестиция.

Реклама

Раньше мы рассказывали о пенсиях по-новому в Украине. Читайте, кто может остаться без выплат и что делать.