Курс валют в Украине: доллар и евро "разошлись" – покупать или продавать

Что теперь выгоднее: доллар или евро

Во второй половине января "дороги" доллара и евро разошлись. Американская валюта значительно подешевела по отношению к гривне, а вот европейская, наоборот, продолжила дорожать.

Чего ждать от курса валют в Украине в первой половине февраля, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на рынке валюты;

чего ожидать от курса со 2 по 15 февраля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара в пятницу, 16 января, достиг максимума – 43,70 грн/доллар в продаже и 43,12 в покупке. В дальнейшем тренд сменился нисходящим, курс медленно пошел вниз и по состоянию на 31 января, субботу, курс продажи опустился до 43,15 (–55 коп. за две недели), курс покупки до 42,59 (–53 коп.). По состоянию на 1 февраля средние курсы не изменились.

В итоге наличный доллар за январь подорожал всего на 60 копеек, хотя на максимуме его курс поднимался на 1,15 грн за единицу.

Самая высокая цена продажи доллара по состоянию на 1 февраля была 43,30 грн ( -50 коп. за 14 дней), самая низкая - 42,99 грн/доллар ( -51 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,85 грн/доллар ( -38 коп.).

Наличный евро продолжил дорожать, этот тренд сохранялся почти до конца января. Курсы продаж и покупки достигли максимума 28 января, в среду соответственно было 51,70 (+90 коп. за две недели) и 50,92 (+75 коп.) грн/евро. С 29 января, четверга, тренд сменился нисходящим, в итоге евро за январь подорожал в среднем на 1,40 грн в продаже и в покупке. По состоянию на 1 февраля курсы были соответственно 51,52 и 50,77 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро на 1 февраля была 51,80 грн (+80 коп. за 14 дней), самая низкая – 51,24 грн (+65 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,15 грн/евро (60 коп.).

Это новые исторические рекорды для евровалюты на наличном рынке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара с 19 по 31 января снизился с 43,50 до 43,06 грн/доллар (-44 коп.). 42,90 ( - 55 коп.) и замер. За этот же период времени евро у нелегалов подорожал в среднем до 51,70 грн/евро в продаже (+90 коп.) и до 51,20 в покупке (+70 коп.). На 1 февраля доллар у нелегалов стоил 43,07 грн. в продаже и 43 грн. в покупке, евро подешевел в продаже до 51,36 грн., курс покупки не изменился.

Национальный банк в течение двух последних недель постепенно укреплял гривну к доллару. С 19 по 31 января официальный курс гривны к доллару укрепился с 43,41 до 42,85 грн/доллар ( -56 коп.). В результате доллар за январь подорожал на 50 коп. А вот курс евро к гривне продолжил расти. С 19 по 31 января он повысился с 50,44 до 51,24 грн/евро (+80 коп.), а всего за январь евровалюта прибавила в стоимости 1,50 грн.

На понедельник, 2 февраля, регулятор установил следующие официальные курсы: 42,51 грн/доллар ( -34 коп.) и 51,03 грн/евро ( -21 коп.) по сравнению с курсами на 31 января и 1 февраля.

Соотношение доллар/евро за две недели выросло с 1,16 до 1,20 доллара за евро.

По объяснению заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, ослабление гривны в январе носило ситуативный характер. Ключевым фактором давления на гривну стали значительные бюджетные расходы в декабре 2025 года, около 93 млрд. грн., что превышает показатели декабря прошлого года. Это обычно увеличивает спрос на иностранную валюту. Дополнительным фактором стала выплата "13-х зарплат" и годовых премий, что стимулировало рост спроса на валюту со стороны населения. Чиновник подчеркнул: ситуация на валютном рынке остается контролируемой, в течение последних недель января наблюдается укрепление гривны.

Андрей Шевчишин уточнил, почему евро растет, а доллар дешевеет. Причина чисто арифметическая: Нацбанк удерживает от быстрого роста курс евро по отношению к гривне, а евро в январе заметно подорожал к доллару.

“Евро сейчас является важным фактором ускорения инфляции в Украине, потому что расчеты со странами ЕС у нас преимущественно в евро. Чем выше курс, тем дороже импорт, тем выше инфляция, а регулятор считает ее быстрый рост нецелесообразным, – анализирует эксперт. – Если, например, по официальному курсу евро стоит 51 грн, а котировки пары доллар/евро составляют 1,20 доллара за евро, то официальный курс доллара арифметически равняется 42,5 грн”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие две недели не стоит ожидать ни значительного удорожания евро, ни заметного удешевления доллара.

К середине февраля установится стабильность курса доллара на нынешнем уровне, для наличного рынка это 43,1 – 43,3 грн/доллар в продаже и 42,5 – 42,8 грн/доллар в покупке, – прогнозирует Олег Пендзин. – Нацбанк устанавливает курс гривны к доллару, поэтому курсы остальных мировых валют по отношению к гривне определяются их котировками к доллару. Что, в частности, будет с котировками пары доллар/евро, прогнозировать сложно, учитывая непредсказуемость публичных заявлений президента США.

Андрей Забловский уточнил: прогноз об относительной стабильности курса гривни будет действовать только при так называемом "инертном" сценарии развития событий в Украине до середины февраля. Подразумевается, что, прежде всего, не ухудшится ситуация в энергетике из-за вражеских обстрелов, не будет откровенно негативной информации и резких заявлений со стороны какой-либо из сторон по мирным переговорам, а НБУ продолжит масштабную продажу валюты.

“В Нацбанке сообщили, что за январь им были проданы валюты на 3 млрд долларов в эквиваленте, это почти 2% резервов. При инертном сценарии колебания курса доллара на межбанковском рынке будут в коридоре 43,1–43,5 грн/доллар, на наличном – 20–30 коп. выше, – видит Андрей Забловский. – Дополнительным фактором того, что гривна может еще укрепиться, стало снижение Нацбанком с 30 января учетной ставки, то есть процент годовых, под который регулятор кредитует комбанки, с 15,5% до 15% годовых. Этим НБУ дал понять, что его монетарная политика будет сдерживать рост цен”.

Андрей Шевчишин говорит, что главным драйвером курса к середине февраля останется евро, достигший преимущества на долларе в 1,20 доллара за евро. В последний раз такие котировки были 4,5 года назад, в июне 2021 года.

“Дальнейший рост котировок евро к доллару маловероятен, поскольку он снижает конкурентоспособность европейских товаров, поэтому велика вероятность отката в феврале курса евро за счет применения центробанком ЕС соответствующих финансовых инструментов, – анализирует Андрей Шевчишин. – В Украине ситуация сложная. Спрос на валюту в январе снизился в целом на 10%, но предложение упало на 20%. Нацбанк ежедневно присутствует на рынке с продажами валюты, объемы продаж в последнее время достигают миллиарда долларов в неделю, это много. Все делается, чтобы удержать курсы евро и доллара на нынешнем уровне или с минимальным повышением. Нацбанк ищет точку стабилизации. В итоге к середине февраля евро может незначительно подешеветь, а доллар незначительно подорожать”.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин считает, что в 2026 году на финансовом рынке Украины повторится сценарий 2025 года, а именно: инвестиции в валютные инструменты будут менее выгодны, чем в гривне.

“Напомню: в прошлом году те, кто уложился в доллар, получили убытки примерно в 1% годовых, кто вложился в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), заработал до 16% годовых, гривневые депозиты дали около 8,5% годовых чистыми, – говорит Олег Пендзин. – Пока нет оснований считать, что в текущем году ситуация будет другой, потому что валютных резервов у НБУ достаточно, чтобы держать курс гривны в пределах 45 грн/доллар. Даже при таком курсе доходность от покупки доллара будет за год не выше 4,5%”.

Андрей Забловский советует в феврале не продавать и не покупать валюту, а обратить внимание на банковские металлы: золото и серебро в слитках.

“В среду, 28 января, цена на золото на мировых рынках подскочила до рекордного уровня – более 5200 долларов за унцию (31,1 г – Авт.), а с начала года, то есть всего за месяц, золото подорожало на 20%, – сообщил Андрей Забловский. – Серебро вообще выросло за январь в цене на 50%, до 120 долларов за унцию. Причина – ослабление доллара США, повышенные геополитические риски, отток инвесторов из валют и государственных облигаций. Для многих сограждан цена входа на рынок золота высока, потому что минимально рентабельный слиток весом 10 г и чистотой металла 99,99% стоит в банке более 65 тыс. грн. Альтернатива – серебро. Оно намного дешевле, сертифицированный слиток весом 20 г можно приобрести за 7,2–7,5 тыс. грн”.

По мнению Андрея Шевчишина, к инвестированию в драгоценные металлы следует относиться осторожно, потому что рынок перегрет (спекулятивный) и цены могут пойти вниз. Также эксперт обратил внимание на то, что в связи с понижением учетной ставки пойдут вниз и проценты по ОВГЗ.

“Пока они не снизились, следует инвестировать в ценные бумаги, по трехлетним ОВГЗ учетная ставка свыше 17,7%, за три года почти 54% прибыли на вложенный капитал, – привел пример Андрей Шевчишин. – Определенный риск есть, но эти ОВГЗ всегда можно продать. По пессимистическому сценарию гривна в 2028 году может девальвировать до 60 грн за доллар, в этом случае доход за счет роста курса будет около 40% годовых, то есть меньше, чем по ОВГЗ”.

С продажей, особенно с покупкой валюты эксперт советует подождать. По его мнению, и доллар, и евро ближе к весне подешевеют.