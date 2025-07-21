Курс валют в Украине: доллар и евро скоро преподнесут новые сюрпризы – покупать или продавать

Доллар и евро готовят сюрпризы

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На финансовом рынке Украины почти штиль, однако финансовые аналитики предполагают, что курс валют в Украине будет недолго стабильным. Буря может грянуть уже в августе 2015 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.

Чего опасаются специалисты, чего ожидать на текущей неделе от курсов двух главных мировых валют, что сейчас выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 21 по 27 июля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара всю неделю колебался вблизи отметки 42 грн./доллар. Воскресенье, 20 июля, курс продаж опустился до 41,95 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,20 грн (0 коп. за неделю), самая низкая – 41,80 грн/доллар (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,65 грн. (0 коп.).

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Наличный евро продолжил дешеветь. Средний курс продаж опустился ниже 49 грн/евро, хотя две недели назад штурмовал отметку в 50 грн, курс покупки снизился до 48,30 грн/евро. За неделю евровалюта потеряла в продаже 35 коп., в покупке – также 35 коп., остановившись соответственно на 48,99 грн/евро и на 48,25 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 49,10 грн (-60 коп. за неделю), самая низкая – 49,75 грн (-36 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,65 грн/евро (-40 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже колебался в пределах 10 коп., от 41,69 до 41,79 грн/доллар. В итоге за неделю курс продажи вырос на 5 коп. до 41,74 грн/доллар, курс покупки замер на 41,55.

Евро у нелегалов через неделю еще подешевел на 30 коп. в продаже (до 48,88 грн/евро) и на 53 коп. в покупке (до 48,50 грн/евро).

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Официальный курс доллара всю неделю медленно рос, а курс евро – снижался. На воскресенье, 20 июля, курсы были 41,87 грн/доллар (+9 коп. в неделю) и 48,45 грн/евро (-39 коп.). На понедельник, 21 июля, Национальный банк укрепил гривну к доллару, установив официальный курс 41,75 грн/доллар и ослабив к евро – 48,61 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,17 до 1,16 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что доллар ужесточил свои позиции на международных финансовых рынках.

“Турбулентность продолжается, соотношение доллар/евро меняется под влиянием экономических и политических новостей, но колебания незначительны, – анализирует Андрей Забловский. – В Украине на межбанковском и наличном рынках почти без изменений: на межбанке средний курс – 41,8 грн/доллар, наличный курс продаж держится около 42 грн”.

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Андрей Шевчишин отметил рост активности покупателей на наличном рынке, причем валюту больше продают, чем покупают. Также он подчеркнул, что снизился интерес населения к покупке евровалюты, которая за последние две недели заметно подешевела.

"Точные данные по купле-продаже наличной валюты будут к концу месяца, но очевидно, что спрос на евро упал именно из-за его подешевения", - пояснил Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют в Украине дальше

Эксперты считают: текущая неделя пройдет достаточно спокойно.

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Впрочем, по мнению Олега Пендзина, над евро постепенно сгущаются облака. Ввозные пошлины в 30% с 1 августа для европейских товаров, предложенные президентом США Дональдом Трампом, сделают эти товары неконкурентоспособными на рынке Соединенных Штатов, а он является для Европы самым важным.

“Максимально приемлемые пошлины для ЕС – это 15%, – оценивает Олег Пендзин. – После того, как было объявлено о пошлинах в 30%, инвесторы начали выходить из евро в золото, криптовалюту, поэтому рост евро прекратился. Чего ждать от курса евро на текущей неделе – прогнозировать сложно, потому что переговоры между представителями США и ЕС продолжаются. В Украине наличный доллар на неделе уверенно справится с планкой в 42 грн/доллар в продаже и, возможно, пойдет дальше”.

Андрей Забловский не ожидает недели заметных изменений курса гривны как к доллару, так и к евро: “Курсовый коридор на межбанке останется в пределах 41,7-42 грн/доллар, наличный рынок будет реагировать соответственно, если на межбанке, например, будет 42 грн/доллар, то на наличном – 42,10-42,20. Соотношение евро/доллар зависит от хода переговоров между представителями США и ЕС по поводу таможенных тарифов на европейские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Не исключаю, что евро может несколько усилиться”.

Андрей Шевчишин констатировал, что главное событие на прошлой неделе в Украине – это отставка старого Кабмина и быстрое формирование нового – не повлияла на курс гривны.

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“Если предложения со стороны правительства по изменению курса гривны будут, то не в ближайшее время, – анализирует Андрей Шевчишин. – Пока курс наличного доллара останется на уровне 42 грн/доллар в продаже с колебаниями до 42,1 грн. Наличный евро продолжит дешеветь и приблизится к 48,5 грн/евро в продаже. Но на неделе ожидается несколько значительных событий, которые в дальнейшем повлияют на курс гривны: это погашение Минфином 23 июля ОВГЗ на сумму 18,3 млрд грн, начало налогового периода в июле, 24-го – пересмотр Нацбанком учетной ставки (процента годовых, под который НБК кредитует коммерческие банки). Также 24 центробанк ЕС может пересмотреть учетную ставку по евро с целью ослабить влияние американских таможенных тарифов. Все это накапливает потенциал для понижения курса гривны Нацбанком. Каким в итоге окажется курс – увидим позже, возможно, в августе”.

Продавать или покупать доллары и евро

Олег Пендзин подчеркнул, что то, что после переформатирования украинского правительства в нем остался предыдущий министр финансов, делает предсказуемой и стабильной финансовую политику нового Кабмина.

“Если у кого-то возникали сомнения в надежности украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то оснований для этого нет. Гривневые ОВГЗ и дальше остаются лучшим инструментом для зарабатывания прибыли. Гривневые депозиты по сравнению с ОВГЗ – это минус 25% прибыли в виде налогов, но тоже возможны, потому что инфляция понемногу замедляется”, – уверен Олег Пендзин.

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Андрей Забловский и Андрей Шевчишин советуют постепенно приобретать на свободные гривневые средства наличную валюту, причем не только доллары, но и евро.

По словам Андрея Забловского, девальвационные ожидания гривны никуда не исчезли. Но, вкладывая гривневые средства в покупку валюты, не стоит ожидать быстрой прибыли – это скорее своеобразная страховка на будущее.

Поэтому остается актуальным совет по диверсификации инвестиционного портфеля: в нем должны быть в приблизительно равных частях как ОВГЗ или гривневые депозиты, так и доллары или евро.

Андрей Шевчишин сообщил, что объемы гривневых наличных денег на руках у населения продолжают расти и достигли сейчас, по данным Нацбанка, рекордных 805 млрд грн. Депозиты физических лиц также растут, то есть соотечественники преимущественно доверяют гривневым средствам банкам.

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“Доллары можно покупать, а вот с евро лучше подождать за исключением, если они нужны для выезда за границу как средство расчета, потому что евровалюта может еще подешеветь, – говорит Андрей Шевчишин. – Очевидно, что доллары в данном случае будут служить не средством для быстрого заработка, а средствами, которые всегда под руками плюс обеспечение девальвации гривни”.

А вот продавать валюту пока не стоит без крайней необходимости.