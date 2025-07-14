Курс валют в Украине: доллар медленно дорожает, евро быстро дешевеет – что покупать

Доллар дорожает, а евро дешевеет

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Главной новостью недели по курсу валют в Украине стало снижение среднего курса евро, который, несмотря на прогнозы, так и не дошел до 50 гривен за единицу. Доллар, напротив, продолжил "набирать вес", крепко закрепившись у отметки 42 грн.

Чего ожидать на текущей неделе от курсов двух главных мировых валют, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 14 по 20 июля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют в Украине – сколько стоят доллар и евро в обменниках

Прошедшая неделя в целом оказалась спокойной, хотя тренды изменились. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара с 7 по 11 июля медленно повышался, направляясь до 42 грн/доллар в продаже. По данным finance.ua, курс продажи по состоянию на 11 июля не достиг 42 грн, остановившись на 41,97 грн/доллар (+7 коп.). А вот minfin.com.ua сообщил, что он достиг 42 грн и повысился дальше до 42,04 грн/доллар (+14 коп.). На выходные доллар несколько подешевел, по состоянию на воскресенье, 13 июля, средний курс продаж составил 41,95 грн/доллар (+5 коп. за неделю). Средний курс покупки за неделю вырос на 10 коп. до 41,45 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42,20 грн (+10 коп. за неделю), самая низкая – 41,70 грн/доллар (+3 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,65 грн. (+5 коп.).

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Тренд курса наличного евро с понедельника, 7 июля, сменился с восходящего на нисходящий. За неделю евровалюта подешевела в продаже на 30 коп. до 49,30 грн/евро, в покупке – на 20 коп. до 48,64 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 49,60 грн (-30 коп. за неделю), самая низкая – 49,11 грн (-29 коп.). Максимальный курс покупки составил 49,05 грн/евро (+30 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар в продаже стоил заметно дешевле, чем в банках, а в покупке – дороже. За неделю курс продажи вырос на 3 коп., до 41,70 грн/доллар, по покупке – снизился на 10 коп., до 41,55 грн/доллар.

Курс евро у нелегалов быстро покатился вниз с понедельника, 7 июля. На 13 июля он снизился на 45 коп. в продаже и на 25 коп. в покупке – в соответствии с 49,23 и 49,05 грн/евро.

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Официальный курс доллара всю неделю менялся разнонаправленно, колебания составляли 12 коп. – от 41,73 до 41,85 грн/доллар. Евро через неделю подешевел на 14 коп. – до 48,98 грн/доллар по состоянию на 13 июля. На понедельник, 14 июля, Национальный банк установил официальные курсы 41,78 грн/доллар (+5 коп. в неделю) и 48,84 грн/евро (-28 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,18 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Забловский констатировал, что прошедшая неделя на межбанковском и наличном рынках прошла спокойно.

“Доллар несколько укрепился, а евро ослаб благодаря перенесению дедлайнов по внедрению Соединенными Штатами повышенных таможенных тарифов на импортные товары с 9 июля на 1 августа, – пояснил Андрей Забловский. – В Украине инфляция в июне замедлилась с 15,9% до 14,3% процента год от года, золотовалютные резервы НБУ выросли еще на 1 млрд грн за счет очередной финансовой помощи от западных партнеров и превысили 45 млрд грн. Все это позволяет говорить о том, что гривна чувствует себя уверенно”.

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Андрей Шевчишин отметил, что в июле продолжился рост спроса населения на наличный евро.

“Главным драйвером спроса является банальное увеличение стоимости евро в обменках, говорит Андрей Шевчишин. – Когда НБУ сдерживает доллар, а евро растет – население действует линейно: скупает евро и даже переводит часть долларов в евро. В июне был четырехмесячный максимум спроса – украинцы купили евро на 276 млн. долларов (в пересчете) больше, чем продали. В отличие от евро, доллар теперь мало популярен. Сальдо (в данном случае – разница между покупкой и продажей) наличных операций с долларом составляло в июне всего 43,6 млн долларов, что почти в 20 раз меньше, чем в январе 2025 года. Напомню: за полгода соотношение доллар/евро увеличилось от 1,02 до 1,185, сейчас есть 1,17”.

Чего ждать от курса валют

Эксперты считают: текущая неделя пройдет под знаком удешевления евро и удорожания доллара.

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Андрей Шевчишин говорит, что курс евро пойдет вниз.

“Президент США Дональд Трамп начал "раздавать" новые таможенные тарифы для импорта, для Евросоюза планируют с 1 августа ввести ввозную пошлину в размере 30%. С учетом наличного роста евро против доллара на 15%, суммарная экспортная пошлина для ЕС по факту составляет 45%, – анализирует Андрей Шевчишин. – Пока курс евро пошел вниз, и на неделе этот тренд продолжится. Думаю, евро постепенно может корректироваться к доллару с текущих 1,17 до 1,1, потому что для экспортоориентированной Европы выдерживать конкуренцию с такой нагрузкой – это путь к упадку. Ждать роста соотношения доллар/евро к 1,2 уже, пожалуй, не стоит. Для Украины это может стать антиинфляционным фактором. А НБУ сможет подтягивать доллар вверх при стабильном курсе гривны к евро, поэтому наличный доллар в неделю вырастет более 42 грн в продаже”.

Олег Пендзин говорит, что мировой финансовый рынок несколько успокоился, потому что понял: между угрожающими заявлениями и конкретными поступками американского президента есть большая разница.

“Именно поэтому спокойно прошел дедлайн 9 июля по сверхвысоким пошлинам для импорта в США зарубежных товаров, его тихонько перенесли на 1 августа и не факт, что в последний раз, – оценивает Олег Пендзин. – В Украине на текущей неделе продолжится подешевение евро, которое может быть сдержано подорожанием доллара выше 42 грн, потому что Нацбанк, считаю, попытается несколько девальвировать гривну”.

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Андрей Забловский также оптимистичен: по его мнению, наличный евро на текущей неделе уже не подорожает до 50 грн, наоборот, может подешеветь в продаже почти до 49 грн, речь идет о наличном рынке. Курс наличного доллара будет находиться в коридоре 41,7-42 грн/доллар. При этом в течение недели возможны незначительные колебания обеих валют.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подчеркнул, что подходит к концу четко прогнозируемый период стабильности гривны.

“В настоящее время гривневые инструменты – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозиты – остаются наиболее доступными и достаточно прибыльными. Будут ли они так и дальше, станет известно в середине сентября, когда правительство обнародует, какие макроэкономические показатели заложены в проект закона о государственном бюджете на 2026 год. Речь идет прежде всего о плановом курсе гривны к доллару и уровне инфляции. Не исключено, что станет более выгодным постепенный переход от гривны к валюте”, – объяснил Олег Пендзин.

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Андрей Шевчишин был конкретным: наличные доллары стоит покупать, пока курс почти не растет, а от покупки евро - удержаться, потому что ожидается дальнейшее снижение его курса.

"А вот продавать евро лучше сейчас, пока его курс на паузе, потому что в дальнейшем будет дешевле", – считает эксперт.

Андрей Забловский также не советует покупать евровалюту, потому что ее курс пойдет вниз.

“По отношению к доллару – он остается и еще долго будет ведущей мировой валютой. Поэтому если "играть в длинную", то есть рассчитывать на прибыль от роста курса доллара через год-два, доллар выгоден. По итогам исследований социологических структур, украинцы ожидают роста курса доллара в ближайшие три месяца. Но считаю, что в инвестиционном портфеле хотя бы треть средств должна приносить быструю прибыль. Поэтому остаются актуальными и приобретение ОВГЗ, и гривневые депозиты”, – резюмировал Андрей Забловский.

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