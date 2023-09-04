Курс валют в Украине: доллар неожиданно начал дешеветь, покупать или нет

Курс валют в Украине на грани лета и осени снова удивил украинцев: в частности, доллар, который медленно, но якобы уверенно шел вверх, остановился и даже немного снизился. Какова причина такого разворота, что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе (3-10 сентября 2023 года);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

Заметная смена тренда началась 30 августа. Если накануне, по информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке", то это банки и ПОВ (пункты обмена валют) средний курс продажи был 38,6 грн/доллар, а курс покупки – 38 грн/доллар, то 30 августа доллар подешевел в среднем на 40 коп. в продаже (до 38,20 грн.) и на 45 коп. в покупке (до 37,55 грн.). При этом курсы ПОВ почти вернулись к курсам в банках: в среднем соответственно 38,06 в продаже и 37,60 в покупке. То есть у ПОВ доллар за неделю подешевел на 39 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке.

На выходных курс продаж не изменился, курс покупки снизился до 37,50 грн/доллар (-5 коп.).

Средний курс евро менялся так же, как и курс доллара, а соотношение между ними к концу недели увеличилось с 1,08 до 1,09 доллара за евро. На выходных средний курс продажи был 41,60 грн/евро (-24 коп.), курс покупки – 41,10 (-38 коп.). Однако евровалюта была далеко не везде, преимущественно номиналом от 50 евро и выше.

Эксперты говорят, что "виновником" укрепления гривны стал Национальный банк.

Как пояснил Андрей Шевчишин, после проверок в августе специалистами НБУ работы ПОВ, примерно треть из них была лишена лицензий, что могло бы вызвать напряжение с приобретениями валютной наличности физлицами, привести к спекулятивному росту курса и ажиотажному спросу со стороны населения. Чтобы предотвратить это, регулятор обнародовал постановление №104, согласно которому с 29 августа банки имеют право продавать своим клиентам-физлицам безналичную валюту без необходимости подтверждать основания для проведения такой операции.

Андрей Шевчишин подробно рассказал, как это работает.

"Ежемесячно физлицо может приобрести в одном банке безналичную валюту на сумму до 50 000 грн в эквиваленте, это примерно 1300-1350 долларов. Курс продажи заметно ниже наличного, от 37 до 37,50 грн/доллар. То есть это официальный курс НБУ — 36 ,56 грн/доллар плюс доплата за услуги банка. Для покупки необходимо иметь или открыть валютный счет в данном банке. Наличную по желанию можно снять немедленно, но с комиссией 1-1,5%. То есть фактический курс покупки для клиента окажется 37 до 38,06 грн/доллар. Это несколько ниже, чем покупка наличных в кассе", — анализирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин добавил, что сумма депозита в валюте увеличена вдвое со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в эквиваленте. То есть, в течение календарного месяца можно купить безналичной валюты на 250 тыс. грн.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи был почти стабильным и ниже чем у "белого" рынка: 37,90-37,95 грн/доллар и 41,45-41,50 грн/евро.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар.

Для евро на понедельник, 4 сентября, НБУ установил курс 39,62 грн/евро (-4 коп.).

Чего ждать на этой неделе

Мнения специалистов разные. Да, Олег Пендзин считает: благодаря действиям НБУ, валюта пока не будет дорожать, нас ожидает неделя (с 4 по 10 сентября 2023 года) стабильного курса. Но это ненадолго, ближе к середине сентября тренд может снова смениться восходящим.

Андрей Шевчишин говорит, что доллар может еще подешеветь, если спрос по схеме "безналичные деньги" активизируется со стороны небольшого бизнеса.

"Раньше они покупали валюту в банках и ПОВах, потом рассчитывались ею по безналичным счетам, теперь это не нужно. Соответственно, желающих купить наличные деньги станет меньше, возможно даже незначительное удешевление доллара до 38 грн/доллар в продаже", — отметил Шевчишин.

А вот по прогнозу Александра Охрименко, ревальвация гривны не только прекратится, но и возможно снова подорожание доллара.

"Те, кто покупают 100-200 долларов наличными, чтобы сохранить сбережения, вряд ли будут открывать счета, мраки больше, чем выигрыша. Они по-прежнему пойдут в банки и обменники. Поэтому дальнейшего снижения курса, не ожидаю, оно было ситуативным. Курс продажи в банках и обменных пунктах будут колебаться в коридоре 38-38,50 грн", – уверен Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов опять разделились. Олег Пендзин советует в ближайшую неделю не покупать и не продавать валюту. А тем, у кого в сентябре заканчиваются депозиты в гривне, эксперт предлагает забрать наличные деньги и проценты и закрыть счет.

Андрей Шевчишин уверен: благодаря постановлению НБУ украинцы получили возможность приобрести валюту чуть дешевле и этим следует воспользоваться.

"Валюта является наиболее надежным средством сохранить сбережения. Но напомню: это игра в долгую, здесь главное – не заработать, а не потерять", — подчеркнул эксперт.

Александр Охрименко предлагает для заработка покупать евро или английские фунты стерлингов, но не доллары.

"Есть прогнозы западных аналитиков, что за 4-6 месяцев за 1 евро будут давать не 1,09, а 1,15-1,16 долларов, — пояснил Охрименко. — По фунту — это новая информация — его стоимость к доллару может вырасти из-за полгода с 1,25 до 1,30.В гривнах это даст дополнительный выигрыш примерно в три гривны, на каждой "единице" валюты, если сейчас приобрести не доллар, а евро или фунты".

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