Курс валют в Украине: доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать

В последний раз доллар стоил так больше года назад, в конце июля 2022 года.

Курс валют в Украине за прошедшую неделю принес разочарование тем, кто подвергся панике и купил доллары и евро, считая, что они еще подорожают. И наоборот, довольными остались те, кто сдал валюту. Ведь доллар, который в конце июля вырос по отношению к гривне почти на 50 копеек, достигнув в продаже 37,80 грн/доллар, в начале августа начал так же стремительно дешеветь. Вчера, 6 августа, средний курс продажи был уже 36,40 грн или на 1,40 грн/доллар меньше. Средний курс покупки обвалился с 37,10 до 35,80 грн/доллар (-1,30 грн).

Почему так случилось, что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

Валюта понемногу дешевела уже с понедельника, 31 июля, а со среды, 2 августа, началось стремительное падение курса. По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, в банках и ПОВ (пункты обмена валют) наличный доллар за неделю подешевел в среднем на 1,25 грн в продаже (до 36,50 грн) и на 40 коп., в покупке (до 35,90 грн.). Последний раз доллар стоил так более года назад, в конце июля 2022 года, однако после этого произошел его резкий рост, до 40+ грн/доллар в течение нескольких дней. Средний курс евро по отношению к гривне упал на 1,5 грн как в продаже, так и в покупке, или соответственно, до 40,40 и 39,60 грн/евро.

Интересно, что такой низкий курс наблюдается только в банках, у ПОВ он заметно выше. По доллару это 37,30 грн/доллар в продаже и 36,90 в покупке, по евро – 41,50 и 41,00 грн/евро.

Отметим: столь стремительное снижение курса превзошло прогнозы наших экспертов, ожидавших укрепления гривны, но не более чем на 50 коп.

Олег Пендзин считает, что этому способствовали решительные действия Нацбанка, сумевшего погасить в зародыше ажиотаж, продав значительное количество валюты на межбанковском рынке.

По словам Александра Охрименко, банки сейчас придерживают валюту, ожидая нового роста курса.

"На искусственной панике населения, вызванной, в частности, такими факторами, как снижение Нацбанком учетной ставки, прекращение зерновой сделки и разрушение россиянами украинской портовой инфраструктуры, банкиры, похоже, успели неплохо заработать. Но приобрести валюту, которая так подешевела, можно сейчас не везде, а по низкому курсу вряд ли", – констатировал эксперт.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация более стабильная. Там средний курс продажи доллара к концу недели уменьшился в среднем всего на 30 коп. в продаже и на 25 коп. в покупке, то есть остался в коридоре 37-37,50 грн/доллар. Для евро средний курс соответственно составляет 41,40 грн (-67 коп.) и 41,10 грн (-46 коп.).

Дороже всего сдать наличный доллар на "белом рынке", это банки и ПОВ, можно по 37,10 (-29 коп. за неделю) грн/доллар, дешевле всего купить — по 37,25 грн (-25 коп.). Евро – соответственно по 41,20 (-20 коп.) и 41,50 (-15 коп.) грн.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро снизился на 27 коп. до 39,99 грн/евро.

В понедельник, 6 августа, НБУ установил курс 40,00 грн/евро (+1 коп.).

Чего ждать на следующей неделе

Общий прогноз с 7 по 13 августа – стабильность. Падение курса валют прекратится, и он пойдет вверх, но заметного роста ожидать не стоит.

Андрей Шевчишин считает, что доллар и евро перестанут дешеветь, тренд сменится незначительным восходящим.

"Небольшие колебания курса на неделе будут, но на них не стоит обращать внимание", – уверен эксперт.

Олег Пендзин назвал нынешний курс доллара в банках заниженным и ожидает, что за неделю он вернется в среднем до 37,5 грн/доллар.

"И бизнес и население поняли: ни один из факторов, а это в первую очередь прекращение зернового соглашения, обострение ситуации на фронте не повлияли на объемы западной помощи Украине. Валюты на рынке достаточно благодаря тому, что Нацбанк не жалеет ее продавать для поддержки нынешнего рыночного курса, а фиксированный официальный курс гривны к доллару пока остается. Поэтому все успокоилось", – анализирует Олег Пендзин.

Наконец-то Александр Охрименко вообще не видит тенденций к изменению курса на следующей неделе.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко считают, что сейчас удачное время для инвестирования в валюту, пока она дешевая.

"Доллары покупаем, но не продаем без крайней нужды, – говорит Андрей Шевчишин. – И помним: прибыль возможна не раньше конца зимы следующего года".

По мнению Александра Охрименко, достойны внимания как доллар, так и евро.

"Покупаем в пропорции 50 на 50, но не по самому высокому курсу. Если есть возможность приобрести значительную сумму, от 500 долларов или евро, мониторим рынок в поисках, где дешевле", – советует эксперт.

В качестве альтернативы валюте для сохранения сбережений, Охрименко предложил инвестиции в золото, которое сейчас тоже дешевеет. Однако это доступно не каждому, даже малейший слиток золота весом 10 граммов, который экономически целесообразно покупать, стоит в банках около 28 тыс. грн.

А вот Олег Пендзин констатировал, что краткосрочные депозиты в гривне сейчас стали еще прибыльнее долларовых наличных.

"Даже подорожание доллара не сделало его более выгодным, чем уже открытые гривневые депозиты на три месяца под 18-20% годовых. А теперь доллар еще и подешевел. Гривневые депозиты по-прежнему дадут к зиме больший доход, чем долларовая наличность "под матрасом", – отметил Олег Пендзин.

Также он считает, что трехмесячные депозиты в гривне можно открывать до конца августа.

Читайте также:

Удорожание горючего приведет к росту цен: что будет с курсом гривны

Цифровые деньги: какие виды криптовалюты

Инфляция во время войны: в Украине зафиксировали самый низкий уровень роста цен