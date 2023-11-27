Курс валют в Украине: доллар "откатился", евро дорожает – что выгоднее покупать сейчас

Финансовые аналитики спрогнозировали, каким будет курс валют на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря.

Курс валют в Украине относительно стабилен. Девальвация гривны отменяется, по крайней мере, на ближайшее время – на прошлой неделе доллар не только прекратил дорожать, но даже немного подешевел. А вот евро продолжил дорожать. Средний курс продажи наличной валюты стабилизировался на уровне ниже 38 грн/доллар и 41 грн/евро.

Что происходит на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Если в середине ноября доллар незначительно, но уверенно дорожал, то в начале третьей декады месяца картина оказалась противоположной: медленный восходящий тренд сменился таким же медленным нисходящим.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" доллар за неделю подешевел в среднем с 37,90 до 37,80 грн/доллар в продаже (-10 коп.) и с 37,35 до 37,30 в покупке (-5 коп.). А вот евро, напротив, продолжил укрепляться как к доллару, так и к гривне, что, кстати, прогнозировал Александр Охрименко.

Средний курс продажи наличного евро вырос с понедельника, 20 ноября, по среду, 22 ноября, с 40,85 до 41,10 грн/евро (+35 коп.) в продаже и от 40,27 до 40,50 (+23 коп.) в покупке. На воскресенье, 26 ноября, курсы немного снизились: до 41 и 40,4 грн/евро соответственно, но все равно это больше, чем неделю назад.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, за неделю доллар плавно подешевел в продаже с 37,75 до 37,60 грн/доллар (- 15 коп.). А вот в покупке он, напротив, заметно подорожал: с 37 до 37,45 грн/доллар (+45 коп.). То есть у "менял" снова появилась заинтересованность в наличных. Курс евро у нелегалов колебался с 40,90 до 41,10 грн/евро в продаже и с 40,50 до 40,75 грн/евро в покупке.

На воскресенье, 26 ноября, на нелегальном рынке установились следующие курсы продаж и покупки: 37,55 и 36,95 грн/доллар и 40,80 и 41 грн/евро соответственно.

Официальный курс доллара всю неделю медленно снижался. На понедельник, 27 ноября, Нацбанк установил курс доллара 36,05 грн/доллар (-9 коп. в неделю).

Официальный курс евро колебался от 39,26 до 39,46 грн/евро, то есть в пределах 20 коп. Это значительно меньше, чем на позапрошлой неделе, когда волатильность (резкая смена) достигала 85 коп. На понедельник, 27 ноября, официальный курс НБУ составил 39,36 грн/евро (+10 коп. в неделю). Однако за прошедшие две недели евровалюта подорожала на 82 коп.

Соотношение между долларом и евро осталось 1,09 доллара за евро.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

По мнению экспертов, Национальный банк в очередной раз немного изменил монетарную политику после того, как на прошлой неделе в Украину поступила финансовая помощь от ЕС, Всемирного банка и заем от Международного валютного фонда, получение которой было согласовано практически в последний момент. То есть Украина снова имеет небольшую передышку.

Как пояснил Олег Пендзин, Украина получила на прошлой неделе 1 млрд долларов от Всемирного банка, 1,5 млрд евро от ЕС и 900 млн ссуды от Международного валютного фонда, соглашение об этом было подписано 11 ноября.

"Неделю назад я прогнозировал: если финансовая поддержка Украины будет продолжена, а надежды на это были, доллар может снова подешеветь, – акцентировал Олег Пендзин. – Теперь Нацбанк способен еще какое-то время поддержать стабильность гривни. На следующей неделе возможно даже ее небольшое, в пределах 20 коп., укрепление по отношению к доллару".

С ним согласен и Александр Охрименко.

"Очевидно, что самым мощным игроком на межбанковском валютном рынке Украины с начала войны является Национальный банк, – говорит Александр Охрименко. – Руководство НБУ демонстрирует стальную выдержку: если есть возможность не девальвировать гривну, ее стабильный курс будут держать до последнего. Поэтому считаю, что на текущей неделе эта стабильность сохранится, возможны небольшие рыночные колебания в пределах 10-15 копеек на долларе. Выше 38 грн/доллар курс не поднимется".

А вот Андрей Шевчишин считает нынешнюю политику регулятора труднопрогнозируемой в краткосрочной перспективе.

"На негативном новостном фоне, в частности, это возможно сокращение финансовой помощи в 2024 году и блокирование границ с Польшей и Словакией, выглядит удивительно стабильность и даже укрепление гривны, – анализирует Андрей Шевчишин. – Сейчас гривну держит Нацбанк, и как только эта поддержка ослабевает, курс гривны покатится вниз. Но отмечу: решать этот вопрос не вправе никто, кроме НБУ. Не исключаю, что на текущей неделе снова увидим рост курса доллара, однако выше 38 грн он не поднимется".

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Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин подтвердил свой совет владельцам гривневых депозитов: держать средства на вкладах до конца января и, возможно, даже до середины февраля 2024 года.

Эксперт напомнил, что речь в первую очередь идет о краткосрочных депозитах сроком на 1-3 месяца, а также о более длительных, срок действия которых истекает не позднее января 2024 года. После этого к вопросу пролонгации нужно будет подходить осторожно, с учетом ситуации с курсом, которая сложится на конец этого года.

Пока Олег Пендзин уверен: даже если Нацбанк будет девальвировать гривну, то это будет происходить медленно и о курсе 40 грн/доллар в ближайшее время речь не идет.

Александр Охрименко считает, что продавать сейчас валюту без крайней нужды не стоит, но и покупать также, потому что получить прибыль в краткосрочной перспективе это 2-3 месяца, вряд ли удастся.

"Тем, кто имеет значительную сумму свободных средств, это 40 тысяч гривен и больше, будет выгодно купить валютные облигации Минфина, – считает эксперт. – Тогда вас не будет беспокоить возможная девальвация гривны, а гарантированная прибыль в валюте на сегодня составит около 4,5% процентов годовых. Если же курс доллара вырастет, то в пересчете на гривны прибыль окажется еще большей, тем у кого сумма свободных средств в гривнах не так значительна, выгоднее приобрести запланированные необходимые товары долговременного пользования, например новый смартфон, повербанк, бензогенератор и т.д. Они вскоре заметно подорожают."

Тем, у кого "все есть", Андрей Шевчишин предлагает накапливать любые суммы в валюте, пока она относительно дешевая, но помнить, что прибыль от девальвации может быть не скоро, даже не через год.

Эксперт детализировал, что при этих условиях гарантированно не только заработать, но и получить на руки значительные средства можно будет, если совпадут три фактора: ваши сбережения составят не менее тысячи долларов, гривна девальвирует примерно на 10% или с 38 до 42 грн/доллар, а наличная валюта будет лежать не в банке, а "под матрасом", откуда ее, при необходимости, всегда можно будет быстро достать.

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