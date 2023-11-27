Курс валют в Украине: доллар "откатился", евро дорожает – что выгоднее покупать сейчас

Финансовые аналитики спрогнозировали, каким будет курс валют на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря.
Курс валют в Украине относительно стабилен. Девальвация гривны отменяется, по крайней мере, на ближайшее время – на прошлой неделе доллар не только прекратил дорожать, но даже немного подешевел. А вот евро продолжил дорожать. Средний курс продажи наличной валюты стабилизировался на уровне ниже 38 грн/доллар и 41 грн/евро.
Что происходит на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
Вы узнаете:
- что происходит на наличном рынке валюты;
- чего ожидать от курса на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря;
- продавать или покупать наличную валюту.
Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Что происходит на рынке валют
Если в середине ноября доллар незначительно, но уверенно дорожал, то в начале третьей декады месяца картина оказалась противоположной: медленный восходящий тренд сменился таким же медленным нисходящим.
По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" доллар за неделю подешевел в среднем с 37,90 до 37,80 грн/доллар в продаже (-10 коп.) и с 37,35 до 37,30 в покупке (-5 коп.). А вот евро, напротив, продолжил укрепляться как к доллару, так и к гривне, что, кстати, прогнозировал Александр Охрименко.
Средний курс продажи наличного евро вырос с понедельника, 20 ноября, по среду, 22 ноября, с 40,85 до 41,10 грн/евро (+35 коп.) в продаже и от 40,27 до 40,50 (+23 коп.) в покупке. На воскресенье, 26 ноября, курсы немного снизились: до 41 и 40,4 грн/евро соответственно, но все равно это больше, чем неделю назад.
На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, за неделю доллар плавно подешевел в продаже с 37,75 до 37,60 грн/доллар (- 15 коп.). А вот в покупке он, напротив, заметно подорожал: с 37 до 37,45 грн/доллар (+45 коп.). То есть у "менял" снова появилась заинтересованность в наличных. Курс евро у нелегалов колебался с 40,90 до 41,10 грн/евро в продаже и с 40,50 до 40,75 грн/евро в покупке.
На воскресенье, 26 ноября, на нелегальном рынке установились следующие курсы продаж и покупки: 37,55 и 36,95 грн/доллар и 40,80 и 41 грн/евро соответственно.
Официальный курс доллара всю неделю медленно снижался. На понедельник, 27 ноября, Нацбанк установил курс доллара 36,05 грн/доллар (-9 коп. в неделю).
Официальный курс евро колебался от 39,26 до 39,46 грн/евро, то есть в пределах 20 коп. Это значительно меньше, чем на позапрошлой неделе, когда волатильность (резкая смена) достигала 85 коп. На понедельник, 27 ноября, официальный курс НБУ составил 39,36 грн/евро (+10 коп. в неделю). Однако за прошедшие две недели евровалюта подорожала на 82 коп.
Соотношение между долларом и евро осталось 1,09 доллара за евро.
Чего ждать от курса валют на этой неделе
По мнению экспертов, Национальный банк в очередной раз немного изменил монетарную политику после того, как на прошлой неделе в Украину поступила финансовая помощь от ЕС, Всемирного банка и заем от Международного валютного фонда, получение которой было согласовано практически в последний момент. То есть Украина снова имеет небольшую передышку.
Как пояснил Олег Пендзин, Украина получила на прошлой неделе 1 млрд долларов от Всемирного банка, 1,5 млрд евро от ЕС и 900 млн ссуды от Международного валютного фонда, соглашение об этом было подписано 11 ноября.
"Неделю назад я прогнозировал: если финансовая поддержка Украины будет продолжена, а надежды на это были, доллар может снова подешеветь, – акцентировал Олег Пендзин. – Теперь Нацбанк способен еще какое-то время поддержать стабильность гривни. На следующей неделе возможно даже ее небольшое, в пределах 20 коп., укрепление по отношению к доллару".
С ним согласен и Александр Охрименко.
"Очевидно, что самым мощным игроком на межбанковском валютном рынке Украины с начала войны является Национальный банк, – говорит Александр Охрименко. – Руководство НБУ демонстрирует стальную выдержку: если есть возможность не девальвировать гривну, ее стабильный курс будут держать до последнего. Поэтому считаю, что на текущей неделе эта стабильность сохранится, возможны небольшие рыночные колебания в пределах 10-15 копеек на долларе. Выше 38 грн/доллар курс не поднимется".
А вот Андрей Шевчишин считает нынешнюю политику регулятора труднопрогнозируемой в краткосрочной перспективе.
"На негативном новостном фоне, в частности, это возможно сокращение финансовой помощи в 2024 году и блокирование границ с Польшей и Словакией, выглядит удивительно стабильность и даже укрепление гривны, – анализирует Андрей Шевчишин. – Сейчас гривну держит Нацбанк, и как только эта поддержка ослабевает, курс гривны покатится вниз. Но отмечу: решать этот вопрос не вправе никто, кроме НБУ. Не исключаю, что на текущей неделе снова увидим рост курса доллара, однако выше 38 грн он не поднимется".
Продавать или покупать валюту
Олег Пендзин подтвердил свой совет владельцам гривневых депозитов: держать средства на вкладах до конца января и, возможно, даже до середины февраля 2024 года.
Эксперт напомнил, что речь в первую очередь идет о краткосрочных депозитах сроком на 1-3 месяца, а также о более длительных, срок действия которых истекает не позднее января 2024 года. После этого к вопросу пролонгации нужно будет подходить осторожно, с учетом ситуации с курсом, которая сложится на конец этого года.
Пока Олег Пендзин уверен: даже если Нацбанк будет девальвировать гривну, то это будет происходить медленно и о курсе 40 грн/доллар в ближайшее время речь не идет.
Александр Охрименко считает, что продавать сейчас валюту без крайней нужды не стоит, но и покупать также, потому что получить прибыль в краткосрочной перспективе это 2-3 месяца, вряд ли удастся.
"Тем, кто имеет значительную сумму свободных средств, это 40 тысяч гривен и больше, будет выгодно купить валютные облигации Минфина, – считает эксперт. – Тогда вас не будет беспокоить возможная девальвация гривны, а гарантированная прибыль в валюте на сегодня составит около 4,5% процентов годовых. Если же курс доллара вырастет, то в пересчете на гривны прибыль окажется еще большей, тем у кого сумма свободных средств в гривнах не так значительна, выгоднее приобрести запланированные необходимые товары долговременного пользования, например новый смартфон, повербанк, бензогенератор и т.д. Они вскоре заметно подорожают."
Тем, у кого "все есть", Андрей Шевчишин предлагает накапливать любые суммы в валюте, пока она относительно дешевая, но помнить, что прибыль от девальвации может быть не скоро, даже не через год.
Эксперт детализировал, что при этих условиях гарантированно не только заработать, но и получить на руки значительные средства можно будет, если совпадут три фактора: ваши сбережения составят не менее тысячи долларов, гривна девальвирует примерно на 10% или с 38 до 42 грн/доллар, а наличная валюта будет лежать не в банке, а "под матрасом", откуда ее, при необходимости, всегда можно будет быстро достать.
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