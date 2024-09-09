Курс валют в Украине: доллар ожидают сентябрьские сюрпризы – покупать или продавать

Первая неделя сентября стала "раскачивающей" на валютном рынке. Курс доллара колебался вверх-вниз, но амплитуда "качелей" была небольшой. Впрочем, финансовые аналитики настойчиво прогнозируют уже вскоре сюрпризы с курсом, к сожалению, неприятные для украинцев.

Какие именно сюрпризы могут быть и почему, а также покупать или продавать валюту, что лучше: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (9-15 сентября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе раскачка курса началась во вторник, 3 сентября. Наличный доллар подорожал, однако ненамного: максимум 41,53 грн/доллар в продаже (+10 коп.) и 41,03 грн/доллар в покупке (+12 коп.). далее средний курс пошел вниз и на воскресенье, 8 сентября, зафиксировался на уровне 41,40 и 40,88 соответственно. То есть по сравнению с началом сентября доллар даже подешевел на 4 коп. в продаже и на 5 коп. в покупке.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,33 грн/доллар (+4 коп. в неделю), самая высокая – 41,50 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,25 (+5 коп. в неделю).

Курс наличного евро всю неделю практически не менялся, колебания были не больше 5 коп., то есть в пределах статистической погрешности. На воскресенье, 8 сентября, курс продажи был 46,01 грн/евро (+1 коп.), курс покупки – 45,32 (-2 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, во вторник, 3 сентября, было повышение среднего курса с 41,34 до 41,45 грн/ доллар в продаже, курс покупки остался 41,28. В дальнейшем доллар подешевел, средний курс продажи доллара держался на уровне 41,30-41,32 грн/доллар, курс покупки менялся от 41,22 до 41,30 грн/доллар.

Евровалюта у нелегалов, напротив, несколько подорожала. За прошедшую неделю курс ее продаж вырос на 12 коп., до 45,98 грн/евро, курс покупки – на 4 коп., до 45,84 грн/евро.

Нацбанк на прошлой неделе со вторника по четверг (3-5 сентября) незначительно девальвировал гривну, а с пятницы, 6 сентября, начал ее укреплять. Официальный курс изменился от 41,06 до 41,28 грн/доллар, затем до 41,09.

На понедельник, 9 сентября, регулятором установлен курс 41,02 грн/доллар, то есть за неделю гривна укрепилась на 4 коп.

Курс евро колебался от 45,50 до 45,61 грн/евро, в понедельник, 9 сентября, он составлял 45,56 грн/евро (+6 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро изменилось с 1,109 до 1,11 доллара за евро.

"В середине недели доллар на межбанке подорожал до 41,40 грн, наличный – до 41,65 грн. Но в дальнейшем за счет интервенций НБУ и увеличения продаж со стороны экспортеров-аграриев девальвационный тренд прекратился, и гривна снова укрепилась. Это еще раз подтверждает: макроэкономических причин для девальвации гривни нет. Золотовалютные резервы Нацбанка в августе после уменьшения в течение пяти месяцев подряд достигли 42 млрд долларов за счет макрофинансовой помощи Запада, успешно проведена реструктуризация заимствований, спрос граждан на наличную валюту снизился", – разъяснил Андрей Забловский. .

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Эксперты считают, что ситуация на валютном рынке действительно неоднозначна, несмотря на то, что курс почти не меняется.

По словам Олега Пендзина, имеется так называемая динамическая стабильность, когда равновесие может нарушиться в любой момент от малейшего толчка.

"Сейчас у нас работает миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая, по инсайдерской информации, требует заметно девальвировать гривну, чтобы арифметически увеличить размер поступающей в валюте зарубежной финансовой помощи, – говорит Олег Пендзин. – Речь идет о цифре, близкой к 50 грн/доллар. Очевидно, что этого не будет, хотя давление оказывается жестко. Потому что будет означать мгновенное разбалансирование всей финансовой системы Украины, панику на рынке и т.д. Но на этой неделе доллар несколько подорожает, в среднем до 41,70 грн/доллар. Причина не нова: начались очередные выплаты бюджетникам, дотации Пенсфонда".

Андрей Забловский подчеркнул: новости о возможной девальвации гривни негативно влияют на наличный рынок, могут привести к росту спроса населения на валюту.

"Надеюсь, что Нацбанк по итогам переговоров с МВФ сделает официальное заявление, в котором все будет разъяснено, – говорит эксперт. – Пока у НБУ четкая позиция: какая-то значительная "одноразовая" девальвация гривны невозможна. Относительно ситуации на наличном рынке на текущей неделе – нынешняя стабильность доллара сохранится".

Андрей Шевчишин назвал два сценария прогноза на сентябрь.

"Базовый сценарий – НБУ и дальше будет держать безналичный курс в диапазоне 41-41,75 грн/доллар, и это будет больше управленческое решение, чем рыночные обстоятельства, – анализирует Андрей Шевчишин. – Альтернативный сценарий (пессимистичный): фундаментально гривна остается под давлением, спрос значительно превышает предложение. Так что НБУ продолжит практику управляемой девальвации, в результате которой доллар будет ближе к отметке 42 грн, но без ее пересечения, его, считаю, оставят на конец года".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты подчеркнули, что украинцы держат значительные сбережения в валюте. По разным оценкам, количество наличных денег на руках у населения (вне банков) составляет от 40 до 60 млрд долларов, это в пересчете от 1,65 до 2,5 трлн грн. Для сравнения: на банковских депозитах физлиц находится около 1,1 трлн.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский однозначно считают, что длится благоприятное время для приобретения наличной валюты.

Шевчишин сообщил, что, по информации Нацбанка, физлица в августе купили валюты на 2,425 млрд долларов (в пересчете) и продали на 1,644 млрд долларов.

"Чистая покупка составила 780,8 млн долларов, это на 25% процентов меньше, чем в июле, тогда, напомню, доллар заметно дорожал, и наличные деньги было куплено более миллиарда долларов, – анализирует Шевчишин. – За 8 месяцев текущего года сограждане купили на 7 млрд долларов больше, чем продали. Также они накопили рекордный портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 66,1 млрд грн (+3,9 млрд грн за август). в пересчете. И это уже второй месяц подряд. Валютные ОВГЗ, в отличие от валютных депозитов, приносят хоть какую-то прибыль в условиях относительной стабильности курса".

Андрей Забловский добавил, что примерно треть сбережений следует продолжаться в гривне на депозитах, остальные – в долларах и евро в равных частях.

По мнению Олега Пендзина, Нацбанк до конца года будет проводить медленную девальвацию гривны к курсу 42,5-42,7 грн/доллар, поэтому в ближайшие три месяца гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ пока более выгодны.

"Что будет дальше – с точностью можно прогнозировать в конце ноября, когда наш парламент будет утверждать закон о госбюджете. Но пессимисты, у которых закончилось или вот-вот закончится соглашение по депозитам в гривне, могут покупать наличную валюту уже сейчас, пока она не подорожала", – подчеркнул эксперт.

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным.

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