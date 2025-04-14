Курс валют в Украине: доллар "ожил", евро бьет рекорды, для гривны – прогнозы неутешительные

Доллар и евро дорожают / © ТСН

Реклама

Для гривни снова наступают нелегкие времена: курс доллара после двухнедельного спада "ожил" и резво пошел вверх, евро после короткой паузы рванул вверх так стремительно, что оставил позади отметку в 47 (!) гривен и продолжил дорожать. А гривна не только дешевеет к жестким валютам, но и обесценивается от инфляции, которая в марте превысила порог в 14,5% в годовом измерении. В последний раз такие темпы инфляции были почти два года назад.

Что будет с курсом гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 14 по 20 апреля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Быстрое удорожание евро стало главным сюрпризом недели. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за один день: пятницу, 11 апреля, евровалюта прибавила в стоимости в среднем 1,30 грн в наличной продаже и 1 грн в покупке. Курс продажи дошел до 47,46 грн/евро, курс покупки – до 46,27 грн/евро. На воскресенье, 13 апреля, курс продажи евро не изменился, курс покупки снизился на 6 коп. до 46,21 грн/евро. То есть, с начала апреля евро подорожал в среднем на 2,2 грн (+5%).

Курс доллара также пошел вверх, но гораздо медленнее курса евро. Если в понедельник, 7 апреля, наличный доллар стоил в продаже 41,29 грн, по покупке – 40,67, то в воскресенье, 13 апреля – соответственно 41,56 (+27 коп.) и 40,90 (+23 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара была 42 грн (+30 коп. в неделю), самая низкая – 41,25 грн/доллар (+20 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,25 грн (+25 коп.) – очевидно, что речь идет о разных банках в разных городах Украины.

Самая высокая цена продажи евро была 48 грн (+1,75 грн в неделю), самая низкая – 46,65 грн/евро (+1,25 грн.). Максимальный курс покупки составил 46,60 грн. (+1,10 грн.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсовая лихорадка началась со вторника, 8 апреля. За два дня доллар подорожал в продаже на 38 коп., до 41,22 грн/доллар, по покупке – на 15 коп., до 40,95 грн/доллар. В дальнейшем курс продажи снизился и на воскресенье, 13 апреля, составил 40,10 грн/доллар. Курс покупки не поменялся.

Евро в менял дорожал всю неделю, но так и не смог пробить уровень в 47 грн в продаже. Максимум курса пришелся на пятницу, 11 апреля – 46,95 грн/евро. В дальнейшем евровалюта подешевела, в воскресенье, 13 апреля, курс остановился на 46,80 грн/евро (+1,30 грн за неделю). В покупке уровень в 46 грн/евро был преодолен с запасом – на субботу, 12 апреля, курс остановился на 46,60 грн (+1,55 грн). Но днем позже он откатился до 46 грн (96 коп. за неделю).

Национальный банк ослабил гривну в четверг, 10 апреля, причем как к доллару, так и к евро, поменяв нисходящий тренд на восходящий. Доллар в четверг подорожал с 41,08 до 41,20 грн., в пятницу – до 41,40 грн., евро – с 45,02 до 45,55 грн. и до 45,84 грн. за единицу. На понедельник, 14 апреля, НБУ установил курс доллара 41,39 грн (+20 коп. за неделю), а вот евро подорожал гораздо больше – до 46,92 грн (+1,37 грн за неделю).

Очевидно, что соотношение доллар/евро за неделю выросло гораздо от 1,105 до 1,135 доллара за евро. В последний раз доллар стоил так дешево по отношению к евровалюте три года назад.

Андрей Шевчишин констатировал, что в понедельник, 7 апреля, межбанковский рынок достиг дна, и началось движение курса вверх. Это отразилось и на наличном рынке.

"В понедельник межбанк упал до 41,08 грн/доллар, а наличные – ниже 41 грн/доллар. На конец недели пошел подъем почти на 1% от этих уровней, – говорит Андрей Шевчишин. – На безналичном рынке фиксируем рост спроса, при снижении предложения. ки, рост цен в марте ускорился с 0,8% в феврале до 1,5%, годовая инфляция достигла 22-месячного максимума +14,6%".

Андрей Забловский напомнил о еще одной причине девальвации гривны.

"На курс гривны к доллару, а особенно к евро в Украине сейчас влияют не внутренние, а внешние факторы, это турбулентность на мировых финансовых рынках, – анализирует Андрей Забловский. – Именно поэтому есть такие не прогнозируемые скачки евровалюты. Зарубежные инвесторы не доверяют доллару и переводят активы в другие валюты, прежде всего в евро".

Чего ждать от курса валют

Эксперты считают, что на этой неделе курсовые неожиданности продолжатся, в первую очередь это касается евро.

"Неделя будет неспокойной: 17 апреля НБУ будет принимать решение по учетной ставке (процент годовых, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки – Авт.), – анализирует Андрей Шевчишин. – Считаю, что учетная ставка будет повышена минимум на 0,5%, до 16% годовых, чтобы сдержать отток. у, это будет сдерживать курс наличного рынка на нынешнем уровне - ниже 41,8 грн/доллар. А 21 апреля - выходной на мировых рынках, поэтому накануне межбанк может продолжить рост евро - прогнозировать сложно.

Олег Пендзин ожидает недели дальнейшего роста курса доллара.

"Доллар традиционно дорожает в первой половине месяца, когда Минфину нужно накопить гривневую массу для социальных и бюджетных выплат за счет продажи валюты, которая поступает как зарубежная финансовая помощь, - пояснил Олег Пендзин. - Поэтому курс межбанка может повыситься до 41,5 грн/доллар. будет вать".

Эксперт воздержался от прогноза по курсу евро, потому что, по его мнению, на котировки пары доллар/евро в неделю будут влиять мало ожидаемые политические события в мире. Это, в частности, ситуация вокруг ввода-не введения Соединенными Штатами пошлины на импортные товары.

Андрей Забловский говорит, что на этой неделе продолжатся колебания курса как доллара, так и евро, которые имели место с начала апреля.

"Самый реалистичный сценарий – быстрая смена восходящего тренда на нисходящий и наоборот, в зависимости от новостей с международных финансовых рынков, – прогнозирует Андрей Забловский. – Колебания могут быть значительными, как например, с евро, который подорожал до максимумов трехлетней давности. Главное – сохранять спокойствие".

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин дал четкий совет: покупать доллары и взять на неделю паузу в покупке евро.

"Дешевый доллар на фоне сложной ситуации в экономике Украины, ускорение инфляции - это аномалия, его курс вскоре пойдет вверх, - аргументировал Андрей Шевчишин. - Евровалюта временно дорожает из-за того, что инвесторы выводят капитал из долларов в другие валюты, прежде всего в евро. стоит подождать".

Олег Пендзин и Андрей Забловский обратили внимание на то, что украинцы активизировали покупку гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Розничные инвесторы имеют портфель ОВГЗ объемом 90,6 млрд грн в ОВГЗ, – привел цифры Андрей Забловский. – Валютная структура портфеля: почти 51,5% – гривна, 44,5% – доллар, 4% – евро. С начала года украинцы увеличили инвестиции в доллары 9 % до 37%.

Также Забловский напомнил о необходимости разумной диверсификации вложений. По его мнению, сейчас евро покупать не стоит, потому что он дорогой, доллар – возможно, если в инвестиционном портфеле его доля незначительна меньше 30%, а вот гривневые ОВГЗ сейчас самые доходные.

Олег Пендзин рассказал о выгодности инвестиций в гривну, которая длится больше года.

"Я - сторонник краткосрочного планирования финансовых инвестиций, не более чем на три месяца вперед, потому что в такое время можно надежно прогнозировать, какой будет ситуация на финансовых рынках, - аргументировал Олег Пендзин. - Наличный доллар в начале января стоил в продаже 43 грн, в начале апреля - 41,5 грн в продаже и 41 грн в покупке 25 грн. 16% годовых дали за это время прибыль 4% По отношению к евро - действительно, благодаря неожиданному подорожанию, за три месяца есть прибыль примерно в 3 грн или 4,5% Но предусмотреть в начале года такой рост евро был вряд ли возможно.

Продавать, по мнению экспертов, выгодно только евро, с долларами следует подождать.