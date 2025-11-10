Курс доллара неожиданно пошел вниз / © ТСН.ua

Доллар продолжает преподносить сюрпризы, на этот раз приятные. Всю прошлую неделю его курс был стабильным, а цена продажи так и не дошла до прогнозируемых 42,5 грн/доллар. Курс евро даже снизился.

Почему остановилось подорожание двух главных мировых валют, чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 10 по 16 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар дорожал в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, далее курс стабилизировался. За неделю средний курс продаж увеличился на 10 коп., до 42,24 грн/доллар, средний курс покупки — на 6 коп., до 41,66 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,50 грн (+20 коп. за неделю), самая низкая — 42,10 грн/доллар (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 42 грн/доллар (+15 коп.).

Курс наличного евро в первой половине недели снижался, во второй рос. Минимум был в среду, 5 ноября: 48,74 грн/евро (-22 коп.) в продаже, 48,14 (-11 коп.) в покупке. В дальнейшем тренд сменился восходящим и на воскресенье, 9 ноября, было соответственно 48,86 (–10 коп. за неделю) и 48,15 (также –10 коп.) грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49 грн (–20 коп. за неделю), самая низкая — 48,67 грн (–3 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,63 грн/евро (+3 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара в течение недели напоминал синусоиду. Минимум был во вторник, 4 ноября — 42 грн/доллар, максимум в четверг, 6 ноября — 42,14 грн/доллар. За неделю, по состоянию на 9 ноября, курс продажи вырос на 6 коп. до 42,07 грн/доллар. Средний курс покупки в понедельник, 3 ноября, повысился на 20 коп., до 42 грн/доллар, за неделю колебался от 41,99 до 42,05 и на воскресенье, 9 ноября, остановился на 42 грн/доллар (+20 коп. за неделю).

Средний курс продажи евро в менял сначала просел 5 ноября до 48,65 грн/евро (–15 коп.), затем начал повышаться и 9 ноября остановился на 48,85 (+5 коп. за неделю).

Курс покупки евро с 3 по 8 ноября колебался в пределах статистической погрешности (1-2 коп.) около 48,65 грн/евро, а на воскресенье, 9 ноября, снизился до 48,60 грн/евро (-5 коп. за неделю).

Официальный курс доллара, ежедневно устанавливаемый Национальным банком, на прошлой неделе был восходящим: от 41,89 грн/доллар в понедельник, 3 ноября, до 42,08 на воскресенье, 9 ноября (+19 коп.). Официальный курс евро в неделю менялся разнонаправленно от 48,33 до 48,52 грн/евро.

На понедельник, 10 ноября, регулятор установил официальные курсы доллара и евро соответственно 41,98 грн/доллар (+9 коп. в неделю) и 48,51 грн/евро (+10 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю сохранилось на уровне 1,16 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что курс доллара в первую рабочую неделю ноября имел незначительный боковой тренд, то есть колебался в ограниченном диапазоне без четкого направления вверх или вниз между уровнем поддержки (снизу) и уровнем сопротивления (сверху). На рынке царила неопределенность, поскольку не было веских причин для значительного роста или падения курса.

«Активность на межбанковском рынке повысилась, спрос вырос на 15%, предложение на 5%, достигнув максимумов с начала года, — анализирует Андрей Шевчишин. — Дефицит валюты увеличился, это в итоге подтолкнуло курс вверх. А вот на наличном рынке предложение несколько опережало спрос, поэтому курс как продажи, так и покупки после незначительного подорожания стабилизировался, а к концу недели даже немного снизился».

Андрей Забловский отметил: в отдельные дни доллар на межбанке ненадолго достигал значений свыше 42,1 грн за единицу, но затем курс снова шел вниз до 42 грн и остановился в узком коридоре 42,02–42,04 грн/доллар. Это указывает на то, что девальвация гривны будет продолжаться, однако ее темпы будут зависеть в первую очередь от НБУ.

«По-моему, регулятор чувствует себя уверенно, — считает Андрей Забловский. — В октябре золотовалютные резервы НБУ выросли за счет зарубежной финансовой помощи почти на 3 млрд долларов (6,4%). На 1 ноября они составили 49,52 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю Украины. Поэтому у Нацбанка остается возможность влиять на безналичный курс, и он им активно пользуется. Наличный рынок более волатильный, то есть изменчивый, колебания курса больше и чаще. Но и он сейчас достаточно стабилен».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Андрей Шевчишин прогнозирует, что на текущей неделе будет продолжаться удорожание наличного доллара.

«На межбанковском рынке ожидается рост спроса на валюту, а значит, курс пойдет вверх, — подчеркнул Андрей Шевчишин. — Во-первых, 10 ноября будут значительные выплаты процентов и погашение гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 2,5 млрд грн. Эта гривна частично уйдет на покупку валюты. Во-вторых, идет импорт газа к отопительному сезону, импортерам тоже нужна валюта. И в-третьих, после того как Кабмин сообщил об отмене с 1 января 2026 г. льгот на ввоз электромобилей, непременно увеличится количество их завоза в Украину и растаможка до конца текущего года, пока льготы еще действуют. На наличном рынке, несмотря на значительное предложение валюты, средний курс продажи доллара может превысить 42,50 грн/доллар».

Олег Пендзин также считает, что курс доллара в течение недели будет повышаться и на наличном рынке может дойти в среднем до 42,5 грн/доллар в продаже. Курс покупки наличных будет держаться около 42 грн/доллар. Курс наличного евро будет коррелировать со стоимостью доллара, соотношение между ними останется в пределах 1,15-1,16 доллара за евро. Это значит, что евровалюта будет стоить в продаже не выше 48,9–49,30 грн/евро, курс покупки будет ниже на 50–60 коп.

Андрей Забловский предполагает, что курс на наличном рынке будет зависеть от курса межбанка.

«Учитывая, что в пятницу, 7 ноября, межбанковский курс опустился ниже 41,9 грн/доллар, на текущей неделе колебания по паре гривна-доллар будут находиться в пределах 41,9-42,15 грн/доллар, — уточнил эксперт. — Поэтому по всей вероятности, что на наличном рынке средний курс продажи перейдет за 42,5 грн/доллар. Этот тренд начался на прошлой неделе и на текущей он продолжится. Но подчеркну: речь идет о контролируемой Нацбанком девальвации гривны».

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин считает целесообразным конвертировать свободные гривневые средства в валюту, хотя, по его мнению, более выгодные, но более сложные варианты инвестиций. Это, например, ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа.

«Портфель ОВГЗ населения по результатам октября 2025 года превысил 105 млрд грн (+3,4%), всего с начала года прирост составил 27,4 млрд грн или 35%, — сообщил Андрей Шевчишин. — Это более чем в 2,5 раза опережает реинвестиции процентов от облигаций, что свидетельствует о нарастающей заинтересованности украинцев в ОВГЗ. В октябре из-за девальвационных ожиданий сограждане предпочли валютные инструменты. Рост в октябре валютного портфеля ОВГЗ населения (+2,48 млн. грн. в пересчете) в 2,5 раза опередил рост гривневого портфеля (+1 млн. грн.). Однако, несмотря на высокую доходность (16%) и отсутствие налогов на доход, ОВГЗ для многих остается непонятным и сложным инструментом. Население более активно концентрируется на живых деньгах на счетах, чем на депозитах или ОВГЗ».

Олег Пендзин отметил, что неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи продлится до 18 декабря, когда советом ЕС должно быть принято решение о предоставлении Украине кредита для обеспечения социальных расходов в 2026 году. А от этого зависит и инвестиционная политика рядового украинца.

«За это время гривна медленно девальвирует до 43 грн/доллар, то есть гривневые депозиты и ОВГЗ останутся выгоднее покупки валюты, — анализирует Олег Пендзин. — Но неопределенность не побуждает вкладывать значительные средства в гривневые инструменты, да еще и на длительный период. Поэтому целесообразно постепенно до конца 2025 года выходить из гривны. И уже после 18 декабря, в зависимости от ситуации, либо покупать валюту, либо продолжить работу с гривной».

По мнению Андрея Забловского, диверсификация средств является залогом гарантированного получения дохода, хотя он и не будет максимальным.

«Простейший инвестиционный портфель — это 60% средств в долларах или евро, 30% в гривне, остальные — банковские металлы, то есть золотые и серебряные слитки. Для небольшого „портфельчика“, в пределах 100 тыс. грн в пересчете, можно ограничиться только валютой и гривнами в пропорции 70/30», — советует Андрей Забловский.

Продавать валюту эксперты не считают целесообразным без необходимости.