Курс валют в Украине: доллар "пошел на взлет", покупать или уже поздно?

Курс валют в Украине показывает рост. Главной новостью прошедшей недели стало уменьшение 27 июля Национальным банком учетной ставки на 3%, с 25% до 22% годовых. Напомним, учетная ставка – это процент, под который Нацбанк занимает коммерческим банкам гривневые средства.

Руководитель НБУ Андрей Пышный объяснил такое решение регулятора стремительным снижением инфляции (с 26% до 12,8% в год) и устойчивой ситуацией на валютном рынке. И добавил, что на фоне сохранения макрофинансовой стабильности, это поддержит восстановление экономики Украины.

По словам наших экспертов, решение НБУ было прогнозируемым, и рынок реагировал на него достаточно резво, как до, так и после 27 июля: и доллар, и евро подорожали.

Что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро или доллар, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

После длительной стабильности курс стремительно пошел вверх уже с минувшего понедельника. По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, в банках и ПОВ (пункты обмена валют) наличный доллар за неделю подорожал в среднем на 45 коп. в продаже (до 37,79 грн) и на 40 коп., в покупке (до 37,10 грн). В последний раз такой высокий курс был 2,5 месяца назад, в середине мая.

Не отставал и евро: за неделю его стоимость достигла 42 грн в продаже (+32 коп.) и 41,10 грн в покупке (+34 коп.). Однако в выходные евровалюта подешевела на 10 коп.: в продаже до 41,90 грн, в покупке до 41 грн.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара на конец недели вырос до 37,63 грн (+45 коп.), средний курс покупки – до 37,43 грн (+43 коп.), для евро в соответствии с 42,07 грн (+37 коп.) и 41,56 грн (+18 коп.).

Дороже всего сдать наличный доллар на "белом рынке", это банки и ПОВ, можно по 37,40 (+39 коп. за неделю) грн/доллар, дешевле всего купить – по 37,50 грн (+35 коп.). Евро – соответственно по 41,40 (+42 коп.) и 41,65 (+45 коп.) грн. Валюта на продажу есть как в кассах банков, так и в обменных пунктах, но там уже появляются небольшие очереди: кто покупает наличные, пока не подорожала еще больше, кто сдает, потому что курс стал более выгодным, чем был.

Официальный курс Нацбанка стабилен – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро вырос на 6 коп. до 40,72 грн/евро.

В понедельник, 31 июля, НБУ установил курс 40,26 грн/евро (-46 коп.).

Как объяснил Андрей Шевчишин, подорожание доллара вызвано не только решением Нацбанка по учетной ставке.

"Рынок переваривает это решение. Но накопились другие факторы: прекращение зерновой сделки, разрушение украинских портов. Рынок реагирует негативом, как и должен. Увеличился спрэд, то есть разница между курсами продаж и покупки, причем банки повысили цену покупки доллара почти до полуторамесячного максимума. Это всегда сигнал риска изменения обстоятельств, который банки не хотят брать на себя и зарабатывают на разнице", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ждать на следующей неделе

Андрей Шевчишин считает, что курс доллара за неделю, с 31 июля по 6 августа, вырастет, но ненамного, максимум до 38 грн/доллар в продаже.

"В течение августа все будут смотреть на реализацию рисков, о которых я упомянул, особенно на объем и частоту продаж валюты Нацбанком на межбанковском рынке и ситуацию с агроэкспортом", – уверен эксперт.

Александр Охрименко и Олег Пендзин ожидают на следующей неделе прекращения роста курса доллара.

Олег Пендзин считает, что курс стабилизируется на уровне 37,5-37,8 грн/доллар в продаже, то есть доллар даже подешевеет на 20-30 коп.

Александр Охрименко прогнозирует, что курс удержится выше.

"Колебания, которые мы увидели, продолжатся, может быть даже 38 грн/доллар. Можно утверждать, что пик летнего удешевления доллара пройден, дешевле он уже не будет. Нацбанк за этим наблюдает, контролирует. Если курс значительно превысит 38 грн и будет расти дальше, тогда регулятор вмешается, начнет продавать больше валюты на межбанковском рынке, чтобы прекратить рост", – подытожил Александр Охрименко.

Также все эксперты опровергли прогнозы некоторых финаналитиков о том, что НБУ в ближайшее время девальвирует гривну на 10% до 40 грн/доллар. Для этого, по их мнению, нет экономических оснований, в первую очередь, учитывая заявления Нацбанка о его действиях по дальнейшему уменьшению инфляции. А удешевление гривни наоборот ускорит рост цен.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что пока не время принимать кардинальные решения.

"Валюту покупаем, потому что дешевле уже не будет, но не продаем без крайней нужды, – советует Андрей Шевчишин. – И помним: прибыль возможна не раньше конца зимы следующего года".

Александр Охрименко изменил свой прогноз: если раньше он советовал инвестировать в евро, а не в доллары, то теперь считает, что заслуживают внимания обе валюты.

Олег Пендзин уверен: тем, кто держит сбережения в гривнах на депозите в банке, следует сохранять выдержку.

"Нынешнее подорожание доллара на 45-50 копеек, это чуть более 1% его стоимости, – подсчитал эксперт. – Поэтому уже открытые гривневые депозиты на три месяца под 18-20% годовых остаются выгоднее долларовых наличных. Но время открытия таких депозитов истекает, осталось несколько дней. Ведь через три месяца, в ноябре, ситуация может поменяться, выгоднее станут сбережения в валюте".

Напомним, ранее сообщалось, что цены на горючее в Украине могут снова вырасти примерно на 4 грн/л, ведь АЗС вынуждены будут пересмотреть их после исчерпания запасов горючего, приобретенного еще до роста НДС.

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