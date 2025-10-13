Курс валют в Украине: доллар пошел вверх, евро – вниз, что выгоднее покупать

Курс доллара пошел вверх, а евро сдал позиции / © ТСН.ua

На валютном рынке Украины снова смена трендов: курс доллара на прошлой неделе пошел вверх, а евро продолжил дешеветь.

Чего ожидать от курсов двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 13 по 19 октября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара пошел вверх с понедельника, 6 октября. За пять рабочих дней доллар подорожал в среднем на 30 коп. в продаже, до 41,79 грн. и на 26 коп. в покупке, до 41,23 грн. за единицу. То есть удешевление американской валюты на стыке сентября и октября было перекрыто с лихвой. В выходные курс не изменился в продаже и увеличился на 2 коп. по покупке: по состоянию на воскресенье 12 октября было соответственно 41,79 и 41,25 грн/доллар.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,91 грн (+21 коп. за неделю), самая низкая – 41,60 грн/доллар (+35 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,52 грн (+37 коп.).

Евровалюта с 6 по 12 октября потеряла 20 копеек. в продаже (до 48,65 грн/евро) и 15 коп. в покупке (до 47,95 грн/евро).

Самая высокая цена продажи евро была 48,90 грн (–60 коп. за неделю), самая низкая – 48,45 грн (–20 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,40 грн/евро (также –20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара за неделю постепенно повысился до 41,66 грн/доллар (+37 коп.). Курс покупки 41,20 держался стабильным до среды, 8 октября, однако на следующий день подпрыгнул до 41,43 грн/доллар (+23 коп.). В дальнейшем восходящий тренд продолжился и на воскресенье, 12 октября, курс покупки остановился на 41,50 грн/доллар (+30 коп. в неделю).

Средний курс продажи евро нелегалами всю неделю колебался как в продаже, так и в покупке. На среду, 8 октября, он опустился до 48,60 грн/евро (–20 коп.) в продаже и 48,37 в покупке (–22 коп.). На следующий день евро начал дорожать и на воскресенье, 12 октября, уже было соответственно 48,75 (-15 коп. за неделю) и 48,45 (-20 коп.) грн/евро.

Национальный банк за прошлую неделю ослабил гривну к доллару и укрепил евро. С 6 по 12 октября курс доллара повысился с 41,23 до 41,51 грн (+28 коп.), курс евро снизился с 48,38 до 48,21 грн/доллар (-17 коп.). На понедельник, 13 октября, регулятор установил официальный курс 41,60 грн/доллар и 48,11 грн/евро.

Соотношение доллар/евро за неделю уменьшилось с 1,17 до 1,16 доллара за евро.

Андрей Забловский считает, что гривна начала ослабевать под влиянием такого фактора, как активизация ударов со стороны агрессора по украинской критической инфраструктуре: энергетика, газопроводы, железная дорога.

“Прошлая неделя была более динамичной, чем предыдущая, драйвером роста курса доллара стали именно последние печальные события, – говорит Андрей Забловский. – На межбанковском рынке доллар торговался на уровне 41,65 грн, это на 25–30 коп. больше, чем было. Спрос на валюту увеличился, так как обострилась проблема покупки газа, оборудования, необходимого для восстановления железной дороги, энергообъектов. Это давит психологически на наличный рынок, здесь курс доллара тоже идет вверх”.

По мнению Андрея Шевчишина, быстрое приближение курса доллара на межбанке к границе 42 грн опасно в том смысле, что оно может стать неотвратимым.

“В совокупности с подешевлением евро к доллару на 1% мировом рынке и гораздо меньшей коррекцией курса евровалюты на украинском рынке – всего 0,4% – это указывает, что Нацбанк готов к девальвации гривны, – анализирует Андрей Шевчишин. – Дополнительным фактором стала незначительная инфляция в сентябре, которая, по данным Госслужбы статистики, составила всего 0,3%. Наличный рынок пока не активизировался, однако продавцы уже подняли курс в соответствии с его ростом на межбанке”.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Мнения экспертов разнятся.

Андрей Забловский говорит, что на украинском валютном рынке начинают доминировать не внешние, а внутренние факторы, связанные с обострением военных действий и наступлением холодов. Это оказывает влияние на настроения населения и желание покупать больше валюты.

“Растет потребность в валюте на безналичном рынке, поэтому курс продажи на неделе пойдет вверх, однако Нацбанк не допустит его перехода за 42 грн/доллар. Не ожидаю, что и на наличном рынке на текущей неделе гривна преодолеет психологический барьер в 42 грн за доллар, хотя не исключаю, что в отдельных банках курс продаж наличных превысит эту отметку”, – прогнозирует Андрей Забловский.

Олег Пендзин считает, что на текущей неделе курс доллара стабилизируется, не достигнув на наличном рынке 42 грн/доллар в продаже.

"Средний курс продажи будет держаться на уровне 41,80–41,85 грн/доллар. Тренд на снижение курса евро не будет длительным, он остановится выше 48 грн/евро", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин уверен, что на текущей неделе следует ожидать удорожания наличного доллара.

“Все указывает на продолжающийся рост стоимости доллара. Спрос растет, растет любопытство населения, формируется значительный риск экономических перекосов из-за обстрелов. Закрытие недели на межбанке произошло на максимальных значениях, преодолен нисходящий тренд, перейден важный уровень 41,65 грн за доллар. Идет движение в зону предыдущих максимумов 41,85-41,95. Наличный курс идет до 42 грн за доллар и, возможно, дальше, – объяснил свой прогноз Андрей Шевчишин. – Нацбанк продолжит постепенно снижать курс гривны по отношению к доллару и повышать к евро. Сильно валить курс евро НБУ вряд ли будет, потому что тогда упадут таможенные поступления и акцизные сборы, номинированные в евровалюте. А вот остановка его около 48 грн/евро – самый вероятный сценарий”.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин предлагает придерживаться такой тактики инвестиций: постепенно закрывать гривневые депозиты, срок действия которых истек и открывать ультракороткие депозиты в гривне сроком действия на один месяц. Однако они должны закончиться не позднее 1 декабря. Покупать наличную валюту эксперт пока не считает целесообразным, но продавать также. Исключение – крайняя необходимость или покупка долларов, евро и т.п. для использования в качестве средств платежа за границей.

Андрей Забловский советует принять паузу как с продажей, так и с покупкой валюты.

“Нестабильность на рынке подсознательно вызывает желание многих спасать сбережения, покупая доллар, так длится не один десяток лет, – анализирует Андрей Забловский. – Не стоит поддаваться эмоциям, лучше неделю подождать, есть надежда, что спекулятивный фактор сойдет на нет, и курс доллара снизится”.

Андрей Шевчишин отметил, что украинцы шесть месяцев активнее покупают евро, чем доллар.

“По данным НБУ, в сентябре чистая покупка евро составила 201,5 млн долларов в эквиваленте, а долларов – 179,1 млн, – сообщил Андрей Шевчишин. – Почему больше покупают евро, причин несколько. Субъективные причины – евровалюта выросла (в прошлом) и пока дорога, то нужно купить побольше на всякий случай. Объективные – растет доля евро в экономике Украины, во внешних операциях, в персональных сделках. Кто готовится перезимовать или переехать в Европу, где нужны евро, а не доллары. А еще сограждане за последние полгода увеличили покупку валюты через обменные пункты, а не через банки, потому что в обменках часто курс выгоднее. Так, около 61% покупок валюты идет через небанковские учреждения, в 2024 году было 48%. Продажа населением валюты из-за обменок остается на прежнем уровне в 76% и только 24% через банки”.

Эксперт считает сейчас целесообразным не покупку, а продажу евровалюты. Однако при условии, что она была приобретена с целью инвестирования по курсу, не выше 44 грн/евро, который последний раз был более семи месяцев назад, в феврале. По его мнению, стоит зафиксировать прибыль около 16% годовых, полученную от роста курса евро выше 48 грн и перевложить сбережения в доллар.