Курс валют в Украине: доллар пошел вверх, кому лучше его продавать, а кому – покупать

Чего ожидать от курса валют на этой неделе – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Курс валют в Украине испытывает колебания. Прошедшая неделя принесла украинцам две новости с финансового рынка – хорошую и не очень. Хорошая – Национальный банк еще на 1%, с 16% до 15%, уменьшил учетную ставку, то есть процент, под который регулятор ссужает гривну коммерческим банкам. Это сделало гривневые кредиты более доступными. Новость не очень хорошая – вопрос финансовой помощи Украине со стороны США так и не принят, а нижняя палата представителей Конгресса ушла на рождественские каникулы, которые продлятся до середины января 2024 года. Верхняя палата Конгресса (сенат), где у демократов большинство пока работает, но без нижней палаты решение о финансировании Украины в полном объеме принять невозможно. Это оценочно откладывает где-то в месяц время принятия помощи нашему государству.

В итоге на наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

Чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 18 по 24 декабря;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Колебания курса наличной валюты на легальном рынке, имевшие место в начале зимы, закончились в понедельник, 11 декабря. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, доллар и евро стали заметно дорожать. На среду, 13 декабря, средние курсы как продажи, так и покупки наличного доллара достигли соответственно 37,75 (+35 коп.) и 37,23 (+28 коп.) грн/доллар. В воскресенье, 17 декабря, установился курс 37,70 и 37,25 грн/доллар. Но это все равно выше, чем было неделю назад. А вот евро продолжил дорожать, за неделю его курс вырос с 40,55 до 41,10 евро/грн в продаже (+55 коп.) и с 40 до 40,50 в покупке (+50 коп.).

По данным мониторинга ТСН.ua банков и обменных пунктов Киева, валюта в кассах банков и в обменниках была, а очередей желающих ее приобрести не наблюдалось. Кстати, по курсу ниже среднего предлагали долларовые банкноты образца 2006 года, то есть старого дизайна, а евробанкнот либо вовсе не было, либо были, но номиналом 200 или 500 евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара сначала поднялся до 38 грн/доллар и в дальнейшем снизился до 37,60 на конец недели. Курс покупки напоминал синусоиду, он колебался от 36,50 до 37,50 грн/доллар, то есть менялся на гривну. К концу недели курс покупки составил 37,46 грн/доллар. "Менялы" начали активно покупать валюту слишком дорого, очевидно, ожидая спекулятивного спроса.

Средний курс евро был синусоидальным как в продаже, так и в покупке, меняясь в течение недели соответственно от 40,65 до 41,05 и от 40,40 до 40,65 грн/евро. На воскресенье, 17 декабря, курс установился 41,00 грн/евро и продаж и 40,75 в покупке.

Нацбанк продолжил плавную девальвацию гривны. За неделю, с 11 по 18 декабря, официальный курс доллара вырос с 36,74 до 37,02 грн (+28 коп.), курс евро – с 39,60 до 40,51 грн (+91 коп.).

Соотношение доллара к евро составило 1,1 доллара за евро, то есть евровалюта заметно укрепилась, неделю назад было 1,08.

Как пояснил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, учетная ставка снижена потому, что продолжает уменьшаться инфляция и эта тенденция должна продолжиться.

"В результате гривневые депозиты и облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) будут оставаться привлекательными, это важно для сохранения курсовой устойчивости и удержания инфляции на умеренном уровне", — подчеркнул Андрей Пышный.

Александр Охрименко говорит, что согласно экономической теории учетная ставка должна быть примерно такой, как уровень инфляции, сейчас инфляция в Украине около 5% с начала года.

С ним согласен и Андрей Шевчишин.

"Но снизить учетную ставку сразу втрое нельзя, потому что упадет, например, доходность ОВГЗ. Поэтому, если все будет хорошо, ожидаю, что в следующем году учетная ставка будет незначительно уменьшена", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты уверены: задержка финансовой помощи США в месяц и даже больше не обрушит курс гривны, но ее медленная девальвация будет продолжаться.

"Имеющиеся 38,8 млрд золотовалютных резервов у НБУ – это пять месяцев расходов на импорт, – отметил Андрей Шевчишин. – Но тратить резервы нужно сберегательно, к тому же, инфляционные ожидания сохраняются. Рынок уже отреагировал на задержку помощи США, безналичный курс превысил 37 грн/доллар, наличный идет до 38 грн. Высокая вероятность того, что на текущей неделе он превысит 38 грн".

По мнению Олега Пендзина, пока все идет по пессимистическому, но не по катастрофическому сценарию.

"До конца года нам хватит 900 млн долларов, которые предоставил МВФ, но в дальнейшем будет непросто, – анализирует Олег Пендзин. – Ведь финансовая помощь США, которую, надеюсь, утвердят, поступит только в конце января. Страны ЕС, из-за пророссийской позиции руководства Венгрии, будут оказывать нам помощь не в целом, а каждая отдельно, что увеличивает неопределенность с ее объемами и сроком поступления.Все это усугубляет ожидание девальвации гривны, однако на текущей неделе ситуация с курсом на наличном рынке останется относительно стабильной, в коридоре 37,7-37,8 грн/доллар, хотя восходящий тренд сохранится".

Александр Охрименко дополнительно констатировал, что большинство рядовых граждан не связывают макрофинансовые события в мире, в частности, задержку предоставления Украине финпомощи на неопределенное время с курсом наличного доллара.

"Именно этим можно объяснить отсутствие панических настроений и заметного роста спроса на валютные наличные, — говорит эксперт. — Несмотря на войну, большинство украинцев готовятся к рождественским праздникам, которые теперь будут официально отмечаться на две недели раньше, и к Новому году. Поэтому на текущей неделе. копеечные колебания курса будут, но заметный восходящий тренд продолжится только в случае, если Нацбанк прекратит продажи валюты на межбанковском рынке. Такое вряд ли произойдет, потому что золотовалютных резервов у регулятора достаточно".

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин по-прежнему советует не переводить гривневые депозиты в валюту еще месяц до середины января, за исключением окончания депозитного договора до 15 января, когда стоит забрать вклад и проценты наличными. И если эти средства не планируется тратить в ближайшие 3-4 месяца, на них можно приобрести безналичные доллары по выгодному курсу (курс НБУ плюс комиссия банка, то есть около 37,5 грн/доллар) и оставить их на трехмесячном валютном депозите.

Андрей Шевчишин уверен: впору свободные гривневые средства конвертировать в валюту.

"Хотя доллар постепенно дорожает, но курс остается выгодным, валюты в банках достаточно, желающих ее приобрести немного. Когда вдруг в банки и обменные пункты побегут все, придется платить гораздо больше, потому что курс вырастет до спекулятивного, банкиры не потеряют своего шанса заработать", – аргументировал Андрей Шевчишин.

А вот Александр Охрименко ожидает, что между 25 декабря и 1 января наличная валюта еще подешевеет, потому что спроса на нее не будет, наоборот, люди будут сдавать доллары и тратить накопленное на подарки.

"Из-за увеличения предложения наличной валюты банки неизбежно снизят курс покупки, – уверен эксперт. – Поэтому сдавать валюту лучше сейчас, пока курс покупки держится выше. А покупать – "под елку", тогда валюта подешевеет и в продаже, потому что ее в банках и обменных пунктах будет много, а покупателей мало".

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